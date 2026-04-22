Lewis Hamilton staat opnieuw volop in de schijnwerpers, maar dit keer niet alleen om zijn prestaties op de baan. Volgens Damon Hill is de zevenvoudig wereldkampioen op een punt in zijn carrière beland waarop hij niet langer kan vertrouwen op de instincten die hem jarenlang naar de top brachten. De Brit, inmiddels 41, zou zich steeds bewuster zijn van zijn veranderende rol in de Formule 1.

Na een indrukwekkende reeks van vijftien seizoenen met minstens één overwinning, droogde het succes de afgelopen jaren op. Sinds 2022 bleef Hamilton zonder zege en ook in 2025 moest hij het voor het eerst een volledig seizoen zonder podium doen. Toch lijkt er in 2026 opnieuw wat leven in de brouwerij te komen bij Ferrari.

‘Hamilton beseft dat hij niet meer dezelfde is’

Hill ziet een duidelijke mentale omslag bij zijn landgenoot. “Het lijkt erop dat hij heeft geaccepteerd waar hij nu staat in zijn carrière. De dingen die vroeger vanzelf gingen, werken niet meer op dezelfde manier. Dat hoort nu eenmaal bij ouder worden in deze sport”, zo legt hij uit in de podcast Stay on Track.

Volgens de voormalig wereldkampioen heeft Hamilton die realiteit inmiddels omarmd. “Je ziet dat hij rustiger is geworden en anders naar zichzelf kijkt. Hij weet dat hij niet meer puur op instinct kan rijden zoals in zijn twintiger jaren, en daar heeft hij zich op aangepast.”

Twijfels blijven, maar toekomst nog open

Ook Johnny Herbert plaatst kanttekeningen bij de situatie van Hamilton en wijst op het moment waarop elke coureur moet nadenken over stoppen. “Met alles wat hij bereikt heeft, blijft dat uitzonderlijke talent zichtbaar. Maar er komt een fase waarin je eerlijk moet zijn tegenover jezelf en moet erkennen dat het niet meer zo makkelijk gaat als vroeger.”

Voorlopig lijkt Hamilton echter nog niet bezig met afscheid nemen. Hij ligt nog tot eind volgend seizoen vast bij Ferrari en heeft zelf aangegeven actief te willen blijven tot de Formule 1 terugkeert naar Afrika. Met recente oplevingen, zoals zijn podium in China, toont hij bovendien dat hij nog altijd kan meedoen – al is het niet meer op dezelfde vanzelfsprekende manier als voorheen.