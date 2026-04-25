Nu de aprilbreak bijna achter de rug is, zullen de coureurs en het teampersoneel snel weer in het vliegtuig stappen naar Miami. Hiermee wordt het reizende circus weer in gang gezet, en een handjevol mensen heeft het geluk dat ze kunnen vliegen in hun eigen privéjets. De jet van Max Verstappen is inmiddels wereldberoemd, maar ook het vermeende vliegtuig van Toto Wolff valt op.

Coureurs en teambazen doen zelden uitspraken over hun vliegtuigen. Het nieuws van de aankoop van een nieuw toestel lekt regelmatig uit via vliegtuigspotters of de media, en het blijft altijd onduidelijk of een privéjet echt van iemand is of bijvoorbeeld wordt gehuurd. Bij Verstappen is het duidelijk: de PH-UTL is van. Hij lijkt de enige coureur te zijn met een echt eigen vliegtuig, maar hij is niet de enige in de paddock met een eigen vliegtuig.

De vleugels van Wolff

Iemand die op de vliegvelden ook de show steelt, is Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker wordt regelmatig gezien als hij aan boord stapt of van boord stapt van een grote grijze Bombardier Global 6000. Het toestel heeft als callsign OE-LIT en lijkt aan Wolff toe te behoren. Het wordt regelmatig op het vliegveld van Nice gespot, vlakbij Wolffs woonplaats Monaco, en soms komen er beelden naar buiten van de binnenkant van de Bombardier.

Aangezien de halve paddock na de races terugvliegt naar Monaco, fungeert Wolff soms als een soort luxe taxi. Na afloop van de Grand Prix van China ging Wolffs vliegtuig viraal toen er beelden werden gedeeld van de terugreis. Naast Wolff en zijn vrouw, F1 Academy-CEO Susie Wolff, zaten ook George Russell en zijn vriendin, én voormalig Mercedes-coureurs Valtteri Bottas (Cadillac) en Lewis Hamilton (Ferrari) aan boord.

Wat is het prijskaartje?

Het 'gezellige' reisje kostte vermoedelijk tienduizenden dollars. De bekende fotograaf Kym Illman meldde op sociale media dat hij contact had gezocht met luchtvaartmaatschappij Hahn Air, die volgens hem stelden dat een vlucht van Shanghai naar Nice 180.000 tot 250.000 dollar zou kosten. Of dit echt zo is, blijft gissen. Dat geldt overigens ook voor het prijskaartje van het vliegtuig zelf, maar volgens Illman zou de prijs 40 tot 50 miljoen dollar bedragen.

Belangrijke week in Miami

Komende week zal Wolff weer koers richting Miami zetten, en de kans is groot dat hij weer wat coureurs mee zal nemen. Het wordt een belangrijk weekend voor Mercedes, want iedereen is benieuwd of ze nog steeds sterk zullen zijn na de regelwijzigingen. Daarnaast lijken veel teams grote updatepakketten mee te nemen, wat voor de nodige verrassingen kan zorgen.