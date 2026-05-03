De kwalificatie in Miami was gisteravond zeer spannend. Op het circuit rondom het Hard Rock Stadium vocht Max Verstappen tot en met de laatste seconde mee om de pole position, maar veel Nederlandse F1-fans konden dat niet goed zien. Streamingdienst Viaplay kampte namelijk met problemen.

De Formule 1 is in Nederland sinds 2022 te zien bij Viaplay. In het verleden kampte de dienst vaak met problemen, en dat zorgde voor veel woede bij fans en volgers. Dit jaar leek alles goed te gaan, maar tijdens de zaterdag in Miami kwamen er steeds meer klachten naar buiten. Op sociale media klaagden fans over problemen met het laden van de streams, en dat zorgde voor frustratie.

Wat was er aan de hand?

Veel fans klaagden over het feit dat het lang duurde voordat de stream was geladen, of dat ze veel actie misten, omdat de stream bufferde. De klachten kwamen niet uit de lucht vallen, want op de storingskaart van Alle Storingen was te zien dat Viaplay aan het begin van de avond voor het eerst met problemen kampte. Rond 17:00 kwamen de meeste klachten binnen, en ook rond de start van de sprintrace waren er veel klachten van klanten met problemen.

Opvallend genoeg zakten de klachten daarna weg, waarna er om 22:00, de starttijd van de kwalificatie, een nieuwe piek ontstond. De klachten bleven in de loop van de kwalificatie binnenstromen, en het gros ging over problemen met de streams. Het zorgde voor frustratie, en fans op sociale media gebruikten de nodige krachttermen om de problemen te omschrijven.

Waarom is dit een tegenslag voor Viaplay?

Voor Viaplay is het een tegenvaller; de Formule 1 is voor hen het uithangbord en Nederland geldt als dé belangrijkste markt voor het bedrijf. Vandaag krijgen ze een nieuwe kans met de Grand Prix van Miami, die vrijwel zeker onder zeer natte omstandigheden zal worden verreden. Max Verstappen zal de race vanaf de tweede plaats starten, omdat hij net te kort kwam om Andrea Kimi Antonelli van de troon te stoten.