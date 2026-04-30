In de Formule 1 gelden er vanaf dit raceweekend in Miami nieuwe regels. De regels zijn ingevoerd na de kritiek van de teams en de coureurs, maar het is niet de bedoeling dat deze worden misbruikt. De FIA wilde hier in eerste instantie een straf aan verbinden, maar dat gebeurt niet. Wel houden ze de situatie in de gaten.

Na de eerste drie Grands Prix was de kritiek op de nieuwe F1-regels groot. Het ging hierbij niet alleen om het racen, maar ook om de veiligheid. Bij de eerste races kwam het immers voor dat coureurs met een lege batterij op de grid stonden, en dat leverde gevaarlijke situaties op. Om dit soort situaties te voorkomen, heeft de FIA een soort noodsituatie protocol in het leven geroepen. Als een coureur nu met een lege batterij dreigt te starten, gaat er een systeem werken dat ervoor zorgt dat de MGU-K gaat werken die een soort boost geeft.

Waar gaat men opletten?

Het is echter niet de bedoeling dat de teams deze 'boost' gaan gebruiken in hun voordeel. Als ze dat wel gaan doen, dan volgt er een zware straf. FIA-kopstuk Nikolas Tombazis is daar heel duidelijk over bij The Race: "We hebben duidelijk gemaakt dat dit ten eerste geen mechanisme is dat mensen ertoe zou verleiden om het opzettelijk te gebruiken om er beter van te worden."

"Wat dit wel zal doen, is het omzetten van een rampzalige start in een slechte start. Het zal een slechte start niet in een goede start gaan veranderen."

Het eerste idee

Volgens Tombazis was het al het idee om er een straf aan te verbinden: "Toen we deze optie voor het eerst met de teams bespraken, stelden we voor dat als dit mechanisme bij een auto in werking zou treden, ze aan het einde van de eerste ronde een drive-through zouden moeten rijden."

"De algemene mening van de teams, om oneerlijke situaties te ontmoedigen, was dat ze in zo'n situatie geen controle meer hebben en zich al in een lastige positie bevinden. Daarom zou het niet nodig zijn, en dat hebben we geaccepteerd. Maar als we om wat voor reden dan ook iets hebben gemist, en mensen er misbruik van maken, dan grijpen we natuurlijk in. Maar we denken niet dat dat het geval is."