Officieel: Turkije maakt terugkeer op Formule 1-kalender bekend

Wat vandaag al in de lucht hing is nu officieel bekendgemaakt. De Formule 1 en Turkije hebben op een persconferentie naar buiten gebracht dat het circuit van Istanbul terug zal keren op de kalender. Met ingang van 2027 zal de Turkse Grand Prix haar entree maken in de koningsklasse van de autosport. 

De FIA, FOM en delegatie van het circuit van Istanbul organiseerden een bijeenkomst om bekend te maken dat zij de handen wederom ineen zullen gaan slaan. President Recep Tayyip Erdoğan was daar zelfs bij aanwezig om zijn zegje te doen. 

Meer over Formule 1 'Max Verstappen verlaat de Formule 1: wordt een sabbaticaljaar'

'Max Verstappen verlaat de Formule 1: wordt een sabbaticaljaar'

13 apr
 Jos Verstappen dient Stella van repliek: Hierom vertrekt Lambiase bij Red Bull

Jos Verstappen dient Stella van repliek: Hierom vertrekt Lambiase bij Red Bull

20 apr

Istanbul Park opnieuw vaste waarde op kalender

Met de nieuwe deal keert de Grand Prix van Turkije voor vijf seizoenen terug, van 2027 tot en met 2031. Daarmee blijft het totaal aantal races op de kalender op 24 staan. Erdoğan reageert verheugd op het nieuws en onderstreept het belang van de sport voor zijn land.

“Formule 1 is één van de meest prestigieuze sportevenementen ter wereld, met een enorme aantrekkingskracht en een jonge, groeiende fanbase,” stelt Erdoğan. “Ook in Turkije leeft de sport enorm, vooral onder jongeren. We bereiken miljoenen fans via televisie en sociale media.”

Turkije mikt op vlekkeloze organisatie en groei

De president wijst erop dat Turkije al ervaring heeft met het organiseren van Grands Prix en dat het land klaar is om opnieuw te leveren. “We hebben de Formule 1 al negen keer mogen ontvangen en telkens bewezen dat we een sterk organiserend land zijn met moderne faciliteiten en een gepassioneerd publiek.”

Erdoğan kijkt met vertrouwen vooruit naar de komende jaren op Istanbul Park. “We zullen opnieuw zorgen voor een perfect georganiseerd evenement. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking verder zal groeien en dat Turkije een blijvende rol zal spelen op de Formule 1-kalender.”

 

  • HarryLam

    Posts: 5.395

    Fijn, mooie baan weer terug.

    • + 0
    • 24 apr 2026 - 14:40
  • Wingleader

    Posts: 3.410

    Vette baan. Land en zijn leider heb ik niks mee.

    • + 1
    • 24 apr 2026 - 14:47
  • Need5Speed

    Posts: 3.727

    Leuke baan om op te rijden met de vorige generaties F1 auto's.
    Of het met de huidige ook leuk is zal moeten blijken.

    • + 0
    • 24 apr 2026 - 15:05
  • Bertrand Gachot

    Posts: 496

    Goedzo! Mooie baan in een natuurlijk decor, een van de meer geslaagde Hermann Hugo Tilke projecten, wel even zorgen dat het wegdek tijdig vrij is van olie en andere prut!

    • + 0
    • 24 apr 2026 - 15:43

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

