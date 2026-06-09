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Montoya waarschuwt Leclerc: "Hamilton is weer op hetzelfde niveau"

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Montoya waarschuwt Leclerc: "Hamilton is weer op hetzelfde niveau"

Charles Leclerc krijgt bij Ferrari te maken met een situatie die hij de voorbije jaren nauwelijks heeft gekend. Dat stelt voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya, die ziet hoe Lewis Hamilton steeds beter op dreef raakt en zijn Monegaskische teamgenoot steeds vaker partij biedt.

Leclerc tekende vlak voor zijn thuisrace in Monaco nog een nieuw contract bij Ferrari, maar kende vervolgens een frustrerend weekend. Hamilton was zowel in de kwalificatie als in de race de sterkste van het duo. Terwijl Leclerc na een crash tijdens de safety car-herstart uitviel, reed Hamilton naar een tweede plaats en sprong hij zelfs over zijn teamgenoot in het wereldkampioenschap.

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'Hamilton zet Leclerc onder druk'

Volgens Montoya is Hamilton misschien niet sneller dan Leclerc, maar zit de zevenvoudig wereldkampioen inmiddels wel op hetzelfde niveau. Dat zorgt volgens de Colombiaan voor een nieuwe uitdaging binnen Ferrari.

"Het grote probleem voor Charles is dat Lewis hem momenteel kan evenaren. Op sommige momenten kan hij hem zelfs verslaan. Om Lewis voor te blijven, probeert Charles soms meer uit de wagen te halen dan er eigenlijk in zit. Dat zagen we ook in Monaco", analyseerde Montoya na afloop bij F1TV.

De voormalig Williams- en McLaren-coureur denkt dat Hamilton bewust een andere aanpak hanteert. "Lewis weet precies waar de limiet ligt. Als hij echt alles op alles zou zetten, vindt hij misschien nog enkele tienden, maar hij beseft ook dat die risico's niet altijd verantwoord zijn. Dat onderscheid maakt hem nog steeds bijzonder sterk."

'Leclerc dacht dat Hamilton geen bedreiging was'

Montoya vermoedt dat Leclerc vooraf niet had verwacht dat Hamilton zo snel competitief zou zijn bij Ferrari. Daardoor zou de huidige situatie extra hard aankomen voor de Monegask.

"Ik denk dat Charles vorig jaar nog het gevoel had dat Lewis geen echte bedreiging zou vormen. Dat hij hem zonder al te veel moeite zou kunnen verslaan. Maar dan kom je in Canada en is Hamilton plots erg sterk. Vervolgens arriveer je in Monaco, teken je een nieuw contract en is hij opnieuw op snelheid. Dan begin je jezelf automatisch vragen te stellen", stelde Montoya.

Toch benadrukt de Colombiaan dat hij Hamilton nog niet sneller vindt dan Leclerc. "Ik zeg niet dat Lewis de snellere van de twee is. Maar hij zit wel op hetzelfde niveau. En dat is iets waar Charles volgens mij nog nooit eerder mee te maken heeft gehad bij een teamgenoot. Dat maakt deze situatie zo interessant."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Juan Pablo Montoya Ferrari GP Monaco 2026

Reacties (5)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.388

    Wat Juan Pablo hier zit te vertellen heb ik niets mee, maar Lewis zet wel stappen.
    Ik hoop dat dat stand houdt en dat ze aan elkaar gewaagd zijn, maar aan het einde van het seizoen blijkt Charles toch de betere te zijn....denk ik.

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 14:55
  • Bertrand Gachot

    Posts: 776

    "Montoya vermoedt dat Leclerc vooraf niet had verwacht dat Hamilton zo snel competitief zou zijn bij Ferrari." Lekker snel na een volledig seizoen naar huis te zijn gereden door charles

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 15:10
  • Robin

    Posts: 3.235

    Laten we eerst even afwachten hoe lang dit stand houdt hè…..
    maar het speelt wel een rol denk ik, bij Sainz werd ie ook direct grumpy als hij dichtbij kwam en bij Vettel idem

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 15:12
  • SennaS

    Posts: 12.178

    Op 41e leeftijd heeft de goat duidelijk en natuurlijk niet meer het niveau van zijn topjaren van tond 15 jaar geleden. Desondanks kan hij op een goede dag de huidige top verslaan. Russell en Leclerc hebben het aan lijve ondervonden.
    Maar laten we reeel blijven, het zal bij uitschieters blijven denk ik of de oude reus moet ons verrassen.

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 15:31
    • SennaS

      Posts: 12.178

      Dit zegt tegelijkertijd ook wat over zijn race craft in zijn topjaren

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 15:33

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
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Williams
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.623
  • Podiums 135
  • Grand Prix 238
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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