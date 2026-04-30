FIA wilde F1-teams standaard straf opleggen bij nieuwe regels

FIA wilde F1-teams standaard straf opleggen bij nieuwe regels

In de Formule 1 gelden er vanaf dit raceweekend in Miami nieuwe regels. De regels zijn ingevoerd na de kritiek van de teams en de coureurs, maar het is niet de bedoeling dat deze worden misbruikt. De FIA wilde hier in eerste instantie een straf aan verbinden, maar dat gebeurt niet. Wel houden ze de situatie in de gaten.

Na de eerste drie Grands Prix was de kritiek op de nieuwe F1-regels groot. Het ging hierbij niet alleen om het racen, maar ook om de veiligheid. Bij de eerste races kwam het immers voor dat coureurs met een lege batterij op de grid stonden, en dat leverde gevaarlijke situaties op. Om dit soort situaties te voorkomen, heeft de FIA een soort noodsituatie protocol in het leven geroepen. Als een coureur nu met een lege batterij dreigt te starten, gaat er een systeem werken dat ervoor zorgt dat de MGU-K gaat werken die een soort boost geeft.

Waar gaat men opletten?

Het is echter niet de bedoeling dat de teams deze 'boost' gaan gebruiken in hun voordeel. Als ze dat wel gaan doen, dan volgt er een zware straf. FIA-kopstuk Nikolas Tombazis is daar heel duidelijk over bij The Race: "We hebben duidelijk gemaakt dat dit ten eerste geen mechanisme is dat mensen ertoe zou verleiden om het opzettelijk te gebruiken om er beter van te worden."

"Wat dit wel zal doen, is het omzetten van een rampzalige start in een slechte start. Het zal een slechte start niet in een goede start gaan veranderen."

Het eerste idee

Volgens Tombazis was het al het idee om er een straf aan te verbinden: "Toen we deze optie voor het eerst met de teams bespraken, stelden we voor dat als dit mechanisme bij een auto in werking zou treden, ze aan het einde van de eerste ronde een drive-through zouden moeten rijden."

"De algemene mening van de teams, om oneerlijke situaties te ontmoedigen, was dat ze in zo'n situatie geen controle meer hebben en zich al in een lastige positie bevinden. Daarom zou het niet nodig zijn, en dat hebben we geaccepteerd. Maar als we om wat voor reden dan ook iets hebben gemist, en mensen er misbruik van maken, dan grijpen we natuurlijk in. Maar we denken niet dat dat het geval is."

Skoda F1

Posts: 732

Ik denk aan een soort tandwiel met aan weerszijden een pedaal waar je met je voeten op kan En om dat tandwiel een ketting naar de achteras En als je dan een lege batterij heb kan je met je benen mee helpen ter ondersteuning van de brandstofmotor! Ik denk in oplossingen..

  • 1
  • 30 apr 2026 - 14:55
Reacties (2)

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.755

    Ik kan me niet voorstellen dat iemand voor zijn lol met een lege batterij op de grid staat.
    Er moet iets zijn waardoor dat gebeurt wat ze kennelijk niet kunnen voorkomen.

    Dan is de oplossing toch simpel? Zorg dat ieder team hoe dan ook met een volle batterij kan starten! Als er regeltjes of systemen zijn die dat voorkomen moeten die worden aangepast.

    • + 0
    • 30 apr 2026 - 14:42
  • Skoda F1

    Posts: 732

    Ik denk aan een soort tandwiel met aan weerszijden een pedaal waar je met je voeten op kan En om dat tandwiel een ketting naar de achteras En als je dan een lege batterij heb kan je met je benen mee helpen ter ondersteuning van de brandstofmotor! Ik denk in oplossingen..

    • + 1
    • 30 apr 2026 - 14:55

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender
