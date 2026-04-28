"Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Miami"

Na een pauze van ruim een maand gaat het Formule 1-seizoen aankomend weekend verder met de Grand Prix van Miami. Het wordt direct een druk weekend met een sprintrace, en de FIA heeft afgelopen week ook het tijdschema voor het belangrijke raceweekend in de staat Florida aangepast.

Aangezien er weer een sprintrace wordt verreden in Miami, wordt er slechts één vrije training afgewerkt op het Miami International Autodrome. Deze training zal echter anderhalf uur duren, omdat de FIA heeft besloten dit aan te passen met het oog op de lange pauze en de recent aangepaste motorregels. Direct na de training zal de focus weer gelegd worden op de sprint kwalificatie, die de vrijdag afsluit.

Voor de Europese Formule 1-fans wordt het een latertje, want alle sessies worden verreden in de avonduren. Zowel de kwalificatie op vrijdag als de Grand Prix op zondag worden gestart om 22:00 Nederlandse tijd. De sprintrace op zaterdag wordt een echte bord-op-schoot-wedstrijd. Deze race begint namelijk om 18:00 en zal maximaal een uurtje duren.

Starttijden Miami (Nederlandse tijd):

Vrijdag 1 mei:

Eerste vrije training: 18:00 - 19:30

Sprint Kwalificatie: 22:30 - 23:14

Zaterdag 2 mei:

Sprintrace: 18:00 - 19:00

Kwalificatie: 22:00 - 23:00

Zondag 3 mei:

Grand Prix van Miami: 22:00

Waar is de Grand Prix van Miami te zien in Nederland?

De Formule 1 in Nederland wordt uitgezonden door de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Voor beide diensten moet er flink worden betaald, maar dan krijgt men wel de nodige extra's. Er worden uitgebreide voor- en nabeschouwingen uitgezonden rondom alle sessies en ook de Formule 2 zal dit weekend in actie komen. Ook deze races zijn live te zien bij beide diensten.

De Duitse zender RTL zond in het verleden ook een aantal races uit op het open net, maar hier hebben ze vooralsnog geen nieuws over gedeeld. Voor de Nederlandse fans vormde RTL vaak een uitweg, omdat deze zender deel uitmaakt van het basispakket bij veel providers.