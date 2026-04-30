De Formule 1 staat deze week stil bij één van de zwartste weekenden uit haar geschiedenis. Het is vandaag precies 32 jaar geleden dat Roland Ratzenberger het leven liet bij een crash tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van San Marino. Ratzenbergers dood sneeuwde een beetje onder door het overlijden van Ayrton Senna, maar de racewereld zal hem nooit vergeten.

De namen van Ratzenberger en Senna zijn voor eeuwig met elkaar verbonden. Ze overleden in het donkerste weekend uit de geschiedenis van de Formule 1, en hun ongevallen hebben het veiliger maken van de sport in een stroomversnelling gebracht. Senna was een icoon van de sport, en zijn dood zorgde dan ook voor een schok. Veel mensen zijn daardoor vergeten wat er een dag eerder gebeurde, maar Ratzenberger zal nooit worden vergeten.

Grote naam

De Oostenrijker was een echte laatbloeier, en had al een lange racecarrière achter de rug voordat hij debuteerde in de Formule 1. Hij had al naam gemaakt in de langeafstandsracerij en de Formule 3000, en was vooral in Japan naam gemaakt.

Hij reed veel races in Japan, en mocht ook op Le Mans rijden in prototypes van Toyota. In 1993 had hij daar samen met Mauro Martini en Naoki Nagasaka zijn klasse gewonnen, en waren ze vijfde overall geworden.

Hoe begon hij aan het seizoen?

Alhoewel hij er al een mooie carrière op had zitten, bleef zijn droom bestaan: rijden in de Formule 1. Met de steun van een vermogende Duitse sponsor was het in 1994 zover: hij had een contract van vijf races getekend bij het kleine Simtek.

Het team had een allesbehalve competitieve auto op de baan gekregen, en Ratzenberger wist zich dan ook niet te kwalificeren voor de eerste race van het seizoen in Brazilië. Tijdens het tweede raceweekend op het circuit van Aida, was dat een ander verhaal.

De Oostenrijker kende het Japanse circuit, en wist zich te kwalificeren voor de race. Op de zondag maakte hij indruk, en wist hij op een prachtige elfde positie over de streep te komen.

Het fatale ongeval

Ratzenberger arriveerde dan ook met veel vertrouwen op het circuit van Imola, waar de Grand Prix van San Marino werd verreden. Op zaterdag maakte hij een klein foutje in de kwalificatie, waardoor hij van de baan schoot in Acque Minerali.

Hij besloot verder te rijden, maar had niet door dat zijn voorvleugel beschadigd was geraakt. Een rondje later ging het helemaal mis, en crashte hij hard in de Villeneuve-bocht. De impact was enorm, en iedereen op het circuit werd muisstil. Hij werd naar het ziekenhuis van Bologna gebracht, waar hij dood werd verklaard.

Het gebaar van Mosley

Voor de F1-wereld was dit een grote shock, maar zijn dood werd overschaduwd door de crash van Senna een dag later. De Braziliaanse legende liet hierbij het leven, en zijn begrafenis was wereldnieuws. Vrijwel alle prominenten uit de autosport waren aanwezig, maar bij Ratzenbergers uitvaart waren veel van hen niet aanwezig.

Toenmalig FIA-president Max Mosley was wél aanwezig, want hij had het gevoel dat dit moest, zo stelde hij jaren later: “Roland was in de vergetelheid geraakt. Ik ging naar zijn begrafenis, omdat iedereen naar die van Senna was gegaan. Ik vond het belangrijk dat er tenminste iemand naar zijn uitvaart ging.”

Wat was zijn nalatenschap?

Maar Ratzenberger is niet vergeten, hij wordt elk jaar herdacht op deze dag. Ook vlak na zijn dood werd er direct gehandeld, en besloten de coureurs de GPDA weer tot leven te roepen. Senna zou één van de directeuren worden, maar dat mocht dus niet zo zijn.

Vandaag de dag bestaat de GPDA nog steeds, en de coureurs hebben hier nog altijd profijt van. Elke keer als ze in de auto stappen, worden ze ook nog aan Ratzenberger herinnerd. Na zijn dood werd de veiligheid flink verbeterd, en dat resulteerde uiteindelijk in de introductie van het HANS-systeem.

Nooit vergeten

Ratzenberger zal dus nooit worden vergeten, en dat mag ook niet. Hij leefde zijn droom, en bewees dat je na hard werken alsnog de heilige graal kon bereiken. Zijn naam is voor altijd verbonden aan dit pikzwarte weekend, maar dat neemt niet weg dat hij een snelle en goede coureur was.

Roland Ratzenberger (4 juli 1960 - 30 april 1994