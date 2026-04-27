Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Grand Prix. Vanuit Afrika is er veel interesse, en in Zuid-Afrika maken ze werk van een comeback op de F1-kalender. De lokale minister van Sport werkt hard door aan de plannen, en komt met een grote aankondiging.

De Zuid-Afrikaanse minister van Sport, Kunst en Cultuur Gayton McKenzie maakt zich al maanden hard voor een terugkeer op de Formule 1-kalender. Hij sprak zich al meerdere keren uit over de plannen, maar in de afgelopen maanden was het stil. Er is veel concurrentie voor een plekje op de kalender, maar Zuid-Afrika heeft met Kyalami de beschikking over een historisch circuit. Hier moet echter nog wel het een en ander aan gebeuren.

President komt in actie

McKenzie wil de plannen gaan doordrukken, en kwam tijdens een mediabriefing in Pretoria met groot nieuws: "Zijn Excellentie president Cyril Ramaphosa heeft ermee ingestemd om later dit jaar samen met mij een Grand Prix te bezoeken. Dit is een werkbezoek, en het gaat niet om een sociaal uitstapje."

Wat gaat er gebeuren?

De minister weet dat er nog wat moet gebeuren: "Er zijn criteria waaraan elk land moet voldoen om een Grand Prix te organiseren: commerciële, logistieke, infrastructurele en veiligheidsvereisten. We werken systematisch om aan elk van die vereisten te kunnen voldoen."

"Het bezoek van de president zal ons in staat stellen om te observeren, in gesprek te gaan en ons verhaal te versterken. Ik zal er op een later moment, in overleg met de president, nadere details over gaan geven, over de timing en over de specifieke Grand Prix die we gaan bezoeken."

Waarom is dit belangrijk?

Volgens McKenzie is het voor Zuid-Afrika heel erg belangrijk om een Grand Prix te organiseren: "Jonge Afrikaanse autosportfans hebben nooit de kans gehad om in hun thuisland een Formule 1-race te bekijken. Dat is echt onacceptabel en het is hoog tijd dat daar verandering in gaat komen."