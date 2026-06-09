Charles Leclerc krijgt bij Ferrari te maken met een situatie die hij de voorbije jaren nauwelijks heeft gekend. Dat stelt voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya, die ziet hoe Lewis Hamilton steeds beter op dreef raakt en zijn Monegaskische teamgenoot steeds vaker partij biedt.

Leclerc tekende vlak voor zijn thuisrace in Monaco nog een nieuw contract bij Ferrari, maar kende vervolgens een frustrerend weekend. Hamilton was zowel in de kwalificatie als in de race de sterkste van het duo. Terwijl Leclerc na een crash tijdens de safety car-herstart uitviel, reed Hamilton naar een tweede plaats en sprong hij zelfs over zijn teamgenoot in het wereldkampioenschap.

'Hamilton zet Leclerc onder druk'

Volgens Montoya is Hamilton misschien niet sneller dan Leclerc, maar zit de zevenvoudig wereldkampioen inmiddels wel op hetzelfde niveau. Dat zorgt volgens de Colombiaan voor een nieuwe uitdaging binnen Ferrari.

"Het grote probleem voor Charles is dat Lewis hem momenteel kan evenaren. Op sommige momenten kan hij hem zelfs verslaan. Om Lewis voor te blijven, probeert Charles soms meer uit de wagen te halen dan er eigenlijk in zit. Dat zagen we ook in Monaco", analyseerde Montoya na afloop bij F1TV.

De voormalig Williams- en McLaren-coureur denkt dat Hamilton bewust een andere aanpak hanteert. "Lewis weet precies waar de limiet ligt. Als hij echt alles op alles zou zetten, vindt hij misschien nog enkele tienden, maar hij beseft ook dat die risico's niet altijd verantwoord zijn. Dat onderscheid maakt hem nog steeds bijzonder sterk."

'Leclerc dacht dat Hamilton geen bedreiging was'

Montoya vermoedt dat Leclerc vooraf niet had verwacht dat Hamilton zo snel competitief zou zijn bij Ferrari. Daardoor zou de huidige situatie extra hard aankomen voor de Monegask.

"Ik denk dat Charles vorig jaar nog het gevoel had dat Lewis geen echte bedreiging zou vormen. Dat hij hem zonder al te veel moeite zou kunnen verslaan. Maar dan kom je in Canada en is Hamilton plots erg sterk. Vervolgens arriveer je in Monaco, teken je een nieuw contract en is hij opnieuw op snelheid. Dan begin je jezelf automatisch vragen te stellen", stelde Montoya.

Toch benadrukt de Colombiaan dat hij Hamilton nog niet sneller vindt dan Leclerc. "Ik zeg niet dat Lewis de snellere van de twee is. Maar hij zit wel op hetzelfde niveau. En dat is iets waar Charles volgens mij nog nooit eerder mee te maken heeft gehad bij een teamgenoot. Dat maakt deze situatie zo interessant."