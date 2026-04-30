De FIA en de Formule 1 maakten vorige week bekend dat ze per direct de motorregels hebben aangepast. Deze veranderingen volgden na felle kritiek van onder meer Max Verstappen. De Nederlander heeft er nog niet uitgebreid op gereageerd, en volgens Juan Pablo Montoya heeft hij een waarschuwing van de F1-top gekregen.

Verstappen maakte er in de eerste weken van het F1-seizoen geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe motorregels. Hij haalde meerdere keren keihard uit, en kreeg bijval van onder meer Fernando Alonso en Lando Norris. Ze waren in hun kritiek echter veel genuanceerder dan Verstappen, die zelfs dreigde de sport te verlaten. De F1-wereld zat in de afgelopen weken in de aprilbreak, en de coureurs bleven opvallend stil over de regels.

Wat is er aan de hand?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat de F1-top heeft ingegrepen. In gesprek met Betpack deelt hij zijn gedachten: "Stefano Domenicali gaf laatst een interview en daarin vertelde hij dat ze hebben geluisterd naar Max en andere coureurs. Hij voegde daar wel aan toe dat Max niet moet vergeten dat hij een krachtige stem heeft en dat hij voorzichtig moet zijn in wat hij zegt."

Montoya denkt dat de hoge heren van de sport hebben ingegrepen: "Het zou mij niets verbazen als mensen van de Formule 1 naar Max zijn toegegaan en hebben gezegd dat hij zich stil moet houden. Ik weet zeker dat ze een gesprek met hem en met de andere coureurs hebben gevoerd en ze hebben gewaarschuwd."

'Daar is de deur'

Volgens Montoya is er sindsdien namelijk iets opvallends veranderd: "Sinds dat moment heeft geen van de coureurs nog wat gezegd. De coureurs beginnen nu in te zien dat ze een onderdeel van de oplossing moeten zijn, en niet van het probleem. Vrijwel alle kritiek in de media was afkomstig van de coureurs. De invloed van hen is enorm. Ik weet zeker dat de Formule 1 heeft gezegd: 'We werken eraan, maar als je ons niet helpt, dan helpen wij jou niet. En als je wil vertrekken, daar is de deur!' Sindsdien is iedereen van toon veranderd."