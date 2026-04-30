Na een break van ongeveer een maand gaat vandaag het Formule 1-seizoen verder in Miami. De coureurs melden zich in de paddock voor de traditionele mediadag, en Max Verstappen zal daar weer in de schijnwerpers staan. Toch heeft de FIA besloten hem niet op te roepen voor de gebruikelijke persconferentie.

Verstappen speelde een hoofdrol in de F1-loze weken. Hij kwam weer in actie op de Nürburgring, zag hoe zijn race-engineer Gianpiero Lambiase zijn overstap naar McLaren aankondigde en zag daarnaast ook dat de FIA de door hem gehate motorregels aanpaste. Het is echter geen aanleiding voor een oproep voor de persconferentie, want de FIA heeft zes andere coureurs geselecteerd voor het gebruikelijke babbeltje in de perszaal.

Wie moeten zich wel melden?

Om 13:00 lokale tijd wordt de persconferentie afgetrapt met Audi-coureur Nico Hülkenberg, McLaren-coureurs Oscar Piastri én Sergio Pérez van Cadillac. De Mexicaan heeft veel fans in dit deel van de Verenigde Staten, en het is dan ook de verwachting dat er veel Mexicaanse vlaggen te zien zijn op de tribunes.

Na een halfuurtje maken de coureurs plaats voor drie van hun concullega's. Kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli zal zich dan melden in de perszaal, waar hij gezelschap krijgt van Williams-coureur Carlos Sainz en Verstappens Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar.

Onrust in Japan

Verstappen zal in Miami overigens wel met de media praten, maar dan tijdens een persmoment van Red Bull. In Japan zorgde hij tijdens zo'n persmoment voor de nodige ophef toen hij pas wilde beginnen als een journalist van de Britse krant The Guardian uit de zaal was vertrokken. Het zorgde voor de nodige verontwaardiging, maar Verstappen bleef achter zijn standpunt staan.

Hoe zit het met de teambazen?

Verstappens teambaas Laurent Mekies hoeft zich van de FIA ook niet te melden op de persconferentie voor teamvertegenwoordigers. In Miami zijn Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur, Audi-CEO Mattia Binotto en Williams-teambaas James Vowles hiervoor geselecteerd.

Moet Verstappen zich toch melden?

Het is niet helemaal uitgesloten dat Verstappen later dit weekend wél moet aanschuiven in de perszaal. Aangezien er met een sprintformat wordt gewerkt in Miami, zijn er drie extra persconferenties. Na afloop van de sprintrace, de kwalificatie en de Grand Prix melden de coureurs uit de top drie zich bij de internationale media.