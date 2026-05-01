Amerikaanse wetgeving bedreigt F1-race in Miami

Het Formule 1-seizoen gaat vandaag verder in Miami. Vandaag en morgen is het vooral warm in de staat Florida, maar zondag kan het weer volledig omslaan. Er worden onweersbuien voorspeld, en de lokale wetgeving kan ervoor zorgen dat de Grand Prix wordt uitgesteld. In een, voorlopig onrealistisch, donker scenario kan de race zelfs niet worden verreden.

Na een maand zonder Formule 1-actie, komen de heren coureurs vandaag weer in actie tijdens de eerste vrije training en de sprint kwalificatie in Miami. Het kwik zal stijgen tot ruim boven de dertig graden Celsius, en dat betekent dat de FIA met een heat hazard zal komen. De coureurs mogen dan een koelvest dragen, maar op zondag is een paraplu geen overbodige luxe. De weersvoorspellingen laten namelijk veel regen en felle onweersbuien zien.

Meer over GP Miami 2026 Verstappen onder vuur: "F1-top heeft hem gewaarschuwd"

Verstappen onder vuur: "F1-top heeft hem gewaarschuwd"

30 apr
 Verstappen opvallend positief: "Dat was heel erg goed"

Verstappen opvallend positief: "Dat was heel erg goed"

29 apr

Lege tribunes

Vooral de onweersbuien kunnen voor problemen zorgen, want de Amerikaanse wet is zeer streng op dit gebied. De lokale wetgeving schrijft namelijk voor dat evenementen in de buitenlucht moeten worden gestopt bij onweer. Als er donder of bliksem in de omgeving wordt waargenomen, kan er al worden ingegrepen. Volgens de regels moet de race dan worden stilgelegd met een rode vlag, en moeten fans en marshalls een schuilplek zoeken. De medische helikopter mag dan ook niet opstijgen, omdat er een risico op inslagen bestaat.

Wat moeten de teams doen?

Vorig jaar werd er door de FIA al een plan opgesteld voor als het zou gaan onweren. Volgens The Race geldt er voor dit jaar een soortgelijk protocol, wat ingrijpende gevolgen kan hebben. Waar de fans onderdak moeten zoeken, moeten de teams dan ook in actie komen. Het protocol van vorig jaar schreef namelijk voor dat de auto's naar hun pitbox moeten worden geduwd, waarna ze pas weer naar buiten mogen komen als de wedstrijdleider de situatie veilig genoeg vindt.

Dat betekent dat de situatie er anders uitziet dan tijdens een normaal raceweekend. Normaal gesproken is het zo dat de auto's zich bij een rode vlag verzamelen in de fastlane, waar ze achter elkaar plaatsnemen. Mocht het gaan onweren, blijft de fast lane dus leeg in Miami.

Hoe reageert de FIA?

Bij de FIA willen ze nu nog niet op de feiten vooruitlopen. Een woordvoerder van de autosportfederatie liet gisteravond aan de internationale media weten wat de situatie is: "We houden de weersverwachting voor dit weekend nauwlettend in de gaten. Vorig jaar werden we in Miami met een soortgelijke situatie geconfronteerd door de dreiging van onweer. We hebben een noodplan klaarliggen en zullen die activeren om verstoringen van het programma op de baan tot een minimum te beperken."

Wat dit plan inhoudt, maakte de FIA niet bekend. Tijdens de mediadag op donderdag liet Cadillac-coureur Sergio Pérez al weten dat de FIA de coureurs bij de zaak betrekt. De Mexicaan verklaarde dat er een meeting op het programma stond om de scenario's voor zondag te bespreken.

Wat kan er veranderen?

Volgens de huidige weermodellen zien de omstandigheden er het slechtst uit rond de huidige starttijd. Mogelijk wordt de starttijd verschoven, zoals de Formule 1 ook deed voor de Braziliaanse Grand Prix in 2024. Ook dit weekend werd geteisterd door ernstige regenval.

Het is allemaal de schuld van Gluiperige George, maar ook van Donald J. Trump, Elon Musk, Vladimir Poetin, Benjamin Netanyahu, Xi Jinping, Kim Jong-un, Mohammed Ben Sulayem (de dictator van de Formule 1), Stefano Domenicali (de parasiet van de Formule 1), Gianni Infantino, ex-mini...

Foto's Grand Prix van Miami 2026
F1 Nieuws GP Miami 2026

Reacties (12)

  • Spearhead

    Posts: 484

    Het seizoen 2026 start wel lekker. Klagende coureurs, gevaarlijke situaties tijdens de race, dalende kijkcijfers, geschrapte GP's en nu nog 1 die bedreigd wordt door onweer...

