De FIA en de Formule 1 hebben een knoop doorgehakt over de starttijd van de Grand Prix van Miami. Er hangen onweersbuien in de lucht die het programma kunnen verstoren, en daarom is er na overleg besloten om de starttijd drie uur naar voren te halen. De lichten gaan dus uit om 19:00 Nederlandse tijd.

De FIA en de Formule 1 kwamen na afloop van de kwalificatie in Miami bij elkaar om de situatie te bespreken. Het gaat de hele week al om het weer, want de weerradars laten al dagen chaos zien voor de race van zondag. Het gaat vrijwel zeker onweren, en door lokale regelgeving is de kans dan zeer groot dat de race moet worden stilgelegd. Als er onweer wordt waargenomen, moet de race worden stilgelegd en moet iedereen een veilig heenkomen zoeken.

Om zo'n situatie voor te zijn, heeft de Formule 1 besloten om het weekendschema aan te passen. Dat betekent voor de fans in Nederland dat ze op zondag om 19:00 moeten klaar zitten om naar de race te kunnen kijken. De kans op chaos blijft echter zeer groot, omdat er voor de hele dag regenen wordt voorspeld. Met dit besluit hopen de FIA en de Formule 1 mogelijke problemen voor te zijn, en zoveel mogelijk van de race af te werken.

Wat kan er worden verwacht van de race?

Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli zag de Grand Prix op het circuit rondom het Hard Rock Stadium vanaf de pole position starten. Hij was in de kwalificatie nipt sneller dan Red Bull-coureur Max Verstappen, die eindelijk weer kan presteren in zijn RB22. De updates van Red Bull lijken te werken, en ook McLaren en Ferrari hebben stappen gezet.

Wanneer werd er voor het laatst een race verplaatst?

De laatste keer dat de FIA en de Formule 1 een race naar voren haalden, was in 2024. Toen werd de Grand Prix van Brazilië door regenval vervroegd, en werd de kwalificatie op dezelfde dag als de race afgewerkt. Het werd een chaotische dag, en Max Verstappen ging er toen met de zege vandoor.