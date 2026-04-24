De directeur van het circuit van Zandvoort wordt in verband gebracht met een opmerkelijke overstap. Robert van Overdijk geldt als een grote man in de autosport in Nederland, en wordt nu genoemd als mogelijke nieuwe algemeen directeur van de grote voetbalclub Feyenoord.

Van Overdijk is al jaren het gezicht van het circuit van Zandvoort en de Dutch Grand Prix. Dit jaar wordt voorlopig voor het laatst de Nederlandse Grand Prix verreden, maar het is nog maar de vraag of Van Overdijk er dan nog bij is. De directeur van het circuit in de Noord-Hollandse duinen wordt door Telegraaf-journalist Valentijn Driessen namelijk genoemd bij de Rotterdamse voetbalclub Feyenoord.

Weg uit de autosport?

In een podcast van De Telegraaf stelt Driessen dat de directeur van Circuit Zandvoort de overstap kan maken naar de voetballerij: "Ik kreeg een naam doorgespeeld, die al eerder een keer is gepolst door Feyenoord als algemeen directeur. Dat is Robert van Overdijk."

"Hij is de directeur van het circuit in Zandvoort en heeft ook de Grand Prix naar Nederland gehaald. Hij heeft al eerder gesprekken gehad met AZ, daar stond hij ook op een lijst. En hij schijnt ooit al te hebben besproken met Feyenoord."

Van Overdijk is een belangrijke naam in de Nederlandse autosport, maar volgens Driessen ziet hij een overstap naar het voetbal wel zitten: "Dat is iemand die zelf in ieder geval wel die stap wil maken, van de autosport richting de voetballerij. Dat is ook niet zo vreemd, want volgend jaar is er geen Formule 1 meer."

Wat is de situatie in Zandvoort?

De verbintenis met de Formule 1 loopt dit jaar af, en de organisatie van de Dutch Grand Prix heeft zelf besloten om niet voor een nieuwe deal te gaan. Hiermee speelt de financiële situatie in de toekomst ook een rol, want men kan niet garanderen dat het evenement een grote publiekstrekker blijft. De Formule 1 heeft al geanticipeerd op het vertrek van Zandvoort, en zal in de komende jaren ook gaan rijden op de circuits van Portimão en Istanbul.

Zandvoort-directeur Van Overdijk werd twee jaar terug al in verband gebracht met een overstap naar de voetballerij. Hij bleef toen echter in de autosport, en werd naast directeur ook mede-eigenaar van het historische circuit.