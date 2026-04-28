Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Miami

Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Miami

Na een pauze van ruim een maand gaat het Formule 1-seizoen aankomend weekend verder met de Grand Prix van Miami. Het wordt direct een druk weekend met een sprintrace, en de FIA heeft afgelopen week ook het tijdschema voor het belangrijke raceweekend in de staat Florida aangepast.

Aangezien er weer een sprintrace wordt verreden in Miami, wordt er slechts één vrije training afgewerkt op het Miami International Autodrome. Deze training zal echter anderhalf uur duren, omdat de FIA heeft besloten dit aan te passen met het oog op de lange pauze en de recent aangepaste motorregels. Direct na de training zal de focus weer gelegd worden op de sprint kwalificatie, die de vrijdag afsluit.

Voor de Europese Formule 1-fans wordt het een latertje, want alle sessies worden verreden in de avonduren. Zowel de kwalificatie op vrijdag als de Grand Prix op zondag worden gestart om 22:00 Nederlandse tijd. De sprintrace op zaterdag wordt een echte bord-op-schoot-wedstrijd. Deze race begint namelijk om 18:00 en zal maximaal een uurtje duren.

Starttijden Miami (Nederlandse tijd):

Vrijdag 1 mei:

Eerste vrije training: 18:00 - 19:30

Sprint Kwalificatie: 22:30 - 23:14

Zaterdag 2 mei:

Sprintrace: 18:00 - 19:00

Kwalificatie: 22:00 - 23:00

Zondag 3 mei:

Grand Prix van Miami: 22:00

Waar is de Grand Prix van Miami te zien in Nederland?

De Formule 1 in Nederland wordt uitgezonden door de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Voor beide diensten moet er flink worden betaald, maar dan krijgt men wel de nodige extra's. Er worden uitgebreide voor- en nabeschouwingen uitgezonden rondom alle sessies en ook de Formule 2 zal dit weekend in actie komen. Ook deze races zijn live te zien bij beide diensten.

De Duitse zender RTL zond in het verleden ook een aantal races uit op het open net, maar hier hebben ze vooralsnog geen nieuws over gedeeld. Voor de Nederlandse fans vormde RTL vaak een uitweg, omdat deze zender deel uitmaakt van het basispakket bij veel providers.

Reacties (8)

  • The Wolf

    Posts: 683

    "Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Miami"

    hou er niet van om gecommandeerd te worden...

    • 28 apr 2026 - 09:19
  • Skoda F1

    Posts: 725

    Dit is tot nu toe een fantastisch seizoen! IIk hoef niet meer tot middernacht op te blijven om de kwalificatie te zien. Of belachelijk vroeg uit me nest om de race te moeten kijken..

    • 28 apr 2026 - 09:31
    • Bertrand Gachot

      Posts: 523

      @Skoda, de F1 is groter dan Max, en ook groter dan Skoda en Bertje, dus we zijn net als de muis en de olifant die door de kalverstraat lopen en de muis zegt tegen de olifant: " wat stampen we hard he!"

      • 28 apr 2026 - 09:51
    • Skoda F1

      Posts: 725

      Oke dat is zo! Maar ze moeten wel beseffen dat Wie zijn pap heeft gemorst niet alles meer op kan rapen..

      • 28 apr 2026 - 10:14
  • F1 bekijker

    Posts: 252

    Wat is er aangepast?

    • 28 apr 2026 - 09:33
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.115

    Hoofd race zondag om 22:00.

    Met 'n beetje geluk heb ik mijn zatte vriendin tegen die tijd even flink uit elkaar getrokken en ligt ze nog na te genieten.
    Kan ik lekker naar beneden gaan om de race te bekijken.

    Wint vriend ga ik met gang terug naar boven om mijn inmiddels slapende vriendin wakker te maken om haar nogmaals te nemen.....zal ze leuk vinden....denk.
    Ga 'n ander winnen zal ik waarschijnlijk hetzelfde doen.

    • 28 apr 2026 - 10:40
  • Round the outside

    Posts: 58

    Als agressor zou de USA net als Rusland uit de f1 geflikkerd moeten worden, kom maar weer naar europa met die races.

    • 28 apr 2026 - 10:42

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

