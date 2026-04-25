Dit is de peperdure privéjet van Mercedes-teambaas Toto Wolff

Nu de aprilbreak bijna achter de rug is, zullen de coureurs en het teampersoneel snel weer in het vliegtuig stappen naar Miami. Hiermee wordt het reizende circus weer in gang gezet, en een handjevol mensen heeft het geluk dat ze kunnen vliegen in hun eigen privéjets. De jet van Max Verstappen is inmiddels wereldberoemd, maar ook het vermeende vliegtuig van Toto Wolff valt op.

Coureurs en teambazen doen zelden uitspraken over hun vliegtuigen. Het nieuws van de aankoop van een nieuw toestel lekt regelmatig uit via vliegtuigspotters of de media, en het blijft altijd onduidelijk of een privéjet echt van iemand is of bijvoorbeeld wordt gehuurd. Bij Verstappen is het duidelijk: de PH-UTL is van. Hij lijkt de enige coureur te zijn met een echt eigen vliegtuig, maar hij is niet de enige in de paddock met een eigen vliegtuig.

Meer over Mercedes 'Wolff denkt serieus na over stoppen als Mercedes-teambaas'

'Wolff denkt serieus na over stoppen als Mercedes-teambaas'

20 apr
 'Mercedes probeert Verstappen af te remmen op de Nürburgring

'Mercedes probeert Verstappen af te remmen op de Nürburgring

24 apr

De vleugels van Wolff

Iemand die op de vliegvelden ook de show steelt, is Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker wordt regelmatig gezien als hij aan boord stapt of van boord stapt van een grote grijze Bombardier Global 6000. Het toestel heeft als callsign OE-LIT en lijkt aan Wolff toe te behoren. Het wordt regelmatig op het vliegveld van Nice gespot, vlakbij Wolffs woonplaats Monaco, en soms komen er beelden naar buiten van de binnenkant van de Bombardier.

Aangezien de halve paddock na de races terugvliegt naar Monaco, fungeert Wolff soms als een soort luxe taxi. Na afloop van de Grand Prix van China ging Wolffs vliegtuig viraal toen er beelden werden gedeeld van de terugreis. Naast Wolff en zijn vrouw, F1 Academy-CEO Susie Wolff, zaten ook George Russell en zijn vriendin, én voormalig Mercedes-coureurs Valtteri Bottas (Cadillac) en Lewis Hamilton (Ferrari)  aan boord.

Wat is het prijskaartje?

Het 'gezellige' reisje kostte vermoedelijk tienduizenden dollars. De bekende fotograaf Kym Illman meldde op sociale media dat hij contact had gezocht met luchtvaartmaatschappij Hahn Air, die volgens hem stelden dat een vlucht van Shanghai naar Nice 180.000 tot 250.000 dollar zou kosten. Of dit echt zo is, blijft gissen. Dat geldt overigens ook voor het prijskaartje van het vliegtuig zelf, maar volgens Illman zou de prijs 40 tot 50 miljoen dollar bedragen.

Belangrijke week in Miami

Komende week zal Wolff weer koers richting Miami zetten, en de kans is groot dat hij weer wat coureurs mee zal nemen. Het wordt een belangrijk weekend voor Mercedes, want iedereen is benieuwd of ze nog steeds sterk zullen zijn na de regelwijzigingen. Daarnaast lijken veel teams grote updatepakketten mee te nemen, wat voor de nodige verrassingen kan zorgen.

AUDI_F1

Posts: 3.713

Mooi vliegtuis, en het voordeel is je hoeft niets te boeken het is instappen en verder. Als je kijkt wat Verstappen deze week heeft gevlogen (Duitsland Frankrijk, Engeland, Oostenrijk en Oostenrijk) dan zou ik dat niet graag met lijnvluchten willen doen.

