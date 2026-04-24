Wat vandaag al in de lucht hing is nu officieel bekendgemaakt. De Formule 1 en Turkije hebben op een persconferentie naar buiten gebracht dat het circuit van Istanbul terug zal keren op de kalender. Met ingang van 2027 zal de Turkse Grand Prix haar entree maken in de koningsklasse van de autosport.

De FIA, FOM en delegatie van het circuit van Istanbul organiseerden een bijeenkomst om bekend te maken dat zij de handen wederom ineen zullen gaan slaan. President Recep Tayyip Erdoğan was daar zelfs bij aanwezig om zijn zegje te doen.

Istanbul Park opnieuw vaste waarde op kalender

Met de nieuwe deal keert de Grand Prix van Turkije voor vijf seizoenen terug, van 2027 tot en met 2031. Daarmee blijft het totaal aantal races op de kalender op 24 staan. Erdoğan reageert verheugd op het nieuws en onderstreept het belang van de sport voor zijn land.

“Formule 1 is één van de meest prestigieuze sportevenementen ter wereld, met een enorme aantrekkingskracht en een jonge, groeiende fanbase,” stelt Erdoğan. “Ook in Turkije leeft de sport enorm, vooral onder jongeren. We bereiken miljoenen fans via televisie en sociale media.”

Turkije mikt op vlekkeloze organisatie en groei

De president wijst erop dat Turkije al ervaring heeft met het organiseren van Grands Prix en dat het land klaar is om opnieuw te leveren. “We hebben de Formule 1 al negen keer mogen ontvangen en telkens bewezen dat we een sterk organiserend land zijn met moderne faciliteiten en een gepassioneerd publiek.”

Erdoğan kijkt met vertrouwen vooruit naar de komende jaren op Istanbul Park. “We zullen opnieuw zorgen voor een perfect georganiseerd evenement. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking verder zal groeien en dat Turkije een blijvende rol zal spelen op de Formule 1-kalender.”