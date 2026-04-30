Racing Bulls verrast met bijzondere nieuwe livery

Het team van Racing Bulls heeft een zeer speciale livery voor de Grand Prix van Miami gepresenteerd. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull ruilt het wit eenmalig in voor het knalgeel. Het is een verwijzing naar een nieuwe smaak die Red Bull op de markt brengt.

Arvid Lindblad en Liam Lawson zullen dit weekend in Miami rondrijden in citroenkleurige auto's. Het gaat om een speciale kleurstelling die is gebaseerd op de zogenaamde 'Red Bull Summer Edition', en de fans reageerden enthousiast toen ze afgelopen nacht het doek van de auto trokken. Dat Racing Bulls voor een gele kleurstelling zou gaan, was geen verrassing. In de afgelopen dagen hintten ze al op een nieuwe kleur voor de race in Florida.

Zijn er nog meer veranderingen?

Racing Bulls reed in de afgelopen jaren ook met een speciale kleurstelling in Miami. Vorig jaar reed het team rond in een knalroze auto, terwijl ze daarvoor ook met een soort neonkleuren op de auto rondreden. Voor veel teams is de Grand Prix van Miami het ideale moment om voor een speciale kleurstelling te kiezen, omdat het geldt als een commercieel zeer interessante race. Naast Racing Bulls heeft ook Cadillac een speciale livery gepresenteerd, al gaat het daar slechts om een paar kleine aanpassingen.

Verder hebben andere teams en coureurs ook voor speciale acties gekozen voor de race op het circuit rond het Hard Rock Stadium in Miami Gardens. Het team van Mercedes heeft hun coureurs voor dit weekend in het paars gehuld, terwijl Max Verstappen een roze helm presenteerde voor dit weekend.

Jagen op Red Bull

Racing Bulls hoopt in de gele bolides de weg omhoog in te zetten. Ze hebben geen slechte start van het seizoen achter de rug, en staan na drie Grands Prix op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap. Ze hebben tot nu toe 14 WK-punten bij elkaar gereden, en doen het daarmee iets slechter dan grote broer Red Bull Racing.

  • The Wolf

    Posts: 702

    Aardig, valt op dat geel. Niet zo gaaf als de vroegere Jordan liveries...

    • + 0
    • 30 apr 2026 - 09:08
  • Pietje Bell

    Posts: 34.513

    Niet mijn smaak. De vorige special livery vond ik wel erg mooi.

    • + 0
    • 30 apr 2026 - 09:38

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

