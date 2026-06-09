Charles Leclerc krijgt bij Ferrari te maken met een situatie die hij de voorbije jaren nauwelijks heeft gekend. Dat stelt voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya, die ziet hoe Lewis Hamilton steeds beter op dreef raakt en zijn Monegaskische teamgenoot steeds vaker partij biedt.
Leclerc tekende vlak voor zijn thuisrace in Monaco nog een nieuw contract bij Ferrari, maar kende vervolgens een frustrerend weekend. Hamilton was zowel in de kwalificatie als in de race de sterkste van het duo. Terwijl Leclerc na een crash tijdens de safety car-herstart uitviel, reed Hamilton naar een tweede plaats en sprong hij zelfs over zijn teamgenoot in het wereldkampioenschap.
'Hamilton zet Leclerc onder druk'
Volgens Montoya is Hamilton misschien niet sneller dan Leclerc, maar zit de zevenvoudig wereldkampioen inmiddels wel op hetzelfde niveau. Dat zorgt volgens de Colombiaan voor een nieuwe uitdaging binnen Ferrari.
"Het grote probleem voor Charles is dat Lewis hem momenteel kan evenaren. Op sommige momenten kan hij hem zelfs verslaan. Om Lewis voor te blijven, probeert Charles soms meer uit de wagen te halen dan er eigenlijk in zit. Dat zagen we ook in Monaco", analyseerde Montoya na afloop bij F1TV.
De voormalig Williams- en McLaren-coureur denkt dat Hamilton bewust een andere aanpak hanteert. "Lewis weet precies waar de limiet ligt. Als hij echt alles op alles zou zetten, vindt hij misschien nog enkele tienden, maar hij beseft ook dat die risico's niet altijd verantwoord zijn. Dat onderscheid maakt hem nog steeds bijzonder sterk."
'Leclerc dacht dat Hamilton geen bedreiging was'
Montoya vermoedt dat Leclerc vooraf niet had verwacht dat Hamilton zo snel competitief zou zijn bij Ferrari. Daardoor zou de huidige situatie extra hard aankomen voor de Monegask.
"Ik denk dat Charles vorig jaar nog het gevoel had dat Lewis geen echte bedreiging zou vormen. Dat hij hem zonder al te veel moeite zou kunnen verslaan. Maar dan kom je in Canada en is Hamilton plots erg sterk. Vervolgens arriveer je in Monaco, teken je een nieuw contract en is hij opnieuw op snelheid. Dan begin je jezelf automatisch vragen te stellen", stelde Montoya.
Toch benadrukt de Colombiaan dat hij Hamilton nog niet sneller vindt dan Leclerc. "Ik zeg niet dat Lewis de snellere van de twee is. Maar hij zit wel op hetzelfde niveau. En dat is iets waar Charles volgens mij nog nooit eerder mee te maken heeft gehad bij een teamgenoot. Dat maakt deze situatie zo interessant."
Reacties (5)Login om te reageren
Ouw-sjagerijn
Posts: 20.388
Wat Juan Pablo hier zit te vertellen heb ik niets mee, maar Lewis zet wel stappen.
Ik hoop dat dat stand houdt en dat ze aan elkaar gewaagd zijn, maar aan het einde van het seizoen blijkt Charles toch de betere te zijn....denk ik.
Bertrand Gachot
Posts: 776
"Montoya vermoedt dat Leclerc vooraf niet had verwacht dat Hamilton zo snel competitief zou zijn bij Ferrari." Lekker snel na een volledig seizoen naar huis te zijn gereden door charles
Robin
Posts: 3.235
Laten we eerst even afwachten hoe lang dit stand houdt hè…..
maar het speelt wel een rol denk ik, bij Sainz werd ie ook direct grumpy als hij dichtbij kwam en bij Vettel idem
SennaS
Posts: 12.178
Op 41e leeftijd heeft de goat duidelijk en natuurlijk niet meer het niveau van zijn topjaren van tond 15 jaar geleden. Desondanks kan hij op een goede dag de huidige top verslaan. Russell en Leclerc hebben het aan lijve ondervonden.
Maar laten we reeel blijven, het zal bij uitschieters blijven denk ik of de oude reus moet ons verrassen.
SennaS
Posts: 12.178
Dit zegt tegelijkertijd ook wat over zijn race craft in zijn topjaren