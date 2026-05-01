De discussie rond de nieuwe Formule 1-regels voor 2026 blijft oplaaien. Wereldkampioen Lando Norris ziet dat de FIA stappen zet om het spektakel te verbeteren, maar plaatst tegelijk stevige kanttekeningen bij de richting waarin de sport evolueert.

De Brit vreest dat de kern van het racen niet fundamenteel zal veranderen, ondanks de recente aanpassingen die richting de Grand Prix van Miami zijn doorgevoerd.

‘Racen hoort niet door batterijen bepaald te worden’

Norris erkent dat de FIA vooruitgang boekt, maar wijst op de beperkingen van de huidige ingrepen. “Je kan de regels maar tot op zekere hoogte aanpassen. Als je één probleem probeert te maskeren, duikt er vaak ergens anders weer een nieuw op”, klinkt het.

De wereldkampioen zet vooral vraagtekens bij de invloed van energiebeheer op de race. “Goed racen draait er niet om dat de ene coureur met een volle batterij rijdt en de andere met een lege. Zo hoort het niet te werken. Het moet gaan over dichter op elkaar kunnen rijden, minder gewicht en betere banden, niet over systemen die alles bepalen.”

‘We willen terug naar puur racen, zoals in het karten’

Volgens Norris ligt de oplossing dichter bij de basis van de autosport. “Wat wij willen, is racen zoals in het karten. Daar kan je gewoon de bumper van je voorganger volgen, slipstreamen en met een hele groep wagens samen strijden. Dat is de puurste vorm van racen.”

Tegelijk beseft hij dat veranderingen niet van vandaag op morgen gebeuren. “Formule 1 is ook een business. Teams, fabrikanten en partners spelen allemaal een rol, dus sommige dingen zijn gewoon niet eenvoudig aan te passen. Maar we boeken wel vooruitgang met de FIA. De kleine stappen zijn gezet, nu moeten de grotere veranderingen in de komende jaren volgen.”