Zuid-Afrika maakt serieus werk van F1-comeback

Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Grand Prix. Vanuit Afrika is er veel interesse, en in Zuid-Afrika maken ze werk van een comeback op de F1-kalender. De lokale minister van Sport werkt hard door aan de plannen, en komt met een grote aankondiging.

De Zuid-Afrikaanse minister van Sport, Kunst en Cultuur Gayton McKenzie maakt zich al maanden hard voor een terugkeer op de Formule 1-kalender. Hij sprak zich al meerdere keren uit over de plannen, maar in de afgelopen maanden was het stil. Er is veel concurrentie voor een plekje op de kalender, maar Zuid-Afrika heeft met Kyalami de beschikking over een historisch circuit. Hier moet echter nog wel het een en ander aan gebeuren.

President komt in actie

McKenzie wil de plannen gaan doordrukken, en kwam tijdens een mediabriefing in Pretoria met groot nieuws: "Zijn Excellentie president Cyril Ramaphosa heeft ermee ingestemd om later dit jaar samen met mij een Grand Prix te bezoeken. Dit is een werkbezoek, en het gaat niet om een sociaal uitstapje."

Wat gaat er gebeuren?

De minister weet dat er nog wat moet gebeuren: "Er zijn criteria waaraan elk land moet voldoen om een Grand Prix te organiseren: commerciële, logistieke, infrastructurele en veiligheidsvereisten. We werken systematisch om aan elk van die vereisten te kunnen voldoen."

"Het bezoek van de president zal ons in staat stellen om te observeren, in gesprek te gaan en ons verhaal te versterken. Ik zal er op een later moment, in overleg met de president, nadere details over gaan geven, over de timing en over de specifieke Grand Prix die we gaan bezoeken."

Waarom is dit belangrijk?

Volgens McKenzie is het voor Zuid-Afrika heel erg belangrijk om een Grand Prix te organiseren: "Jonge Afrikaanse autosportfans hebben nooit de kans gehad om in hun thuisland een Formule 1-race te bekijken. Dat is echt onacceptabel en het is hoog tijd dat daar verandering in gaat komen."

Larry Perkins

Posts: 64.585

Zoveel baantjes hebben ze niet in Zuid-Afrika, daarom wordt Kyalami ook nog steeds genoemd...

  • 27 apr 2026 - 19:28
  • Rimmer

    Posts: 13.249

    Is de aparthied daar nou al een keer afgeschaft of zit heel wit Suid-Afrika nog steeds veilig achter hoge muren in beschermde compounds de centjes en de baantjes te verdelen?

    • 27 apr 2026 - 18:56
    • Larry Perkins

      Posts: 64.585

      Zoveel baantjes hebben ze niet in Zuid-Afrika, daarom wordt Kyalami ook nog steeds genoemd...

      • 27 apr 2026 - 19:28
  • Bertrand Gachot

    Posts: 521

    Hahahahaha laat me niet lachen, ik was dit jaar nog in ZAF, die man is een schande voor ZAF! Als het van Gayton moet afhangen komt die race er nooit! Gayton McKenzie is omstreden door een combinatie van recente beschuldigingen (mogelijk wangedrag), controversiële beleidskeuzes (geld en kunst), én oudere schandalen rond racistische uitspraken. Daardoor ligt hij voortdurend onder politieke en publieke druk.

    • 27 apr 2026 - 21:31

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
