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Viaplay in de problemen: F1-race in Monaco gratis te zien in Nederland

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Viaplay in de problemen: F1-race in Monaco gratis te zien in Nederland

De Grand Prix van Monaco is aankomend weekend gratis te zien bij de Duitse zender RTL, en hier kunnen de Nederlandse fans ook van profiteren. De Duitse zender kondigde vandaag aan dat ze zullen afreizen naar Monaco en dat ze zowel de kwalificatie als de Grand Prix zullen uitzenden op het open net.

De Formule 1 is in Nederland al jaren verdwenen achter de betaalmuur. Streamingdienst Viaplay heeft sinds 2022 de uitzendrechten in handen, maar hiervoor moet men flink in de buidel tasten. F1 TV Pro vormt een alternatief voor Viaplay, maar ook voor dit platform moeten de fans betalen. Jarenlang vormde de Duitse zender RTL een gratis alternatief voor de Nederlandse F1-fans. RTL maakt onderdeel uit van het standaardpakket van veel Nederlandse providers.

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Sublicentie is binnen

RTL verloor een paar jaar terug hun uitzendrechten, maar ze kregen wel een sublicentie in handen. In Duitsland wordt de Formule 1 nu uitgezonden door Sky Sports, maar deze zender werd recent overgenomen door het moederbedrijf van RTL. Hierdoor leek de weg open te liggen voor een comeback van de Formule 1 op het open net, maar dat bleek ingewikkelder dan gedacht. Nu is de sublicentie echter rond, en zal RTL aankomend weekend de Grand Prix van Monaco uitzenden.

Welke sessies zijn er te zien?

De Duitse zender laat weten dat ze zowel de kwalificatie als de Grand Prix zullen gaan uitzenden, en beide sessies zullen te zien zijn op het open net. Dat betekent dus dat de Nederlandse F1-fan hiervan kan meeprofiteren, en een gratis alternatief heeft om naar het spektakel in Monaco te kijken. De Duitse zender zendt wel reclames uit tijdens de sessie, maar dat neemt niet weg dat alles uitgebreid te volgen is op televisie.

Wat gaat RTL doen?

De uitzending omtrent de kwalificatie op zaterdag begint om 15:15, en RTL zal een uitgebreide voorbeschouwing verzorgen. Op zondag begint de uitzending al om 13:30, en RTL komt dan met een uitgebreide voor- en nabeschouwing. Het is de eerste keer sinds de Grand Prix van Las Vegas van vorig jaar dat RTL weer een Grand Prix zal gaan uitzenden.

Het commentaar bij RTL Deutschland is weer in handen van Heiko Wasser en oud-coureur Christian Danner. De bekende pitreporter Kai Ebel zal aanwezig zijn in Monaco om vanaf locatie voor interviews en achtergrond te zorgen.

Kansen voor Nederlandse fans

Voor de Nederlandse fans is dit de eerste kans van het jaar om gratis naar een F1-race te kijken via de televisie. Of RTL nog meer races gratis gaat uitzenden, is nog niet helemaal duidelijk. Wie toch bij Viaplay naar het raceweekend in Monaco wil kijken, kan rekenen op een uitgebreide voor- en nabeschouwing en commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Larry Perkins

Posts: 65.443

Dankzij Fräulein Mitgroßentitten aus Oberschleißheim, de woordvoerster van RTL Duitsland, wist ik het als eerste!

  • 4
  • 3 jun 2026 - 10:10
F1 Nieuws Viaplay RTL Duitsland GP Monaco 2026

Reacties (16)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.443

    Dankzij Fräulein Mitgroßentitten aus Oberschleißheim, de woordvoerster van RTL Duitsland, wist ik het als eerste!

    • + 4
    • 3 jun 2026 - 10:10
    • The Wolf

      Posts: 953

      “Formel 1 bei RTL. Mit Krombacher”
      Ja, affentittengeil! RTL, früher bekannt als RTLplus durch Tutti Frutti.

      • + 2
      • 3 jun 2026 - 10:40
    • Larry Perkins

      Posts: 65.443

      Und während der Werbepausen bumsen mit Fräulein Mitgroßentitten aus Oberschleißheim, die Sprecherin von RTL Deutschland...

      • + 2
      • 3 jun 2026 - 10:52
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.364

    Als men liever naar de Duitse RTL kijkt met volop recl*me ertussen door moet men dit vooral doen....ik geloof niet dat Viaplay nu in zak en as zit.
    Ikzelf betaal liever 60 penningen zodat ik zonder recl*mes kan kijken.

    • + 1
    • 3 jun 2026 - 10:24
    • Beamer

      Posts: 1.884

      Het is andersom, RTL heeft een reclameprogramma met af en toe flitsen F1 ertussendoor.

      • + 4
      • 3 jun 2026 - 11:10
  • Pietje Bell

    Posts: 35.075

    Waarom zou Viaplay hierdoor in de problemen komen? Mensen die via Viaplay/F1TV
    kijken middels een abonnement gaan echt niet naar RTL kijken.

    • + 2
    • 3 jun 2026 - 11:15
    • JPfx

      Posts: 447

      Inderdaad. Wat weer een sensatiekop die echt helemaal nergens op slaat... Fijn voor de mensen die anders via een dubieuze stream kijken, maar voor Viaplay maakt het echt geen enkele donder uit.

      • + 1
      • 3 jun 2026 - 12:30
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.387

      Nu maar hopen dat Viaplay een keer een advocaat op een zeker medium afstuurt.

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 14:04
  • Rocks

    Posts: 1.089

    3 euries voor een Appje, 4 tientjes voor IPTV en klaar is 😎

    • + 1
    • 3 jun 2026 - 11:44
    • Starscreamer

      Posts: 1.459

      En een hoop frustratie bij het stilstaand stotterend beeld.
      Daarnaast is IPTV niet legaal.
      Tenminste niet de 4 tientjes variant.

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 15:01
    • Rocks

      Posts: 1.089

      Zo legaal als het maar kan bij De IPTV nl

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 15:07
    • Polleke2

      Posts: 2.017

      Lul niet zo dom man Iptv is vele malen beter dan Viaplay qua beeldkwaliteit en stabiliteit.

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 15:07
    • Polleke2

      Posts: 2.017

      Weet niet wat voor Iptv jij hebt maar de kwaliteit en stabiliteit is beter dan Viaplay in ieder geval,en je eigen laten beroven door een paar scandinaviers is zeker niet legaal.

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 15:10
  • jd2000

    Posts: 7.762

    Hoezo in problemen? Er gaat geen hond opeens een abonnement bij Viaplay afsluiten vanwege de Monaco grand prix. Kortom dat waardeloze Viaplay gaat daar niets van merken,

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 12:51
  • schwantz34

    Posts: 42.081

    Hatsjiekiedee RTL fileert Viaplee!

    • + 1
    • 3 jun 2026 - 13:10
  • Zeeuw1980

    Posts: 10

    Wat zullen ze bij Viaplay zitten te zweten en sidderen door dit nieuws zeg! Dit wordt de genadeklap, dit komen ze nooit meer te boven! /sarcasme

    Vreselijke sensatiebeluste titel.

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 14:04

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

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    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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