    • + 6
    • 1 mei 2026 - 07:42
    • Larry Perkins

      Posts: 64.656

      Het is allemaal de schuld van Gluiperige George, maar ook van Donald J. Trump, Elon Musk, Vladimir Poetin, Benjamin Netanyahu, Xi Jinping, Kim Jong-un, Mohammed Ben Sulayem (de dictator van de Formule 1), Stefano Domenicali (de parasiet van de Formule 1), Gianni Infantino, ex-minister Faber en natuurlijk Gordon...

      • + 7
      • 1 mei 2026 - 07:58
    • vosje1991

      Posts: 467

      @Larry Perkins: Je vergeet de Roelvinkjes en de Meilandjes nog want die hebben ook zeker geen schone handjes

      • + 3
      • 1 mei 2026 - 08:05
  • Larry Perkins

    Posts: 64.656

    Filmpjes…

    F1 Pre-Race Press Conference – Hülkenberg, Pérez & Piastri | 2026 Miami Grand Prix
    (13,05 minuten)
    https://youtu.be/qrL_jkxuoeM

    F1 Pre-Race Press Conference – Kimi Antonelli, Isack Hadjar & Carlos Sainz | 2026 Miami Grand Prix
    (17,32 minuten)
    https://youtu.be/Qw7BOAO4NpA

    Drivers Pre-Race Interviews | 2026 Miami Grand Prix
    (28,26 minuten)
    https://youtu.be/pCx3HhMVi8U

    What Every F1 Team Has Upgraded Or Brought To The 2026 Miami Grand Prix
    (9,58 minuten)
    https://youtu.be/FsOqM5gF6Vs

    Max Verstappen arrives with Police escort in Miami | Hamilton & more F1 Drivers arrive in style
    (8,58 minuten)
    https://youtu.be/xiXRfO8_2bc

    Racehoogtepunten | Grand Prix van Miami 2025
    (8,05 minuten)
    https://youtu.be/ZI-HntdeVas

    (graag gedaan!)

    • + 2
    • 1 mei 2026 - 07:56
  • The Wolf

    Posts: 719

    eind jaren 90 t/m begin '00 paar jaar in de VS rond getrokken en gewerkt waarvan laatste jaar in Florida.. in de wintermaanden is het klimaat perfect, naar de zomermaanden toe veranderd het in een sauna en als er donkere regenwolken in aantocht zijn verwacht vooral geen verfrissende bui maar denk meer in de trant van opgieting in een sauna. En voor wat betreft onweer kan het serieus tekeer gaan daar. Klimaat aan de westkust is veel beter. east coast vs west coast...

    • + 0
    • 1 mei 2026 - 08:21
    • The Wolf

      Posts: 719

      • + 0
      • 1 mei 2026 - 08:21
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.140

  • Larry Perkins

    Posts: 64.656

    Zondag al om 08.00 uur lokale tijd van start gaan, dan is na 10 of 15 rode vlagsituaties de GP nog net voor het donker wordt uitgereden...

    • + 2
    • 1 mei 2026 - 08:35
    • Pietje Bell

      Posts: 34.548

      Zonder gekheid, maar Ventusky geeft aan dat lokale tijd tussen
      10:00u en 13:00uur geen onweer in de omgeving zit en dan barst het los.
      Het is nog vroeg dag, dus de tijden zullen wel niet accuraat zijn, maar als ze wat willen is het 's morgens racen of helemaal niet meer de hele zondag.

      • + 0
      • 1 mei 2026 - 11:47
    • Pietje Bell

      Posts: 34.548

      Hier één van de vele Amerikaanse weather sites. Ze geven momenteel allemaal hetzelfde aan per uur:

      ibb.co/21rXwSh7

      • + 0
      • 1 mei 2026 - 12:19
  • Freek-Willem

    Posts: 6.683

    Maar is dat niet juist gevaarlijker als ze auto's naar de pit(box) moeten duwen. Wordt een zooitje op de baan. Ze kunnen toch beter gewoon doorrijden?

    • + 1
    • 1 mei 2026 - 08:45
    • The Wolf

      Posts: 719

      mwah het is wel zo dat als 1 van de rijders met 'n blikseminslag te maken krijgt is in ieder geval z'n wagentje voor de hele race goed opgeladen, zo is het ook weer....

      • + 4
      • 1 mei 2026 - 08:47

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:00 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

