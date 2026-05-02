Het team van Red Bull Racing steelt vooralsnog de show in Miami. Ze kunnen nog niet meevechten om de pole, maar hun updatepakket lijkt wel te werken. Het nieuwe onderdeel dat het meest in het oog springt, is zonder twijfel de macarena-vleugel. Het lijkt erop dat ze in de voetsporen van Ferrari treden, maar niets is minder waar.

Ferrari verraste tijdens de wintertest in Bahrein vriend en vijand door aan de start te verschijnen met een bijzondere achtervleugel. Op het moment dat de coureurs de straight mode activeerden, roteerde het bovenste element van de vleugel. In de paddock vielen de monden open van verbazing, maar Ferrari gebruikte het design daarna niet in de eerste races. In Miami gaan Lewis Hamilton en Charles Leclerc nu voor het eerst met de vleugel racen, maar ze zijn niet de enigen.

Toen Max Verstappen vorige week op de baan verscheen tijdens de filmdag van Red Bull op Silverstone, viel het al op dat ze een eigen macarena-vleugel hadden gebouwd. Op de spyshots was er nog weinig te zien, en alle blikken waren op vrijdag dan ook gericht op de Red Bulls. Toen Verstappen en Hadjar de pitbox uitreden voor de eerste vrije training, viel het meteen op. Red Bull heeft de vleugel van Ferrari namelijk niet gekopieerd, maar eerder opnieuw uitgevonden.

Wat is het verschil?

Op de beelden was al te zien dat er bij de vleugel van Red Bull een grotere opening ontstaat, en wie de vleugel iets beter bekijkt, ziet een ander systeem dan bij Ferrari. Bij Red Bull is namelijk te zien dat als de coureur de vleugel opent, de bovenste flap roteert en dan volledig boven de wing-endplates uitsteekt. De vleugel wordt als het ware groter, en het sponsorlogo dat normaal gesproken naar achteren wijst, wijst nu naar de lucht.

Het feit dat de vleugel 'uitsteekt' is het punt waarop het onderdeel anders is dan die van Ferrari. Bij de macarena-vleugel van Ferrari is het namelijk zo dat het roterende vleugelelement niet boven de wing-endplates uitsteekt. Het gat dat ontstaat is ook minder groot. Daarnaast is er bij Red Bull in het midden nog een pilaar aanwezig, terwijl er bij Ferrari een gapend gat te zien is.

Wat heeft Red Bull gedaan?

Bij Red Bull lijken ze zes te hebben gegooid met deze nieuwe innovatie. Ze hebben geen eigen macarena-vleugel gebouwd, ze hebben hem opnieuw uitgevonden. Het team liet op vrijdag aan Motorsport.com weten dat ze niets hebben gekopieerd van Ferrari en dat ze ook geen inspiratie hebben gehaald uit de vleugel van het scharlakenrode team. In hoeverre dat klopt, blijft giswerk. Ze hebben in ieder geval vriend en vijand verrast met een prachtige innovatie.