FIA-president lijkt grootschalige aanpassingen aan F1-regels te bevestigen

FIA-president lijkt grootschalige aanpassingen aan F1-regels te bevestigen

De veelbesproken nieuwe motorregels in de Formule 1 lijken te gaan veranderen. De FIA, de FOM en de teams kwamen vandaag bij elkaar voor een bijzondere vergadering, en FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft laten weten dat er is gekozen voor verandering.

De FIA, de Formule 1 en de teams overlegden vandaag over eventuele aanpassingen aan de regels. Tijdens de eerste drie raceweekenden van het seizoen bleek al dat er de nodige problemen waren. De coureurs konden niet langer vol pushen, moesten meer rekening houden met energiemanagement en er ontstonden ook gevaarlijke situaties.

Wat zegt Ben Sulayem?

Ben Sulayem lijkt nu te bevestigen dat de regels worden aangepast. Zijn statement wordt geciteerd door PlanetF1: "Ik wil graag iedereen binnen het ecosysteem van de Formule 1 prijzen: de FIA-staf, de teams, de coureurs en de motorfabrikanten. Ik wil ze bedanken voor het constructieve en gezamenlijke werk dat in een zeer korte tijd is verzet. Hoewel we te maken kregen met een onverwacht gat in de kalender door omstandigheden buiten de sport om, zijn alle partijen volledig toegewijd gebleven om te handelen in het belang van de sport."

De overleggen met de coureurs waren belangrijk voor Ben Sulayem: "Meer dan ooit stonden de coureurs centraal in deze discussies, en ik wil hen bedanken voor hun waardevolle input tijdens dit proces."

Wat gaat er gebeuren?

Ben Sulayem laat in het door PlanetF1 geciteerde statement niet weten wat er precies gaat veranderen aan de regels: "Veiligheid en sportieve rechtvaardigheid blijven de hoogste prioriteit van de FIA. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om de problemen aan te pakken die tijdens de eerste evenementen aan het licht kwamen, en om de voortdurende integriteit en kwaliteit van de competitie te waarborgen. We kijken nu uit naar de rest van wat een spannend seizoen 2026 belooft te worden."

Het is de verwachting dat de FIA later vanavond nog een statement zal delen met daarin wat er precies gaat veranderen.

F1 Nieuws Mohammed Ben Sulayem

Reacties (10)

  • schwantz34

    Posts: 41.923

    Nou, ik kannie wachten op alle goede veranderingen die we vanavond nog in ons maag gesplitst krijgen in de huidige Mariokartrukregelbatterijcup.

    • + 3
    • 20 apr 2026 - 18:06
  • NicoS

    Posts: 20.627

    Nou, ik ben benieuwd….

    • + 1
    • 20 apr 2026 - 18:11
    • Larry Perkins

      Posts: 64.441

      Voorspelling:
      Zelfs kleine veranderingen zullen als grote ingrepen worden verkocht om criticasters van de huidige regels de mond (proberen) te snoeien.
      Dezelfde criticasters krijgen dan van nep-analisten (etc.) het verwijt dat ze maar blijven zeuren en dat ze eerst de komende vijf GP's moeten afwachten, waardoor de F1 in 2026 maar blijft aanmodderen...

      • + 4
      • 20 apr 2026 - 18:32
  • Pietje Bell

    Posts: 34.388

    "Veiligheid en sportieve rechtvaardigheid blijven de hoogste prioriteit van de FIA."

    Dat klinkt iig positief. Ben heel benieuwd.

    • + 0
    • 20 apr 2026 - 18:22
  • f(1)orum

    Posts: 10.004

    Yep! It’s official! V8’s are back!



    * bron: Ben happy

    • + 2
    • 20 apr 2026 - 18:23
  • Pietje Bell

    Posts: 34.388

    Op The Race valt te lezen:

    Although the changes need approval from the FIA World Motor Sport Council, this should be a formality.
    Key changes summarised

    · The recharge limit in qualifying will be reduced from 8MJ to 7MJ for each lap.
    This reduction will ensure more of the lap is run flat out with less need for unusual
    energy recovery tactics.

    · The super clipping recharge allowance will be increased from 250kW to 350kW
    in both qualifying and the races. This will avoid the temptation for drivers to lift and
    coast to recover energy.

    · Additional safety protocols will be introduced for race starts – both to act as warnings to other drivers that rivals may be slow away. Technical changes are also being evaluated to help slower cars get away better. Tests of this are expected to take place in Miami before it's fully introduced, whereas the other changes will happen with immediate effect.

    · Boost limits will be changed during races to avoid risks of big closing speeds in unexpected areas. The maximum power available will be capped at an extra 150kW above current power levels, with limits of 250kW in areas that are not key acceleration areas.

    • + 1
    • 20 apr 2026 - 18:31
    • Pietje Bell

      Posts: 34.388

      Automatische vertaling:

      Hoewel de wijzigingen goedkeuring van de FIA World Motor Sport Council nodig hebben, moet dit een formaliteit zijn.
      Belangrijkste wijzigingen samengevat

      · De oplaadlimiet in de kwalificatie wordt voor elke ronde verlaagd van 8MJ naar 7MJ. Deze vermindering zal ervoor zorgen dat meer van de ronde plat wordt uitgevoerd met minder behoefte aan ongebruikelijke energieterugwinningstactieken.

      · De super clipping oplaadvergoeding zal worden verhoogd van 250kW naar 350kW in zowel de kwalificatie als de races. Dit zal de verleiding voor bestuurders vermijden om energie op te heffen en te kusten om energie terug te winnen.

      · Extra veiligheidsprotocollen zullen worden geïntroduceerd voor racestarts – beide om te fungeren als waarschuwingen aan andere coureurs dat rivalen traag weg kunnen zijn. Er worden ook technische veranderingen geëvalueerd om langzamere auto's te helpen beter weg te komen. Tests hiervan zullen naar verwachting plaatsvinden in Miami voordat het volledig is geïntroduceerd, terwijl de andere veranderingen met onmiddellijke ingang zullen plaatsvinden.

      · Boost-limieten zullen tijdens races worden gewijzigd om risico's van grote sluitingssnelheden in onverwachte gebieden te voorkomen. Het maximale beschikbare vermogen wordt afgetopt op een extra 150kW boven de stroomvermogensniveaus, met limieten van 250kW in gebieden die geen belangrijke versnellingsgebieden zijn.

      • + 2
      • 20 apr 2026 - 18:32
    • NicoS

      Posts: 20.627

      Ik wacht wel op de echte vertaling, hier is weinig soeps van te maken…..;)

      • + 2
      • 20 apr 2026 - 18:46
  • Flexwing

    Posts: 347

    Hier hebben ze 3 dagen over gedaan wat een lachertje.
    Volgend jaar gewoon V10 of V8 invoeren zonder batterij

    • + 0
    • 20 apr 2026 - 18:53

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

