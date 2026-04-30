user icon
icon

FIA negeert Verstappen op eerste dag in Miami

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA negeert Verstappen op eerste dag in Miami

Na een break van ongeveer een maand gaat vandaag het Formule 1-seizoen verder in Miami. De coureurs melden zich in de paddock voor de traditionele mediadag, en Max Verstappen zal daar weer in de schijnwerpers staan. Toch heeft de FIA besloten hem niet op te roepen voor de gebruikelijke persconferentie.

Verstappen speelde een hoofdrol in de F1-loze weken. Hij kwam weer in actie op de Nürburgring, zag hoe zijn race-engineer Gianpiero Lambiase zijn overstap naar McLaren aankondigde en zag daarnaast ook dat de FIA de door hem gehate motorregels aanpaste. Het is echter geen aanleiding voor een oproep voor de persconferentie, want de FIA heeft zes andere coureurs geselecteerd voor het gebruikelijke babbeltje in de perszaal.

Wie moeten zich wel melden?

Om 13:00 lokale tijd wordt de persconferentie afgetrapt met Audi-coureur Nico Hülkenberg, McLaren-coureurs Oscar Piastri én Sergio Pérez van Cadillac. De Mexicaan heeft veel fans in dit deel van de Verenigde Staten, en het is dan ook de verwachting dat er veel Mexicaanse vlaggen te zien zijn op de tribunes. 

Na een halfuurtje maken de coureurs plaats voor drie van hun concullega's. Kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli zal zich dan melden in de perszaal, waar hij gezelschap krijgt van Williams-coureur Carlos Sainz en Verstappens Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar.

Onrust in Japan

Verstappen zal in Miami overigens wel met de media praten, maar dan tijdens een persmoment van Red Bull. In Japan zorgde hij tijdens zo'n persmoment voor de nodige ophef toen hij pas wilde beginnen als een journalist van de Britse krant The Guardian uit de zaal was vertrokken. Het zorgde voor de nodige verontwaardiging, maar Verstappen bleef achter zijn standpunt staan.

Hoe zit het met de teambazen?

Verstappens teambaas Laurent Mekies hoeft zich van de FIA ook niet te melden op de persconferentie voor teamvertegenwoordigers. In Miami zijn Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur, Audi-CEO Mattia Binotto en Williams-teambaas James Vowles hiervoor geselecteerd.

Moet Verstappen zich toch melden?

Het is niet helemaal uitgesloten dat Verstappen later dit weekend wél moet aanschuiven in de perszaal. Aangezien er met een sprintformat wordt gewerkt in Miami, zijn er drie extra persconferenties. Na afloop van de sprintrace, de kwalificatie en de Grand Prix melden de coureurs uit de top drie zich bij de internationale media.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (1)

Login om te reageren

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar