Het team van McLaren zit zeker niet stil tijdens de aprilbreak in de Formule 1. Ze kondigden de komst van Gianpiero Lambiase aan, die na 2027 overkomt van Red Bull. Het zorgde voor geruchten over teambaas Andrea Stella, die in verband werd gebracht met Ferrari. Hij laat zich nu voor het eerst uit over deze verhalen.

De overstap van Lambiase van Red Bull naar McLaren kwam als een donderslag bij heldere hemel. De rechterhand van Max Verstappen werd wel in verband gebracht met een overstap, maar niets wees erop dat McLaren voor hem in de markt was. Vrijwel direct na het uitlekken van het nieuws, werd er gesteld dat Lambiase mogelijk Stella kon opvolgen bij McLaren. De Italiaan werd namelijk in verband gebracht met zijn oude werkgever Ferrari, waar hij mogelijk zelfs een voorcontract had getekend.

Hoe reageert Stella?

Bij hoofdrolspeler Stella zorgen deze verhalen voor veel hilariteit. De Italiaan sprak zich erover uit in een interview op de website van McLaren: "Om eerlijk te zijn, een aantal van de recente geruchten, zoals die over astronomische salarissen en mythische voorcontracten, hebben mij laten lachen. Het lijkt er bijna op dat het silly season, dat normaal in de zomer plaatsvindt, vroeg is gearriveerd!"

Slaan de geruchten ergens op?

Stella maakt zich niet zo druk om al deze verhalen, en hij voelt ook niet de behoefte om ze te ontkennen. Grijnzend gaat de Italiaanse teambaas verder met zijn verhaal: "Ik ben inmiddels wel gewend aan dit soort verhalen en ik reageer met een lach. Het lijkt er bijna op alsof een jaloerse patissier de bereiding van een goed dessert in de patisserie van McLaren heeft proberen te verpesten! Maar wij weten dondersgoed hoe we de goede ingrediënten van de vergiftigde koekjes kunnen onderscheiden..."

Hoe is de situatie bij McLaren?

Stella lijkt dus gewoon op zijn plaats te blijven bij McLaren. Bij de renstal heeft hij samen met CEO Zak Brown de touwtjes in handen, en ze hopen snel weer mee te kunnen vechten om de prijzen. De achterstand op Mercedes is fors, maar in de afgelopen twee jaar wist McLaren de constructeurstitel te winnen, terwijl ze niet altijd het beste team waren.