Stopt Hamilton na dit seizoen? "Hij heeft zijn einde geaccepteerd"

Stopt Hamilton na dit seizoen? "Hij heeft zijn einde geaccepteerd"

Lewis Hamilton staat opnieuw volop in de schijnwerpers, maar dit keer niet alleen om zijn prestaties op de baan. Volgens Damon Hill is de zevenvoudig wereldkampioen op een punt in zijn carrière beland waarop hij niet langer kan vertrouwen op de instincten die hem jarenlang naar de top brachten. De Brit, inmiddels 41, zou zich steeds bewuster zijn van zijn veranderende rol in de Formule 1.

Na een indrukwekkende reeks van vijftien seizoenen met minstens één overwinning, droogde het succes de afgelopen jaren op. Sinds 2022 bleef Hamilton zonder zege en ook in 2025 moest hij het voor het eerst een volledig seizoen zonder podium doen. Toch lijkt er in 2026 opnieuw wat leven in de brouwerij te komen bij Ferrari.

‘Hamilton beseft dat hij niet meer dezelfde is’

Hill ziet een duidelijke mentale omslag bij zijn landgenoot. “Het lijkt erop dat hij heeft geaccepteerd waar hij nu staat in zijn carrière. De dingen die vroeger vanzelf gingen, werken niet meer op dezelfde manier. Dat hoort nu eenmaal bij ouder worden in deze sport”, zo legt hij uit in de podcast Stay on Track.

Volgens de voormalig wereldkampioen heeft Hamilton die realiteit inmiddels omarmd. “Je ziet dat hij rustiger is geworden en anders naar zichzelf kijkt. Hij weet dat hij niet meer puur op instinct kan rijden zoals in zijn twintiger jaren, en daar heeft hij zich op aangepast.”

Twijfels blijven, maar toekomst nog open

Ook Johnny Herbert plaatst kanttekeningen bij de situatie van Hamilton en wijst op het moment waarop elke coureur moet nadenken over stoppen. “Met alles wat hij bereikt heeft, blijft dat uitzonderlijke talent zichtbaar. Maar er komt een fase waarin je eerlijk moet zijn tegenover jezelf en moet erkennen dat het niet meer zo makkelijk gaat als vroeger.”

Voorlopig lijkt Hamilton echter nog niet bezig met afscheid nemen. Hij ligt nog tot eind volgend seizoen vast bij Ferrari en heeft zelf aangegeven actief te willen blijven tot de Formule 1 terugkeert naar Afrika. Met recente oplevingen, zoals zijn podium in China, toont hij bovendien dat hij nog altijd kan meedoen – al is het niet meer op dezelfde vanzelfsprekende manier als voorheen.

Pietje Bell

Posts: 34.410

Ondertussen heeft hij tot nu toe de onverwachte 5 (!) weken voorjaar stop op een
relaxte manier doorgebracht met zijn vriendin Kim, waar hij al 10 jaar mee bevriend is.
Lekker een dikke week in haar schitterende beachhouse in Malibu genieten van
zon, zee en strand. Wat wil een mens nog meer.
Het ... [Lees verder]

  • 22 apr 2026 - 10:10
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Johnny Herbert Damon Hill Ferrari

Reacties (2)

  • van lotje,g

    Posts: 1.233

    Instincten? 30pk meer.

    • 22 apr 2026 - 09:49
  • Pietje Bell

    Posts: 34.410

    Ondertussen heeft hij tot nu toe de onverwachte 5 (!) weken voorjaar stop op een
    relaxte manier doorgebracht met zijn vriendin Kim, waar hij al 10 jaar mee bevriend is.
    Lekker een dikke week in haar schitterende beachhouse in Malibu genieten van
    zon, zee en strand. Wat wil een mens nog meer.
    Het lijkt friends with benefits, maar wat maakt het uit als ze beiden plezier hebben.

    Na Miami met weer een heerlijk sprintweekend is er alweer een 3 weken stop tot nòg
    een heerlijk sprintweekend in Canada in het Formule Battery Championship.
    Wat wil een mens nog meer?!
    Voorheen elke 2 weken een normaal GP weekend met wagens waarmee de coureurs
    tot op de limiet konden rijden, bochten aanvallen, super spannende kwalificaties
    en waarin de beste boven kwam drijven was geen moer aan, laten we eerlijk zijn.
    Nee, dit jaar is pas echt genieten!

    media.tenor.com/ca(...)cream-shouting.webp

    www.instagram.com/p/DXaayuaiA_R/

    • 22 apr 2026 - 10:10

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.574
  • Podiums 133
  • Grand Prix 235
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
show sidebar