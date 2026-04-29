Max Verstappen is momenteel niet tevreden bij Red Bull Racing en dat valt Ralf Schumacher ook op. De Duitse oud-coureur ziet Verstappen ongeduldig zijn en is van mening dat de viervoudig wereldkampioen meerdere opties heeft buiten Red Bull.

Verstappen is allesbehalve sterk aan het seizoen begonnen. De viervoudig wereldkampioen kent voornamelijk veel pech, zoals uitvalbeurten in de kwalificatie van Australië en de Grand Prix van China. Momenteel is de Nederlander terug te vinden op de negende plek in het wereldkampioenschap.

Twee mogelijkheden voor Verstappen

Schumacher ziet dat er twee kansen zijn voor Verstappen om een betere auto te krijgen. "Er zijn nu twee mogelijkheden," begint Schumacher in de podcast Backstage Boxengasse. "Of Max Verstappen wil stoppen, wat ik niet denk, of alles wordt geregeld zodat hij naar een team kan overstappen waar een betere toekomst voor hem is."

De coureur spreekt zijn onvrede duidelijk uit en dat vat Schumacher op als erg ongeduldig; dat laat hij weten. De Nederlander wil zo snel mogelijk weer terug naar de top. "Eén ding is ook duidelijk: naar mijn mening heeft Red Bull nu tijd nodig, behoorlijk wat tijd zelfs, en Max is erg ongeduldig,"

Kan Verstappen langer bij Red Bull blijven?

Door het vermeende gebrek aan geduld bij de viervoudig wereldkampioen weet Schumacher niet of Verstappen langer bij Red Bull blijft. "Ik weet dus niet zeker of het voor hem een ​​optie is om het vol te houden totdat de juiste mensen op de juiste plek zitten, totdat het werkt – we hebben het over minstens twee tot drie jaar. Dat zou dus best eens het geval kunnen zijn."

Een andere optie voor Verstappen zou de regerend constructeurskampioen McLaren zijn: "McLaren is een goed team en ze hebben een van de beste motoren in de Formule 1. Zak Brown heeft dat al eerder geprobeerd. En natuurlijk, als Max Verstappen beschikbaar is, moet je ervoor gaan."