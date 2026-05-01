Het Formule 1-seizoen gaat vandaag verder in Miami. Vandaag en morgen is het vooral warm in de staat Florida, maar zondag kan het weer volledig omslaan. Er worden onweersbuien voorspeld, en de lokale wetgeving kan ervoor zorgen dat de Grand Prix wordt uitgesteld. In een, voorlopig onrealistisch, donker scenario kan de race zelfs niet worden verreden.

Na een maand zonder Formule 1-actie, komen de heren coureurs vandaag weer in actie tijdens de eerste vrije training en de sprint kwalificatie in Miami. Het kwik zal stijgen tot ruim boven de dertig graden Celsius, en dat betekent dat de FIA met een heat hazard zal komen. De coureurs mogen dan een koelvest dragen, maar op zondag is een paraplu geen overbodige luxe. De weersvoorspellingen laten namelijk veel regen en felle onweersbuien zien.

Lege tribunes

Vooral de onweersbuien kunnen voor problemen zorgen, want de Amerikaanse wet is zeer streng op dit gebied. De lokale wetgeving schrijft namelijk voor dat evenementen in de buitenlucht moeten worden gestopt bij onweer. Als er donder of bliksem in de omgeving wordt waargenomen, kan er al worden ingegrepen. Volgens de regels moet de race dan worden stilgelegd met een rode vlag, en moeten fans en marshalls een schuilplek zoeken. De medische helikopter mag dan ook niet opstijgen, omdat er een risico op inslagen bestaat.

Wat moeten de teams doen?

Vorig jaar werd er door de FIA al een plan opgesteld voor als het zou gaan onweren. Volgens The Race geldt er voor dit jaar een soortgelijk protocol, wat ingrijpende gevolgen kan hebben. Waar de fans onderdak moeten zoeken, moeten de teams dan ook in actie komen. Het protocol van vorig jaar schreef namelijk voor dat de auto's naar hun pitbox moeten worden geduwd, waarna ze pas weer naar buiten mogen komen als de wedstrijdleider de situatie veilig genoeg vindt.

Dat betekent dat de situatie er anders uitziet dan tijdens een normaal raceweekend. Normaal gesproken is het zo dat de auto's zich bij een rode vlag verzamelen in de fastlane, waar ze achter elkaar plaatsnemen. Mocht het gaan onweren, blijft de fast lane dus leeg in Miami.

Hoe reageert de FIA?

Bij de FIA willen ze nu nog niet op de feiten vooruitlopen. Een woordvoerder van de autosportfederatie liet gisteravond aan de internationale media weten wat de situatie is: "We houden de weersverwachting voor dit weekend nauwlettend in de gaten. Vorig jaar werden we in Miami met een soortgelijke situatie geconfronteerd door de dreiging van onweer. We hebben een noodplan klaarliggen en zullen die activeren om verstoringen van het programma op de baan tot een minimum te beperken."

Wat dit plan inhoudt, maakte de FIA niet bekend. Tijdens de mediadag op donderdag liet Cadillac-coureur Sergio Pérez al weten dat de FIA de coureurs bij de zaak betrekt. De Mexicaan verklaarde dat er een meeting op het programma stond om de scenario's voor zondag te bespreken.

Wat kan er veranderen?

Volgens de huidige weermodellen zien de omstandigheden er het slechtst uit rond de huidige starttijd. Mogelijk wordt de starttijd verschoven, zoals de Formule 1 ook deed voor de Braziliaanse Grand Prix in 2024. Ook dit weekend werd geteisterd door ernstige regenval.