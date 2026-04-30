Verstappen onder vuur: "F1-top heeft hem gewaarschuwd"

Verstappen onder vuur: "F1-top heeft hem gewaarschuwd"

De FIA en de Formule 1 maakten vorige week bekend dat ze per direct de motorregels hebben aangepast. Deze veranderingen volgden na felle kritiek van onder meer Max Verstappen. De Nederlander heeft er nog niet uitgebreid op gereageerd, en volgens Juan Pablo Montoya heeft hij een waarschuwing van de F1-top gekregen.

Verstappen maakte er in de eerste weken van het F1-seizoen geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe motorregels. Hij haalde meerdere keren keihard uit, en kreeg bijval van onder meer Fernando Alonso en Lando Norris. Ze waren in hun kritiek echter veel genuanceerder dan Verstappen, die zelfs dreigde de sport te verlaten. De F1-wereld zat in de afgelopen weken in de aprilbreak, en de coureurs bleven opvallend stil over de regels.

Wat is er aan de hand?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat de F1-top heeft ingegrepen. In gesprek met Betpack deelt hij zijn gedachten: "Stefano Domenicali gaf laatst een interview en daarin vertelde hij dat ze hebben geluisterd naar Max en andere coureurs. Hij voegde daar wel aan toe dat Max niet moet vergeten dat hij een krachtige stem heeft en dat hij voorzichtig moet zijn in wat hij zegt."

Montoya denkt dat de hoge heren van de sport hebben ingegrepen: "Het zou mij niets verbazen als mensen van de Formule 1 naar Max zijn toegegaan en hebben gezegd dat hij zich stil moet houden. Ik weet zeker dat ze een gesprek met hem en met de andere coureurs hebben gevoerd en ze hebben gewaarschuwd."

'Daar is de deur'

Volgens Montoya is er sindsdien namelijk iets opvallends veranderd: "Sinds dat moment heeft geen van de coureurs nog wat gezegd. De coureurs beginnen nu in te zien dat ze een onderdeel van de oplossing moeten zijn, en niet van het probleem. Vrijwel alle kritiek in de media was afkomstig van de coureurs. De invloed van hen is enorm. Ik weet zeker dat de Formule 1 heeft gezegd: 'We werken eraan, maar als je ons niet helpt, dan helpen wij jou niet. En als je wil vertrekken, daar is de deur!' Sindsdien is iedereen van toon veranderd."

Larry Perkins

Posts: 64.643

Helaas kan Juan zelf de deur niet vinden. En Pablo ook niet...

  • 13
  • 30 apr 2026 - 12:24
F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (16)

Login om te reageren
  • John6

    Posts: 11.588

    En als je wil vertrekken, daar is de deur!' Sindsdien is iedereen van toon veranderd.

    Na dit weekend kunnen we hierop een antwoordt gaan geven, en dan bedoel ik of de rijders nog kritisch zullen zijn.

    • + 2
    • 30 apr 2026 - 12:12
    • Larry Perkins

      Posts: 64.643

      Ja, de weldenkende coureurs hadden kritiek geuit en de vermaledijde FIA heeft (halve) maatregelen getroffen en dan is het niet meer dan logisch dat de coureurs het effect daarvan in de praktijk eerst afwachten, voordat zij eventueel weer met aanmerkingen komen.
      Maar dat is voor een helder licht als Montoya allemaal nauwelijks bij te houden...

      • + 9
      • 30 apr 2026 - 12:31
    • John6

      Posts: 11.588

      De FIA kan Max niets verbieden als hij in een interview iets zegt over de regels, buiten een race weekend om, anders pakken ze hem daar op, lol.

      • + 1
      • 30 apr 2026 - 13:21
  • da_bartman

    Posts: 6.571

    JP, praat een hoop p0ep

    • + 7
    • 30 apr 2026 - 12:22
  • Larry Perkins

    Posts: 64.643

    Helaas kan Juan zelf de deur niet vinden. En Pablo ook niet...

    • + 13
    • 30 apr 2026 - 12:24
  • NicoS

    Posts: 20.648

    Montoya denkt……en daar gaat het al fout….

    • + 7
    • 30 apr 2026 - 12:45
  • jd2000

    Posts: 7.665

    Tijdens zijn F1 carriere heeft Juan heel veel punten laten liggen door kortsluiting in zn bovenkamertje. Lijkt erop dat dit weer het geval is. Valt wel op dat er de laatste tijd woest gespeculeerd wordt door alle zogenaamde analisten en goksite medewerkers. Heel vermakelijk.

    • + 4
    • 30 apr 2026 - 12:47
  • shakedown

    Posts: 1.775

    Als na dit weekeinde blijkt dat er niets is veranderd, zal Verstappen gewoon weer reageren zonder een blad voor zijn mond. Daar gaat niemand bij de FIA iets aan doen.

    Moet je de kranten koppen al zien: FIA stuurt Verstappen weg uit de Formule 1 vanwege kritiek op reglement. Hahahaha. Dat wordt het echt een SH!T Show

    • + 5
    • 30 apr 2026 - 12:55
    • The Wolf

      Posts: 709

      let op hoor, de Parasiet geeft Max een schop onder z'n brutale kont en bonjourt 'm zo de deur uit

      • + 1
      • 30 apr 2026 - 13:05
  • schwantz34

    Posts: 41.954

    Als JPM zijn neus eens wat minder vaak in de poederbak had gestoken had hij al lang kunnen weten dat Max zich door helemaal niemand de mond laat snoeren!

    • + 4
    • 30 apr 2026 - 13:19
  • beerkuh

    Posts: 3.804

    Ik weet niet zo heel veel zeker das dan wel en zekerheidje, maar ik kan niet geloven dat Max het warm en kouid krijgt van dergelijke dreigementen zoals Pablo nu stelt , sterker nog ik zou er geen vergif op innemen als dat averechts zou werken! Max kennende komt hij uit voor zijn mening en zal dit niet aanpassen omdat de F1 top dit niet leuk vind, tenzij het ongefundeerd is !

    • + 5
    • 30 apr 2026 - 13:23
  • De Vogel is Geland

    Posts: 820

    Niet geremd door enige kennis brabbelt Pablo maar wat

    • + 4
    • 30 apr 2026 - 13:23
  • Ferrari412T1

    Posts: 513

    Montoya moet eens niet zoveel denken. Moet dat aan een paard over laten, heeft misschien een grotere kop!

    • + 2
    • 30 apr 2026 - 13:44
    • Aquarius72

      Posts: 785

      Ho ho een paard heeft een hoofd, het is een edel dier. JP heeft ook grote kop maar daar zit dan weer niets edels aan.

      • + 2
      • 30 apr 2026 - 13:52
  • Need5Speed

    Posts: 3.755

    Zelfs JPM kan zich niet altijd vergissen. Maar hij doet flink zijn best.

    • + 3
    • 30 apr 2026 - 14:26
  • van lotje,g

    Posts: 1.244

    Aldus Pablo Escobar Montoya.

    • + 0
    • 30 apr 2026 - 14:26

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

