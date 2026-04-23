Het gonst al tijden van de geruchten over de toekomst van voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner. Hij werd in verband gebracht met het team van Alpine, maar het is onduidelijk of die doorgaat. McLaren-CEO Zak Brown hoopt in ieder geval dat Horner terugkeert in de sport.

Horner was twintig jaar lang de teambaas van Red Bull Racing, maar werd afgelopen zomer ontslagen na een onrustige periode vol met relletjes en slechte resultaten. Horner bleef daarna lang stil, maar begin dit jaar werd duidelijk dat hij een groep investeerders om zich heen had verzameld, en dat ze zich wilden inkopen bij Alpine. Bij de Franse renstal zou investeerdersgroep Otro Capital hun 24 procent aandelen van de hand willen doen, maar er liggen meer kapers op de kust.

Waarom hoopt Brown op een comeback?

McLaren-CEO Zak Brown hoopt in ieder geval dat Horner gaat terugkeren. Hij maakte in het verleden vaak ruzie met de Brit, maar stelt nu in gesprek met de internationale media dat de Formule 1 hem mist: "Christian was een geweldige persoonlijkheid voor de sport. Sport heeft altijd geweldige persoonlijkheden. Ze komen en ze gaan."

Brown ziet het liefst dat Horner terugkomt: "Ik denk dat het geweldig zou zijn om Christian terug te hebben in de sport. Hij is een geweldige leider. Ik denk dat zijn track record wel voor zichzelf spreekt."

'Dat zou geweldig zijn'

Als Horner terugkeert, dan zal Brown op verbaal gebied de nodige tegenstand krijgen. Lachend stelt hij dat dit niet erg is: "Ik heb liever tien zwakke teambazen, maar dat zal niet snel gebeuren! En er breekt ook groot talent door. Dat weet je. Er zijn in de afgelopen twee, drie jaar veel verdedigende bewegingen gemaakt."

"Maar ik denk dat het geweldig zou zijn om hem terug te hebben. Als je kijkt naar zijn passie voor de sport en zijn leeftijd, dan zou ik schrikken als hij niet terugkeert, of dat nou met Alpine is of met iemand anders."