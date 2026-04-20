De veelbesproken nieuwe motorregels in de Formule 1 lijken te gaan veranderen. De FIA, de FOM en de teams kwamen vandaag bij elkaar voor een bijzondere vergadering, en FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft laten weten dat er is gekozen voor verandering.

De FIA, de Formule 1 en de teams overlegden vandaag over eventuele aanpassingen aan de regels. Tijdens de eerste drie raceweekenden van het seizoen bleek al dat er de nodige problemen waren. De coureurs konden niet langer vol pushen, moesten meer rekening houden met energiemanagement en er ontstonden ook gevaarlijke situaties.

Wat zegt Ben Sulayem?

Ben Sulayem lijkt nu te bevestigen dat de regels worden aangepast. Zijn statement wordt geciteerd door PlanetF1: "Ik wil graag iedereen binnen het ecosysteem van de Formule 1 prijzen: de FIA-staf, de teams, de coureurs en de motorfabrikanten. Ik wil ze bedanken voor het constructieve en gezamenlijke werk dat in een zeer korte tijd is verzet. Hoewel we te maken kregen met een onverwacht gat in de kalender door omstandigheden buiten de sport om, zijn alle partijen volledig toegewijd gebleven om te handelen in het belang van de sport."

De overleggen met de coureurs waren belangrijk voor Ben Sulayem: "Meer dan ooit stonden de coureurs centraal in deze discussies, en ik wil hen bedanken voor hun waardevolle input tijdens dit proces."

Wat gaat er gebeuren?

Ben Sulayem laat in het door PlanetF1 geciteerde statement niet weten wat er precies gaat veranderen aan de regels: "Veiligheid en sportieve rechtvaardigheid blijven de hoogste prioriteit van de FIA. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om de problemen aan te pakken die tijdens de eerste evenementen aan het licht kwamen, en om de voortdurende integriteit en kwaliteit van de competitie te waarborgen. We kijken nu uit naar de rest van wat een spannend seizoen 2026 belooft te worden."

Het is de verwachting dat de FIA later vanavond nog een statement zal delen met daarin wat er precies gaat veranderen.