Mental coach lovend over Leclerc: "Daarom is hij zo sterk"

Mental coach lovend over Leclerc: "Daarom is hij zo sterk"

Charles Leclerc staat aan de vooravond van een cruciale herstart van het seizoen, maar volgens experts zit zijn grootste wapen niet in de auto. Na een maand gedwongen pauze kijkt de Formule 1 vooruit naar de herneming in Miami, waar niet alleen updates op de wagens het verschil moeten maken, maar vooral de mentale scherpte van de coureurs.

Volgens mental coach Riccardo Ceccarelli ligt daar nog altijd een onderschatte sleutel tot succes. En net daarin onderscheidt Leclerc zich al jaren van een groot deel van het veld.

Leclerc blinkt uit in mentale voorbereiding

Ceccarelli, die met Formula Medicine werkt, benadrukt dat moderne coureurs fysiek tot in de puntjes voorbereid zijn, maar dat het mentale aspect vaak achterblijft. “Veel rijders trainen continu en leven als topsporters, maar op mentaal vlak laten sommigen nog steken vallen zonder dat ze het zelf beseffen”, klinkt het tegenover de Italiaanse tak van Motorsport.com.

Leclerc vormt daarop een duidelijke uitzondering. “Hij was nog maar elf toen hij al bewust bezig was met zijn mentale ontwikkeling. Hij wilde begrijpen waarom hij fouten maakte en zocht actief hulp om daarin te groeien. Die combinatie van zelfinzicht en nederigheid heeft hem gebracht waar hij nu staat”, aldus Ceccarelli, die daarmee het verschil met andere talenten scherp stelt.

Zelfkritiek als sleutel tot succes

Wat Leclerc extra bijzonder maakt, is zijn manier van omgaan met fouten. Volgens Ceccarelli legt de Monegask de lat voor zichzelf extreem hoog. “Wanneer hij zelf een fout maakt, blijft hij daar dagenlang mee bezig. Hij analyseert alles tot in detail. Maar als iemand anders een fout maakt die hem benadeelt, kan hij dat veel sneller loslaten”, wordt zijn aanpak samengevat.

Die mentale hardheid kan volgens de expert het verschil maken in de huidige Formule 1, waarin coureurs constant onder druk staan en razendsnel beslissingen moeten nemen. “Talent alleen is niet meer genoeg. Wie echt wil winnen, moet zichzelf voortdurend in vraag durven stellen en blijven zoeken naar verbetering. Leclerc heeft dat begrepen en kan net daardoor op beslissende momenten zijn volledige potentieel aanspreken.”

Reacties (2)

  • The Wolf

    Posts: 711

    niet slim van die mental coach, nou gooit hij al Charles z'n geheime wapens in de openbaarheid... wat 'n flapdrol

    • 30 apr 2026 - 15:25
  • shakedown

    Nu vind ik LeClerc juist het voorbeeld dat het een langdurig stabiel persoon is, maar zodra er echt druk op komt te staan hij hele stomme foutjes maakt. Juist dan is hij mentaal niet sterk....

    Ik vind hem top, maar zie het als een schoteltje met een knikker erop. zolang die knikker op het schoteltje blijft liggen is er niets aan de hand. maar als het lastig wordt valt de knikker er vanaf. en maakt LeClerc hele domme fouten.

    • 30 apr 2026 - 16:02

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

