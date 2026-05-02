Russell met de handen in het haar: "Ik was aan het worstelen"

Russell met de handen in het haar: "Ik was aan het worstelen"

Het team van Mercedes is voor het eerst dit jaar verslagen. In de sprint kwalificatie in Miami moesten ze veel tijd toegeven op Lando Norris, die de pole greep. George Russell worstelde de hele dag met zijn auto, en trok na afloop de pijnlijke conclusie dat Mercedes de voorsprong is verloren.

Mercedes begon op oppermachtige wijze aan het seizoen en domineerde in Australië, China en Japan. Na de lange aprilbreak hebben veel teams updates meegebracht naar Miami, waar ook de aangepaste motorregels van kracht zijn. Mercedes heeft weinig updates meegebracht, en daar lijken ze de prijs voor te betalen. Russell kwam in de sprint kwalificatie niet verder dan de zesde tijd, en was ook langzamer dan Max Verstappen.

Meer over George Russell Mercedes in de problemen: Antonelli en Russell missen mogelijk sprintkwalificatie in Miami

Mercedes in de problemen: Antonelli en Russell missen mogelijk sprintkwalificatie in Miami

1 mei
 Wolff zet Russell en Antonelli onder druk: "Dat accepteer ik niet"

Wolff zet Russell en Antonelli onder druk: "Dat accepteer ik niet"

28 apr

Complete verrassing

Russell baalde na afloop als een stekker, en legde bij Sky Sports de vinger op de zere plek: "Het is best verrassend om te zien hoe Ferrari en McLaren een grote stap hebben gezet. Dat is echt heel indrukwekkend. We wisten dat ze waarschijnlijk het gat hadden gedicht, maar ze waren vandaag de hele dag sneller dan ons."

Wat ging er mis bij Mercedes?

Het was voor Russell vooral frustrerend: "Ik was aan het worstelen. Miami is ook geen circuit waar ik echt dol op ben, vooral in deze warmere omstandigheden. Maar goed, het was alleen nog maar de sprint kwalificatie, dus laten we zien wat de dag van morgen brengt."

Russell leek te worstelen met zijn Mercedes, en dat was opvallend. De Brit legde uit wat er precies misging: "Ik oververhitte de banden gewoon de hele tijd. In die bochtige sessie in het midden had ik er veel moeite mee om de juiste balans in de auto te vinden."

Wijzen naar de concurrentie

Russell wil niet te veel over zichzelf zeggen, en is vooral heel erg verbaasd over de snelheid van de concurrentie: "Ik ben nogal verrast door de progressie die de anderen hebben geboekt. Ik heb niet bepaald een goede startpositie. De sprints zorgen normaal gesproken niet voor zoveel, maar die in China was wel interessant. Dat geeft ons de kans om een beetje een race te hebben."

NicoS

Posts: 20.659

Omdat Kimi z’n handen op het stuur had…….;)

  • 3
  • 2 mei 2026 - 10:10
Foto's Grand Prix van Miami 2026
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Miami 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.147

    Volgens vriend is Mercedes zijn voorsprong kwijt....waarom staat Kimi dan vrolijk op de eerste startrij?

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 10:06
    • NicoS

      Posts: 20.659

      Omdat Kimi z’n handen op het stuur had…….;)

      • + 3
      • 2 mei 2026 - 10:10
    • misstappen

      Posts: 3.523

      omdat Russell volgens zichzelf 'almighty' is, Kimi is maar bijzaak, die ziet hij niet staan..

      • + 1
      • 2 mei 2026 - 10:34
  • hellway666

    Posts: 172

    ben benieuwd of russell het race nu nog zo geweldig vind.

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 11:14

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.095
  • Podiums 26
  • Grand Prix 155
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
