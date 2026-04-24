'Zandvoort-directeur genoemd als nieuwe directeur Feyenoord'

De directeur van het circuit van Zandvoort wordt in verband gebracht met een opmerkelijke overstap. Robert van Overdijk geldt als een grote man in de autosport in Nederland, en wordt nu genoemd als mogelijke nieuwe algemeen directeur van de grote voetbalclub Feyenoord.

Van Overdijk is al jaren het gezicht van het circuit van Zandvoort en de Dutch Grand Prix. Dit jaar wordt voorlopig voor het laatst de Nederlandse Grand Prix verreden, maar het is nog maar de vraag of Van Overdijk er dan nog bij is. De directeur van het circuit in de Noord-Hollandse duinen wordt door Telegraaf-journalist Valentijn Driessen namelijk genoemd bij de Rotterdamse voetbalclub Feyenoord.

Weg uit de autosport?

In een podcast van De Telegraaf stelt Driessen dat de directeur van Circuit Zandvoort de overstap kan maken naar de voetballerij: "Ik kreeg een naam doorgespeeld, die al eerder een keer is gepolst door Feyenoord als algemeen directeur. Dat is Robert van Overdijk."

"Hij is de directeur van het circuit in Zandvoort en heeft ook de Grand Prix naar Nederland gehaald. Hij heeft al eerder gesprekken gehad met AZ, daar stond hij ook op een lijst. En hij schijnt ooit al te hebben besproken met Feyenoord."

Van Overdijk is een belangrijke naam in de Nederlandse autosport, maar volgens Driessen ziet hij een overstap naar het voetbal wel zitten: "Dat is iemand die zelf in ieder geval wel die stap wil maken, van de autosport richting de voetballerij. Dat is ook niet zo vreemd, want volgend jaar is er geen Formule 1 meer."

Wat is de situatie in Zandvoort?

De verbintenis met de Formule 1 loopt dit jaar af, en de organisatie van de Dutch Grand Prix heeft zelf besloten om niet voor een nieuwe deal te gaan. Hiermee speelt de financiële situatie in de toekomst ook een rol, want men kan niet garanderen dat het evenement een grote publiekstrekker blijft. De Formule 1 heeft al geanticipeerd op het vertrek van Zandvoort, en zal in de komende jaren ook gaan rijden op de circuits van Portimão en Istanbul.

Zandvoort-directeur Van Overdijk werd twee jaar terug al in verband gebracht met een overstap naar de voetballerij. Hij bleef toen echter in de autosport, en werd naast directeur ook mede-eigenaar van het historische circuit.

Reacties (4)

  • Larry Perkins

    Posts: 64.536

    Oh, na vijf jaar houdt Feyenoord ermee op...

    • 24 apr 2026 - 17:29
  • Larry Perkins

    Posts: 64.536

    En Jan Lammers wordt technisch directeur, dat worden eindeloze praatsessies en voordat ze het veld opgaan zijn de spelers al suf gel*ld...

    • 24 apr 2026 - 17:32
    • gijzje

      Posts: 545

      misschien wel zo suf dat ze beter gaan voetballen omdat ze dan nergens meer aan denken alleen dat..

      • 24 apr 2026 - 18:59
  • Joeppp

    Posts: 8.522

    Waar je zin in hebt. 1 besluit wat de harde kern niet aanstaat en je hebt persoonsbeveiliging nodig.

    • 24 apr 2026 - 23:18

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

