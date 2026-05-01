Norris ziet FIA de plank misslaan: "We willen weer racen zoals het karten"

Norris ziet FIA de plank misslaan: "We willen weer racen zoals het karten"

De discussie rond de nieuwe Formule 1-regels voor 2026 blijft oplaaien. Wereldkampioen Lando Norris ziet dat de FIA stappen zet om het spektakel te verbeteren, maar plaatst tegelijk stevige kanttekeningen bij de richting waarin de sport evolueert.

De Brit vreest dat de kern van het racen niet fundamenteel zal veranderen, ondanks de recente aanpassingen die richting de Grand Prix van Miami zijn doorgevoerd.

‘Racen hoort niet door batterijen bepaald te worden’

Norris erkent dat de FIA vooruitgang boekt, maar wijst op de beperkingen van de huidige ingrepen. “Je kan de regels maar tot op zekere hoogte aanpassen. Als je één probleem probeert te maskeren, duikt er vaak ergens anders weer een nieuw op”, klinkt het.

De wereldkampioen zet vooral vraagtekens bij de invloed van energiebeheer op de race. “Goed racen draait er niet om dat de ene coureur met een volle batterij rijdt en de andere met een lege. Zo hoort het niet te werken. Het moet gaan over dichter op elkaar kunnen rijden, minder gewicht en betere banden, niet over systemen die alles bepalen.”

‘We willen terug naar puur racen, zoals in het karten’

Volgens Norris ligt de oplossing dichter bij de basis van de autosport. “Wat wij willen, is racen zoals in het karten. Daar kan je gewoon de bumper van je voorganger volgen, slipstreamen en met een hele groep wagens samen strijden. Dat is de puurste vorm van racen.”

Tegelijk beseft hij dat veranderingen niet van vandaag op morgen gebeuren. “Formule 1 is ook een business. Teams, fabrikanten en partners spelen allemaal een rol, dus sommige dingen zijn gewoon niet eenvoudig aan te passen. Maar we boeken wel vooruitgang met de FIA. De kleine stappen zijn gezet, nu moeten de grotere veranderingen in de komende jaren volgen.”

  • Skoda F1

    Posts: 737

    Oke' De wind waait weer uit die hoek! Norris vermeld hier nog op 17 april Dat het rijden met deze auto's geweldig was!..

    • + 3
    • 1 mei 2026 - 17:52
  • Padde1971

    Posts: 122

    Als het niet naar zijn zin is, kan hij altijd nog met vervroegd pensioen gaan.

    • + 2
    • 1 mei 2026 - 20:45

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.455
  • Podiums 44
  • Grand Prix 155
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

