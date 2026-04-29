Groeiende frustratie bij Verstappen: "Er zijn twee mogelijkheden"

Max Verstappen is momenteel niet tevreden bij Red Bull Racing en dat valt Ralf Schumacher ook op. De Duitse oud-coureur ziet Verstappen ongeduldig zijn en is van mening dat de viervoudig wereldkampioen meerdere opties heeft buiten Red Bull.

Verstappen is allesbehalve sterk aan het seizoen begonnen. De viervoudig wereldkampioen kent voornamelijk veel pech, zoals uitvalbeurten in de kwalificatie van Australië en de Grand Prix van China. Momenteel is de Nederlander terug te vinden op de negende plek in het wereldkampioenschap. 

Twee mogelijkheden voor Verstappen

Schumacher ziet dat er twee kansen zijn voor Verstappen om een betere auto te krijgen. "Er zijn nu twee mogelijkheden," begint Schumacher in de podcast Backstage Boxengasse. "Of Max Verstappen wil stoppen, wat ik niet denk, of alles wordt geregeld zodat hij naar een team kan overstappen waar een betere toekomst voor hem is."

De coureur spreekt zijn onvrede duidelijk uit en dat vat Schumacher op als erg ongeduldig; dat laat hij weten. De Nederlander wil zo snel mogelijk weer terug naar de top. "Eén ding is ook duidelijk: naar mijn mening heeft Red Bull nu tijd nodig, behoorlijk wat tijd zelfs, en Max is erg ongeduldig,"

Kan Verstappen langer bij Red Bull blijven?

Door het vermeende gebrek aan geduld bij de viervoudig wereldkampioen weet Schumacher niet of Verstappen langer bij Red Bull blijft. "Ik weet dus niet zeker of het voor hem een ​​optie is om het vol te houden totdat de juiste mensen op de juiste plek zitten, totdat het werkt – we hebben het over minstens twee tot drie jaar. Dat zou dus best eens het geval kunnen zijn."

Een andere optie voor Verstappen zou de regerend constructeurskampioen McLaren zijn: "McLaren is een goed team en ze hebben een van de beste motoren in de Formule 1. Zak Brown heeft dat al eerder geprobeerd. En natuurlijk, als Max Verstappen beschikbaar is, moet je ervoor gaan."

Reacties (1)

  • Aajd Flupke

    Posts: 145

    Het is duidelijk dat Ralf de ontvanger is tijdens "de daad". Elke keer erna komt er alleen maar 💩 uit zijn mond

    + 0
    • 29 apr 2026 - 12:47

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
