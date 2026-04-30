Na een break van ongeveer een maand gaat het Formule 1-seizoen dit weekend verder in Miami. De verwachtingen zijn hoog, maar mogelijk gaat er veel oponthoud ontstaan op zondag. De kans wordt steeds groter dat er onweersbuien gaan trekken over het circuit, en dat kan voor problemen zorgen.

Eerder deze week werd het al duidelijk dat er een grote kans op regen bestaat voor de zondag. De race komt steeds dichter en dichterbij, en het weerbeeld is vooralsnog niet omgeslagen. Het lijkt er namelijk sterk op dat het hard gaat regenen, en de kans is groot dat het ook gaat onweren. Lokale meteorologen houden zelfs rekening met zware onweersbuien, en dat kan voor problemen gaan zorgen.

Als het gaat onweren voor of tijdens de race, is de kans zeer groot dat de start wordt uitgesteld of dat er met een rode vlag wordt gezwaaid. De regen kan voor problemen zorgen, maar onweer kan veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Sportwedstrijden worden dan ook vrijwel altijd stilgelegd als er onweer is, en in de Verenigde Staten zorgt dit regelmatig voor lange pauzes.

Zijn er nog meer obstakels?

Het wordt hoe dan ook een zware uitdaging voor de coureurs, want naast onweer zijn er ook hoge temperaturen voorspeld. Het wordt het hele weekend warmer dan dertig graden Celsius, en dat betekent vrijwel zeker dat de FIA met een hittewaarschuwing komt. Dit zal ervoor zorgen dat veel coureurs gaan rijden met een koelvest, iets waar Max Verstappen geen fan van is.

Eerdere regenval

Dat regen voor problemen kan zorgen in Miami, was vorig jaar te zien. Door zware neerslag werd de start van de sprintrace uitgesteld, en werd er gewacht op een droge periode. Eerder op die dag werd de F1 Academy al getroffen door zware buien. In Miami kan het soms hard gaan regenen, wat voor veel chaos kan zorgen. Het feit dat het in Miami Gardens om een tijdelijk circuit gaat, helpt ook niet mee.

Wat kan de FIA doen?

De race wordt op zondag om 16:00 lokale tijd verreden, dus het kan een race tegen de klok worden. Het is de verwachting dat het de hele dag kan regenen, wat een eventuele verplaatsing van de starttijd lastiger maakt. De FIA en de Formule 1 veranderen zelden de starttijd, de laatste keer dat dit gebeurde was tijdens de Braziliaanse Grand Prix in 2024. Ook deze race werd geteisterd door regenval, de zege ging hier uiteindelijk naar Max Verstappen.