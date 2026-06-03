De Grand Prix van Monaco is aankomend weekend gratis te zien bij de Duitse zender RTL, en hier kunnen de Nederlandse fans ook van profiteren. De Duitse zender kondigde vandaag aan dat ze zullen afreizen naar Monaco en dat ze zowel de kwalificatie als de Grand Prix zullen uitzenden op het open net.

De Formule 1 is in Nederland al jaren verdwenen achter de betaalmuur. Streamingdienst Viaplay heeft sinds 2022 de uitzendrechten in handen, maar hiervoor moet men flink in de buidel tasten. F1 TV Pro vormt een alternatief voor Viaplay, maar ook voor dit platform moeten de fans betalen. Jarenlang vormde de Duitse zender RTL een gratis alternatief voor de Nederlandse F1-fans. RTL maakt onderdeel uit van het standaardpakket van veel Nederlandse providers.

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Sublicentie is binnen

RTL verloor een paar jaar terug hun uitzendrechten, maar ze kregen wel een sublicentie in handen. In Duitsland wordt de Formule 1 nu uitgezonden door Sky Sports, maar deze zender werd recent overgenomen door het moederbedrijf van RTL. Hierdoor leek de weg open te liggen voor een comeback van de Formule 1 op het open net, maar dat bleek ingewikkelder dan gedacht. Nu is de sublicentie echter rond, en zal RTL aankomend weekend de Grand Prix van Monaco uitzenden.

Welke sessies zijn er te zien?

De Duitse zender laat weten dat ze zowel de kwalificatie als de Grand Prix zullen gaan uitzenden, en beide sessies zullen te zien zijn op het open net. Dat betekent dus dat de Nederlandse F1-fan hiervan kan meeprofiteren, en een gratis alternatief heeft om naar het spektakel in Monaco te kijken. De Duitse zender zendt wel reclames uit tijdens de sessie, maar dat neemt niet weg dat alles uitgebreid te volgen is op televisie.

Wat gaat RTL doen?

De uitzending omtrent de kwalificatie op zaterdag begint om 15:15, en RTL zal een uitgebreide voorbeschouwing verzorgen. Op zondag begint de uitzending al om 13:30, en RTL komt dan met een uitgebreide voor- en nabeschouwing. Het is de eerste keer sinds de Grand Prix van Las Vegas van vorig jaar dat RTL weer een Grand Prix zal gaan uitzenden.

Het commentaar bij RTL Deutschland is weer in handen van Heiko Wasser en oud-coureur Christian Danner. De bekende pitreporter Kai Ebel zal aanwezig zijn in Monaco om vanaf locatie voor interviews en achtergrond te zorgen.

Kansen voor Nederlandse fans

Voor de Nederlandse fans is dit de eerste kans van het jaar om gratis naar een F1-race te kijken via de televisie. Of RTL nog meer races gratis gaat uitzenden, is nog niet helemaal duidelijk. Wie toch bij Viaplay naar het raceweekend in Monaco wil kijken, kan rekenen op een uitgebreide voor- en nabeschouwing en commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.