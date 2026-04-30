Het team van Racing Bulls heeft een zeer speciale livery voor de Grand Prix van Miami gepresenteerd. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull ruilt het wit eenmalig in voor het knalgeel. Het is een verwijzing naar een nieuwe smaak die Red Bull op de markt brengt.

Arvid Lindblad en Liam Lawson zullen dit weekend in Miami rondrijden in citroenkleurige auto's. Het gaat om een speciale kleurstelling die is gebaseerd op de zogenaamde 'Red Bull Summer Edition', en de fans reageerden enthousiast toen ze afgelopen nacht het doek van de auto trokken. Dat Racing Bulls voor een gele kleurstelling zou gaan, was geen verrassing. In de afgelopen dagen hintten ze al op een nieuwe kleur voor de race in Florida.

Zijn er nog meer veranderingen?

Racing Bulls reed in de afgelopen jaren ook met een speciale kleurstelling in Miami. Vorig jaar reed het team rond in een knalroze auto, terwijl ze daarvoor ook met een soort neonkleuren op de auto rondreden. Voor veel teams is de Grand Prix van Miami het ideale moment om voor een speciale kleurstelling te kiezen, omdat het geldt als een commercieel zeer interessante race. Naast Racing Bulls heeft ook Cadillac een speciale livery gepresenteerd, al gaat het daar slechts om een paar kleine aanpassingen.

Verder hebben andere teams en coureurs ook voor speciale acties gekozen voor de race op het circuit rond het Hard Rock Stadium in Miami Gardens. Het team van Mercedes heeft hun coureurs voor dit weekend in het paars gehuld, terwijl Max Verstappen een roze helm presenteerde voor dit weekend.

Jagen op Red Bull

Racing Bulls hoopt in de gele bolides de weg omhoog in te zetten. Ze hebben geen slechte start van het seizoen achter de rug, en staan na drie Grands Prix op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap. Ze hebben tot nu toe 14 WK-punten bij elkaar gereden, en doen het daarmee iets slechter dan grote broer Red Bull Racing.