Klap voor Viaplay: F1 mogelijk gratis te zien door overname

De Formule 1 is in Nederland te zien bij streamingdienst Viaplay. Het bedrijf heeft het al lange tijd lastig, maar heeft het geluk dat er amper F1-alternatieven zijn. Een ontwikkeling in Duitsland kan er nu voor zorgen dat Viaplay in grote problemen gaat komen.

Viaplay krijgt in Nederland eigenlijk alleen concurrentie van F1 TV Pro. Deze dienst van de Formule 1 is echter prijzig, waardoor het voor F1-fans lastiger is om Viaplay links te laten liggen. Jarenlang vormde RTL Duitsland ook een alternatief, omdat deze zender de races gratis uitzond en bij veel providers in het basispakket zit. In de afgelopen jaren hadden ze echter alleen een sublicentie, waardoor slechts een paar races gratis te zien waren.

In Duitsland heeft Sky Sports de uitzendrechten in handen, maar dit gaat mogelijk veranderen. RTL heeft namelijk groen licht ontvangen om Sky te mogen overnemen in Duitsland, en dit kan dus gevolgen hebben voor de Formule 1. Of dit echt gaat gebeuren, is echter een lastig verhaal.

Meer gratis Formule 1 op TV?

Motorsport-Total ging op onderzoek uit, maar concludeerde dat er nog veel onduidelijkheid bestaat. De overname van RTL heeft er in ieder geval voor gezorgd dat er meer Bundesliga-wedstrijden gratis te zien zullen zijn op het open net, wat ook een tik kan zijn voor Viaplay in Nederland. Er bestaat echter ook een kans dat er dan extra Formule 1-races worden uitgezonden op het open net.

Wat brengt de toekomst?

Volgens Motorsport-Total heeft RTL momenteel alleen laten weten dat ze grote plannen hebben en dat ze deze geleidelijk aan zullen presenteren. Vooralsnog is het nog niet aangekondigd welke Grands Prix er dit jaar gratis zullen worden uitgezonden op het open net. Als hier een grote verandering in gaat komen, dan kunnen er in Nederland dus meer fans gaan overschakelen naar de Duitse zender. Als dit gebeurt, dan kan Viaplay het dus zwaarder krijgen.

Niet iedere F1-kijker kijkt immers naar elke race, en als er een gratis aanbod komt vanuit Duitsland, dan is het aantrekkelijker om hier meer naar te gaan kijken en Viaplay links te laten liggen.

StevenQ

Posts: 10.430

Reacties (22)

  • bengelke

    Posts: 1.308

    Dan kijkt ge gratis reclame, met tussedoor stukjes f1

    • + 6
    • 28 apr 2026 - 08:26
  • StevenQ

    Posts: 10.430

    F1 TV is goedkoper dan Viaplay, dus het is heel makkelijk om Viaplay links te laten liggen

    • + 15
    • 28 apr 2026 - 08:40
  • SEN1

    Posts: 2.769

    Iptv is perfect voor het boycotten van de huidige F1 en toch stiekem af en toe eens kunnen kijken als je je echt verveeld.

    Met de huidige regelementen heb ik tot nu toe alleen GP australië gekeken, en daarna direct mijn abonnement opgezegd.

    • + 1
    • 28 apr 2026 - 08:59
    • snailer

      Posts: 32.564

      1 van mijn kameraden heeft dat.
      Maar die doet het vooral voor Engels voetbal dacht ik.

      Hij is er overigens super tevreden over. Zijn 'íptv abo' is 1 keer uit de lucht gehaald. De volgende dag kreeg hij nieuwe info en was weer terug. De mannen hebben blijkbaar ivm invallen al s i t e s elders ingericht staan.

      disaster recovery met een down time van een dag. Zou maar net gebeuren als men de kampioenswedstrijd wil kijken. Hahaha. Maar goed. voor zover ik weet is dat niet gebeurd.

      • + 2
      • 28 apr 2026 - 09:12
    • snailer

      Posts: 32.564

      Overigens heb ik al langer geen abo meer. Wel 2 maal een samenvatting bekeken op yt.

      Maar daar ben ik mee gestopt. Ananlyse met deze auto's is overigens ook geen klap aan. Tenenkrommend om in de data te zien dat op de rechte stukken met volgas de dynamo wordt aangezet om vooral maar de batterijen op te laden. Vervolgens in nagenoeg alle bochten terug schakelen om zoveel mogelijk compressie te hebben voor al weer harvesten. De juiste versnelling om echt racend door de bocht te gaan is er niet bij.

      • + 3
      • 28 apr 2026 - 09:16
    • F1 bekijker

      Posts: 252

      Heb ik ook.

      • + 0
      • 28 apr 2026 - 09:37
    • markos

      Posts: 996

      Kun je daarmee alleen live kijken of ook terugkijken?
      (Ik vraag het voor een vriend)

      • + 0
      • 28 apr 2026 - 09:55
    • SEN1

      Posts: 2.769

      @(vriend van) Markos, Het nadeel is indd alleen live kijken (zover ik weet) meestal heb ik nu wel wat beters te doen dan mario kart kijken.

