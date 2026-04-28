De Formule 1 is in Nederland te zien bij streamingdienst Viaplay. Het bedrijf heeft het al lange tijd lastig, maar heeft het geluk dat er amper F1-alternatieven zijn. Een ontwikkeling in Duitsland kan er nu voor zorgen dat Viaplay in grote problemen gaat komen.

Viaplay krijgt in Nederland eigenlijk alleen concurrentie van F1 TV Pro. Deze dienst van de Formule 1 is echter prijzig, waardoor het voor F1-fans lastiger is om Viaplay links te laten liggen. Jarenlang vormde RTL Duitsland ook een alternatief, omdat deze zender de races gratis uitzond en bij veel providers in het basispakket zit. In de afgelopen jaren hadden ze echter alleen een sublicentie, waardoor slechts een paar races gratis te zien waren.

In Duitsland heeft Sky Sports de uitzendrechten in handen, maar dit gaat mogelijk veranderen. RTL heeft namelijk groen licht ontvangen om Sky te mogen overnemen in Duitsland, en dit kan dus gevolgen hebben voor de Formule 1. Of dit echt gaat gebeuren, is echter een lastig verhaal.

Meer gratis Formule 1 op TV?

Motorsport-Total ging op onderzoek uit, maar concludeerde dat er nog veel onduidelijkheid bestaat. De overname van RTL heeft er in ieder geval voor gezorgd dat er meer Bundesliga-wedstrijden gratis te zien zullen zijn op het open net, wat ook een tik kan zijn voor Viaplay in Nederland. Er bestaat echter ook een kans dat er dan extra Formule 1-races worden uitgezonden op het open net.

Wat brengt de toekomst?

Volgens Motorsport-Total heeft RTL momenteel alleen laten weten dat ze grote plannen hebben en dat ze deze geleidelijk aan zullen presenteren. Vooralsnog is het nog niet aangekondigd welke Grands Prix er dit jaar gratis zullen worden uitgezonden op het open net. Als hier een grote verandering in gaat komen, dan kunnen er in Nederland dus meer fans gaan overschakelen naar de Duitse zender. Als dit gebeurt, dan kan Viaplay het dus zwaarder krijgen.

Niet iedere F1-kijker kijkt immers naar elke race, en als er een gratis aanbod komt vanuit Duitsland, dan is het aantrekkelijker om hier meer naar te gaan kijken en Viaplay links te laten liggen.