Max Verstappen heeft op kenmerkende wijze gereageerd op de vraag waarom hij door teambazen werd uitgeroepen tot beste coureur van de Formule 1, ondanks het feit dat hij geen wereldtitel pakte. De Nederlander zorgde met zijn antwoord voor gelach tijdens een event van Red Bull en ExxonMobil.

Verstappen werd door verschillende teambazen bovenaan gezet in de verkiezing voor beste coureur van 2025, wat opvallend is gezien het uitblijven van een kampioenschap dat jaar.

‘Wie moet er anders bovenaan staan?’

Op de vraag waarom hij volgens teambazen de beste was, kwam Verstappen met een droog antwoord. “Tja, wie moet je anders op één zetten?” reageerde hij met een glimlach, waarmee hij de interviewer even sprakeloos liet.

Na de lach volgde een serieuzere uitleg van de viervoudig wereldkampioen. “Je kunt er allerlei theorieën op loslaten, maar als je naar de afgelopen jaren kijkt, spreekt het voor zich,” aldus Verstappen. “Ik probeer altijd het maximale eruit te halen en dat is uiteindelijk wat telt.”

Ook zonder titel blijft Verstappen indruk maken

De Nederlander wees erop dat zijn prestaties niet alleen afhangen van het winnen van titels. “Van 2021 tot en met vorig seizoen hebben we sterke jaren gehad en dat heeft natuurlijk bijgedragen aan die kampioenschappen,” stelde hij. “Maar ook in een jaar zonder titel kun je laten zien wat je waard bent.”

Volgens Verstappen lag zijn niveau ook het afgelopen seizoen nog altijd hoog. “Zelf vond ik dat ik vorig jaar nog steeds op een goed niveau zat, ook al won ik het kampioenschap niet,” besloot hij. Daarmee onderstreept hij waarom hij, ook zonder titel, het respect van de teambazen wist te behouden.