      @snailer, ik ben het met je eens. Die analyses bekeek ik al niet zo veel, nu al helemaal niet meer.

      • + 1
      • 28 apr 2026 - 10:29
    • Polleke2

      Posts: 1.986

      Eeen backup accountje van Aliexpress voor 15 euro per jaar er bij houden voor die ene dag uitval.
      Wat ik nog niet meegemaakt heb moet ik zeggen en zeker tijdens F1 en grote evenementen zorgen ze dat het soepeltjes draait.

      • + 0
      • 28 apr 2026 - 10:43
    • snailer

      Posts: 32.564

      Ik analyseerde zelf, SEN1. Te vaak meegemaakt dat ze data in eigen voordeel manipuleert.

      Terugkijken is meer wachten tot een race wordt herhaald begreep ik. B.v. zit Netflix er niet bij. Maar met zoeken kan je uiteindelijk wel alles vinden wat daar te zien is.
      Als je van series houdt, wat in wezen f1 is, dan wekt ip tv niet prettig. En onboards uit den treure terugkijken... mogelijk kan je wel opnemen?
      Heb zelf bijvoorbeeld heel veel f1tv laten draaien en zo races via een splitter device van hdmi teruggevoerd naar usb en opgenomen via freeware. Even de naam vergeten.

      Heb bijvoorbeeld 2023 en 2022 alle races op mijn laptop staan. Die seizoenen nog niets van terug gezien. Maar mocht ik de behoefte krijgen die seizoen te analyseren dan heb ik ze beschikbaar.

      Wat ik wel mis is het archief van f1tv.
      Er wordt zoveel larie verteld over de oude races. Is heel snel te checken of het klopt. Zeker ook omdat ik het soms niet meer weet. En soms een compleet andere perceptie had.

      • + 0
      • 28 apr 2026 - 10:43
  • snailer

    Posts: 32.564

    Wat een enorme speculatie dit. Maar goed. Mij maakt het verder niet uit.

    • + 1
    • 28 apr 2026 - 09:06
  • Bertrand Gachot

    Posts: 524

    Laten we alvast een witte mars organiseren voor het behoud van “ knabbel & babbel” , de bassie en Adriaan van de moderne sportverslaggeving.

    • + 1
    • 28 apr 2026 - 09:10
    • Illym3ns

      Posts: 227

      Buurman en buurman
      Fokke en sukke
      Ernst en Bobbie

      Kan nog wel even doorgaan. Blij dat ik m bij F1 TV op brits kan zetten.

      • + 1
      • 28 apr 2026 - 10:16
    • VestAan

      Posts: 761

      Peppie en Kokkie. Als ik een keer per ongeluk Viaplay herhaling op het open kanaal.bij ziggo opzet dan zit ik weer dagenlang met dat irritante lietje in mijn hoofd: Peppie en Kokkie, hopla eruit.

      • + 0
      • 28 apr 2026 - 10:31
  • Brummbär

    Posts: 709

    Dan mus ich mal wel een bietje mein deutch gaan trainieren, want auf dieze moment ist das zum Heulen

    • + 6
    • 28 apr 2026 - 09:21
  • dutchiceman

    Posts: 5.604

    Meer reclames tijdens races.
    Ook met super moeilijke prijsvragen, zodat je een auto kan winnen.

    • + 3
    • 28 apr 2026 - 09:22
    • F1 bekijker

      Posts: 252

      Bier en nog eens bier..

      • + 2
      • 28 apr 2026 - 09:39
    • Starscreamer

      Posts: 1.437

      Vond vroeger (1997) de reclame op RTL wel heel goed gevonden.

      Logo RTL: ROOD GEEL BLAUW

      Rood (Michael Schumacher, Ferrari)
      Geel (Ralf Schumacher, Jordan
      Blauw (Frentzen, Williams )

      En altijd bier reclame.

      • + 0
      • 28 apr 2026 - 09:53
    • van lotje,g

      Posts: 1.240

      Ik kijk alleen de bierreclame"s, geen Duracel autotjes.

      • + 0
      • 28 apr 2026 - 10:56
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.115

    Ik hoop het.
    Maar dan hoop ik ook dat Viaplay de prijzen drastisch gaat verhogen naar zo'n 50/60 munten per maand.
    Er zal dan vanzelf 'n schifting komen en zal de horde gaan voor de Duitser....die ze, net als ik, niet zullen verstaan haha.

    • + 0
    • 28 apr 2026 - 09:46
  • Bertrand Gachot

    Posts: 524

    Hallo plug & play generatie wel eens van een schotel antenne gehoord? Voor een camping setje van 50 euro heb je de gratis f1 zenders voor het uitkiezen. In heel veel landen is f1 gewoon op het open net. “Free to air” heet dat in goed Frans.

    • + 0
    • 28 apr 2026 - 10:50

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

