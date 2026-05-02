Het team van Mercedes is voor het eerst dit jaar verslagen. In de sprint kwalificatie in Miami moesten ze veel tijd toegeven op Lando Norris, die de pole greep. George Russell worstelde de hele dag met zijn auto, en trok na afloop de pijnlijke conclusie dat Mercedes de voorsprong is verloren.

Mercedes begon op oppermachtige wijze aan het seizoen en domineerde in Australië, China en Japan. Na de lange aprilbreak hebben veel teams updates meegebracht naar Miami, waar ook de aangepaste motorregels van kracht zijn. Mercedes heeft weinig updates meegebracht, en daar lijken ze de prijs voor te betalen. Russell kwam in de sprint kwalificatie niet verder dan de zesde tijd, en was ook langzamer dan Max Verstappen.

Complete verrassing

Russell baalde na afloop als een stekker, en legde bij Sky Sports de vinger op de zere plek: "Het is best verrassend om te zien hoe Ferrari en McLaren een grote stap hebben gezet. Dat is echt heel indrukwekkend. We wisten dat ze waarschijnlijk het gat hadden gedicht, maar ze waren vandaag de hele dag sneller dan ons."

Wat ging er mis bij Mercedes?

Het was voor Russell vooral frustrerend: "Ik was aan het worstelen. Miami is ook geen circuit waar ik echt dol op ben, vooral in deze warmere omstandigheden. Maar goed, het was alleen nog maar de sprint kwalificatie, dus laten we zien wat de dag van morgen brengt."

Russell leek te worstelen met zijn Mercedes, en dat was opvallend. De Brit legde uit wat er precies misging: "Ik oververhitte de banden gewoon de hele tijd. In die bochtige sessie in het midden had ik er veel moeite mee om de juiste balans in de auto te vinden."

Wijzen naar de concurrentie

Russell wil niet te veel over zichzelf zeggen, en is vooral heel erg verbaasd over de snelheid van de concurrentie: "Ik ben nogal verrast door de progressie die de anderen hebben geboekt. Ik heb niet bepaald een goede startpositie. De sprints zorgen normaal gesproken niet voor zoveel, maar die in China was wel interessant. Dat geeft ons de kans om een beetje een race te hebben."