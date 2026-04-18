user icon
icon

McLaren-teambaas Stella reageert voor het eerst op Ferrari-geruchten

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Het team van McLaren zit zeker niet stil tijdens de aprilbreak in de Formule 1. Ze kondigden de komst van Gianpiero Lambiase aan, die na 2027 overkomt van Red Bull. Het zorgde voor geruchten over teambaas Andrea Stella, die in verband werd gebracht met Ferrari. Hij laat zich nu voor het eerst uit over deze verhalen.

De overstap van Lambiase van Red Bull naar McLaren kwam als een donderslag bij heldere hemel. De rechterhand van Max Verstappen werd wel in verband gebracht met een overstap, maar niets wees erop dat McLaren voor hem in de markt was. Vrijwel direct na het uitlekken van het nieuws, werd er gesteld dat Lambiase mogelijk Stella kon opvolgen bij McLaren. De Italiaan werd namelijk in verband gebracht met zijn oude werkgever Ferrari, waar hij mogelijk zelfs een voorcontract had getekend.

Hoe reageert Stella?

Bij hoofdrolspeler Stella zorgen deze verhalen voor veel hilariteit. De Italiaan sprak zich erover uit in een interview op de website van McLaren: "Om eerlijk te zijn, een aantal van de recente geruchten, zoals die over astronomische salarissen en mythische voorcontracten, hebben mij laten lachen. Het lijkt er bijna op dat het silly season, dat normaal in de zomer plaatsvindt, vroeg is gearriveerd!"

Slaan de geruchten ergens op?

Stella maakt zich niet zo druk om al deze verhalen, en hij voelt ook niet de behoefte om ze te ontkennen. Grijnzend gaat de Italiaanse teambaas verder met zijn verhaal: "Ik ben inmiddels wel gewend aan dit soort verhalen en ik reageer met een lach. Het lijkt er bijna op alsof een jaloerse patissier de bereiding van een goed dessert in de patisserie van McLaren heeft proberen te verpesten! Maar wij weten dondersgoed hoe we de goede ingrediënten van de vergiftigde koekjes kunnen onderscheiden..."

Hoe is de situatie bij McLaren?

Stella lijkt dus gewoon op zijn plaats te blijven bij McLaren. Bij de renstal heeft hij samen met CEO Zak Brown de touwtjes in handen, en ze hopen snel weer mee te kunnen vechten om de prijzen. De achterstand op Mercedes is fors, maar in de afgelopen twee jaar wist McLaren de constructeurstitel te winnen, terwijl ze niet altijd het beste team waren.

F1 Nieuws Andrea Stella Ferrari McLaren

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.423

    Stella: "Het lijkt er bijna op alsof een jaloerse patissier de bereiding van een goed dessert in de patisserie van McLaren heeft proberen te verpesten! Maar wij weten dondersgoed hoe we de goede ingrediënten van de vergiftigde koekjes kunnen onderscheiden..."

    patissier, dessert, koekjes...

    Als je goed leest, dan lees je dat Éric Boullier, alias "de Banketbakker" zijn comeback bij McLaren gaat maken...

    • + 0
    • 18 apr 2026 - 14:13

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Stella -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 22 feb 1971 (55)
  • Geb. plaats Orvieto, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar