Verstappen krijgt lachers op zijn hand met geniale opmerking

Verstappen krijgt lachers op zijn hand met geniale opmerking

Max Verstappen heeft op kenmerkende wijze gereageerd op de vraag waarom hij door teambazen werd uitgeroepen tot beste coureur van de Formule 1, ondanks het feit dat hij geen wereldtitel pakte. De Nederlander zorgde met zijn antwoord voor gelach tijdens een event van Red Bull en ExxonMobil.

Verstappen werd door verschillende teambazen bovenaan gezet in de verkiezing voor beste coureur van 2025, wat opvallend is gezien het uitblijven van een kampioenschap dat jaar.

‘Wie moet er anders bovenaan staan?’

Op de vraag waarom hij volgens teambazen de beste was, kwam Verstappen met een droog antwoord. “Tja, wie moet je anders op één zetten?” reageerde hij met een glimlach, waarmee hij de interviewer even sprakeloos liet.

Na de lach volgde een serieuzere uitleg van de viervoudig wereldkampioen. “Je kunt er allerlei theorieën op loslaten, maar als je naar de afgelopen jaren kijkt, spreekt het voor zich,” aldus Verstappen. “Ik probeer altijd het maximale eruit te halen en dat is uiteindelijk wat telt.”

Ook zonder titel blijft Verstappen indruk maken

De Nederlander wees erop dat zijn prestaties niet alleen afhangen van het winnen van titels. “Van 2021 tot en met vorig seizoen hebben we sterke jaren gehad en dat heeft natuurlijk bijgedragen aan die kampioenschappen,” stelde hij. “Maar ook in een jaar zonder titel kun je laten zien wat je waard bent.”

Volgens Verstappen lag zijn niveau ook het afgelopen seizoen nog altijd hoog. “Zelf vond ik dat ik vorig jaar nog steeds op een goed niveau zat, ook al won ik het kampioenschap niet,” besloot hij. Daarmee onderstreept hij waarom hij, ook zonder titel, het respect van de teambazen wist te behouden.

Larry Perkins

Posts: 64.656

De vermaledijde FIA had de toehoorders verboden hardop te lachen...

  • 3
  • 1 mei 2026 - 08:59
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.656

    De vermaledijde FIA had de toehoorders verboden hardop te lachen...

    • + 3
    • 1 mei 2026 - 08:59
  • AUDI_F1

    Posts: 3.720

    Ik zou wel eens willen zien hoe het listje eruit zou zien bij de engelse journalisten?

    • + 2
    • 1 mei 2026 - 09:00
    • Astfgl

      Posts: 999

      1. Lewis Hamilton, de GOAT
      2. Lando Norris, de huidige WK
      3. George Russell, de volgende WK
      4. Oliver Bearman, de opvolger van Lewis
      5. Alex Albon, is toch ook een halve Brit
      6. Arvid Lindblad, rijdt weliswaar voor een Red Bull team maar goed
      .
      .
      .
      ???. Mex Versteppen

      • + 2
      • 1 mei 2026 - 10:26
    • AUDI_F1

      Posts: 3.720

      Haha dus zelfs een positie met 3 cijfers. En weet je, ik geloof het ook nog.

      • + 0
      • 1 mei 2026 - 10:43
    • nr 76

      Posts: 7.411

      "De Engelse journalisten", is dat het tegenovergestelde van "De Nederlandse forumleden",

      Overigens zal ook daar Verstappen als beste uot de bus rollen denk ik, als zelfs Damon Hill al moet toegeven dat er op dit moment geen betere coureur is.

      • + 0
      • 1 mei 2026 - 11:28
  • Pietje Bell

    Posts: 34.546

    Kelly heeft gisteren haar fotoshoot met de Mexicaanse krant Milenio (oplage 50 000)
    op haar IG gedeeld.
    Waarom in de wekelijkse bijlage van zo'n klein Mexicaans krantje?
    De dame (EIC/Creative Director Milenio) die het geregeld heeft dat ze daar in kwam
    te staan vertelde het gisteren op haar IG. Ze was ook meteen Kelly's styliste.
    Kelly heeft 20 jaar geleden kort stage bij haar gelopen in NY en dus was een belletje
    naar haar oude "baas" Sarah Gore Reeves voldoende voor een fotoshoot.

    sarahgorereeves

    Was such a fun day to shoot my friend from the racing world @kellypiquet wearing
    @boss @tiffanyandco in the middle of New York for @m__milenio .
    Superstar Kelly I go back years as she was my beautiful ,hard working intern.
    Thank you @juankr_ for the beautiful photos....wait for them.

    www.instagram.com/p/DXuWnAUEVkv/

    In de video van Kelly is Penelope ook even te zien met een onbedekte gezicht.
    Sinds vorig jaar moet ze haar gezicht bedekken en dat deed ze ook.

    www.instagram.com/p/DXxNT7zxzXm/

    • + 0
    • 1 mei 2026 - 11:25

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

