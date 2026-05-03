Viaplay kampt met problemen: fans reageren woedend

De kwalificatie in Miami was gisteravond zeer spannend. Op het circuit rondom het Hard Rock Stadium vocht Max Verstappen tot en met de laatste seconde mee om de pole position, maar veel Nederlandse F1-fans konden dat niet goed zien. Streamingdienst Viaplay kampte namelijk met problemen.

De Formule 1 is in Nederland sinds 2022 te zien bij Viaplay. In het verleden kampte de dienst vaak met problemen, en dat zorgde voor veel woede bij fans en volgers. Dit jaar leek alles goed te gaan, maar tijdens de zaterdag in Miami kwamen er steeds meer klachten naar buiten. Op sociale media klaagden fans over problemen met het laden van de streams, en dat zorgde voor frustratie.

Klap voor Viaplay: F1 mogelijk gratis te zien door overname

Viaplay-commentator ernstig bedreigd: "Stond iemand voor mijn deur"

Wat was er aan de hand?

Veel fans klaagden over het feit dat het lang duurde voordat de stream was geladen, of dat ze veel actie misten, omdat de stream bufferde. De klachten kwamen niet uit de lucht vallen, want op de storingskaart van Alle Storingen was te zien dat Viaplay aan het begin van de avond voor het eerst met problemen kampte. Rond 17:00 kwamen de meeste klachten binnen, en ook rond de start van de sprintrace waren er veel klachten van klanten met problemen.

Opvallend genoeg zakten de klachten daarna weg, waarna er om 22:00, de starttijd van de kwalificatie, een nieuwe piek ontstond. De klachten bleven in de loop van de kwalificatie binnenstromen, en het gros ging over problemen met de streams. Het zorgde voor frustratie, en fans op sociale media gebruikten de nodige krachttermen om de problemen te omschrijven.

Waarom is dit een tegenslag voor Viaplay?

Voor Viaplay is het een tegenvaller; de Formule 1 is voor hen het uithangbord en Nederland geldt als dé belangrijkste markt voor het bedrijf. Vandaag krijgen ze een nieuwe kans met de Grand Prix van Miami, die vrijwel zeker onder zeer natte omstandigheden zal worden verreden. Max Verstappen zal de race vanaf de tweede plaats starten, omdat hij net te kort kwam om Andrea Kimi Antonelli van de troon te stoten.

F1 Nieuws Viaplay GP Miami 2026

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 358

    F1tv geen problemen en veel goedkoper

    • + 13
    • 3 mei 2026 - 08:34
    • Rimmer

      Posts: 13.261

      Ik heb beide.
      Viaplee voor op het grote scherm en F1 tv op de telefoon erbij voor de life timing en evt onboard beelden.
      Het kost iets meer maar dan heb je altijd beeld en data.
      Tegenwoordig betekent de auto een keertje extra laten staan al dat je zoveel geld aan brandstof uitspaart dat daarmee het F1 abonnement alweer is terugverdiend ;)

      • + 5
      • 3 mei 2026 - 08:50
    • BenettonB194

      Posts: 1.451

      Rimmer je kunt toch ook het wat duurdere F1 tv abbo halen? Volgens mij kun je daar meerdere schermen tegelijk op aanzetten. Race, on board van je fav coureur en timing is dan prima te doen.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 09:35
    • Maximo

      Posts: 9.866

      Bij mij stream ik F1TV superstrak op een 75 inch scherm, waarom zou ik in hemelsnaam Viaplay nodig hebben?

      Wat mij betreft is het iedereen die na al die jaren Viaplay nog steeds via dat kanaal kijkt hun eigen schuld dat ze issues hadden, ik heb het alleen het eerste seizoen gehad en het was gewoon bagger.

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 09:46
    • AUDI_F1

      Posts: 3.739

      Ik heb F1TV en geen probleem. Sluit een HDMI kabel aan tussen mijn laptop en mijn 'grote' TV voor beelden, Grandprix radio voor geluid (via soundbar) en F1feed voor de ronde tijden op mijn laptop scherm.

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 09:46
  • Cicero

    Posts: 1.641

    Als je nu nog bij viaplay zit, dan verdien je ook gewoon alle problemen

    • + 17
    • 3 mei 2026 - 08:47
    • Maximo

      Posts: 9.866

      Precies dat.

      Na het eerste seizoen wist ik genoeg, het is bagger en het blijft bagger.

      Eigenschuld als je nog steeds via dat bagger kanaal,kijkt.

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 09:47
  • Patrick_St

    Posts: 6.031

    Ik heb gisteren zonder problemen de hele kwalificatie op Viaplay kunnen kijken, geen idee waar de klachten vandaan komen. Daarnaast krijg je F1TV er "gratis" bij dus kun je altijd daar kijken.

    • + 5
    • 3 mei 2026 - 09:04
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.271

      Ach Patrick. Nederlanders zijn zeikerds. Zitten graag voor een dubbeltje op de eerste rang en snappen niet dat Viaplay miljoenen hebben betaald voor de f1 rechten en dat willen ze natuurlijk ook terug verdienen. Maar alleen maar lopen klagen. Pff wij zijn niet het makkelijkste volk als het gaat om betalen voor sport. Herinner mij ook veel kritiek toen de eredivisie achter de decorder verdween. Kijk nu wat je voor espn betaalt, ook veel te veel.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 09:17
    • Skoda F1

      Posts: 750

      Ik ook? Heb wel eens wat problemen maar niets van wat anderen ervaren! Vind dat wel vreemd eigenlijk..

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 09:20
    • Pietje Bell

      Posts: 34.581

      @Patrick, hier hetzelfde. Een scherm Viaplay en het andere scherm F1TV.
      Geen enkel probleem bij beide uitzendingen. Eigenlijk nooit.
      Altijd 2 TV's aan.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 09:45
    • AUDI_F1

      Posts: 3.739

      Mensen moeten maar niet meer klagen bij viaplay. Ze moeten gaan klagen bij de FOM, want die verkopen de rechten aan de hoogst betalende maar niet aan de best doorgevende.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 09:51

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