F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes

  • Bertrand Gachot

    Posts: 504

    Als een vliegtuig enthousiast kan ik bevestigen dit is een perfect en geweldig toestel, peperduur weet ik niet, de bombardieer g600 wordt door de Canadese fabrikant als “ budget vriendelijk” in de markt gezet naast de echte vliegende paleizen in hún catalogus. Bijvoorbeeld d Bombardier g750 kost 10x zoveel

  • AUDI_F1

    Posts: 3.713

    Mooi vliegtuis, en het voordeel is je hoeft niets te boeken het is instappen en verder. Als je kijkt wat Verstappen deze week heeft gevlogen (Duitsland Frankrijk, Engeland, Oostenrijk en Oostenrijk) dan zou ik dat niet graag met lijnvluchten willen doen.

    • Flying Dutchman

      Posts: 3.096

      Precies dat.
      Ze kunnen het betalen en het verdient grotendeels ook nog eens terug omdat ze meer activiteiten(sponsactiviteiten enz.) kunnen doen zonder te veel tijd- en energieverlies.

    • Larry Perkins

      Posts: 64.543

      En je vindt ook geen Lidl, Zeeman of Action in Monaco of in de buurt daarvan, daarvoor moet je dus wel ff flink op pad...

    • Bertrand Gachot

      Posts: 504

      @Larry, ik was in oktober in zuidfrankrijk, en het zal je verbazen, Lidl is echt vlak bij Monte Carlo, Ik heb het even geai-chekct, De Lidl-vestiging die hemelsbreed (in een rechte lijn) het dichtst bij de landsgrenzen van Monaco (Monte-Carlo) ligt, is de Lidl in Roquebrune-Cap-Martin. Locatie: Lidl, 20 Avenue de la Plage, 06190 Roquebrune-Cap-Martin, Frankrijk. Afstand: Deze winkel bevindt zich op slechts ongeveer 1,5 kilometer van Monaco.

  • Flying Dutchman

    Posts: 3.096

    Nice toy

  • Need5Speed

    Posts: 3.735

    ".. het blijft altijd onduidelijk of een privéjet echt van iemand is of bijvoorbeeld wordt gehuurd. Bij Verstappen is het duidelijk: de PH-UTL is van. "

    Duidelijk :-)

    • Bertrand Gachot

      Posts: 504

      Je kan ook een gepersonaliseerde registratie krijgen op een lease, dus wat is er precies duidelijk?

    • Need5Speed

      Posts: 3.735

      Dat, maar vooral het weglaten van de naam.
      Ik heb zo'n vermoeden wat er voor die punt had moeten staan en het is niet Pipo de Clown, maar het hele punt van het verhaal was dat het vliegtuig van Max is en juist daar laten ze het weg.

    • Larry Perkins

      Posts: 64.543

      Ze willen de fiscus niet wakker maken @Need5Speed...

    • Bertrand Gachot

      Posts: 504

      Mij boeit het geen ene k*t / Kl*te op wie de tenaamstelling precies staat, ik weet wel dat in de vliegtuigwereld het altijd anders is dan het lijkt. Echter als je het echt zou willen weten, dan is het een fluitje van een cent (mogelijk een paar centen via betaalde samenvattingen vergelijkbaar met kvk uitreksels), om te achterhalen van wie een vliegtuig "echt" is. Vliegtuigen van KLM zijn ook geen eigendom van KLM, (Of air-franc), die hele fleet is volledig opgedeeld in share eigendommen en noem maar op. Ook kunnen de motoren van iemand anders zijn de body, etc etc etc.

  • schwantz34

    Posts: 41.945

    En als Toto geen passagiers aan boord heeft geeft hij Susie van jetje!

    • SennaS

      Posts: 11.974

      Hee kerel,
      Je bent gelukkig weer terug met je grappen en grollen. Blijf aangehaakt he, het seizoen is nog lang ;-)

    • Larry Perkins

      Posts: 64.543

      Toot geeft Suus graag van jetje.
      Maar dan wel in zijn privébedje.

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

