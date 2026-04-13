user icon
icon

Stella krijgt dringend Ferrari-advies: "Hij kan daar niets bereiken"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Stella krijgt dringend Ferrari-advies: "Hij kan daar niets bereiken"

Andrea Stella zou zich ervan bewust zijn dat het voor hem moeilijker is om iets te bereiken met Ferrari, dan met McLaren. De teambaas van het papaya-oranje team wordt enorm gelinkt aan een overstap naar Ferrari, nu McLaren Gianpiero Lambiase heeft overgenomen van Red Bull Racing

Stella heeft al een hele geschiedenis bij Ferrari. Van 2000 tot en met 2014 was hij werkzaam in het team en werkte hij samen met onder anderen Michael Schumacher en Kimi Räikkönen Hij won meerdere titels met de twee coureurs. Sinds 2023 is hij de teambaas van McLaren en heeft hij sindsdien twee wereldtitels behaald met het team. 

Meer over Ferrari 'McLaren-teambaas Stella tekent voorcontract bij Ferrari'

'McLaren-teambaas Stella tekent voorcontract bij Ferrari'

9 apr
 Van der Garde weet het zeker: "Ferrari wil Verstappen naast Leclerc hebben"

Van der Garde weet het zeker: "Ferrari wil Verstappen naast Leclerc hebben"

31 maa

Stella weet dat hij niets kan bereiken

Journalist Bianca Garloff vertelt in de F1 Insider-podcast dat Stella helemaal niets gaat kunnen bereiken bij Ferrari. "Andrea Stella heeft een lange tijd bij Ferrari doorgebracht; je zou denken dat hij op een gegeven moment graag zou terugkeren als teambaas. Maar dat is niet wat we horen van mensen uit de Formule 1."

Dat komt mede door het gemis van grote Ferrari-namen als Sergio Marchionne en Luca di Montezemolo. Ferrari heeft sinds 2008 geen titel meer behaald. "Sinds het overlijden van Sergio Marchionne en zelfs sinds het vertrek van Luca di Montezemolo mist Ferrari een beetje leiderschap aan de top. En blijkbaar is Stella zich ervan bewust dat hij bij Ferrari niets kan bereiken en dat de omgeving bij McLaren veel stabieler is voor toekomstig succes."

Stella in de geruchtenmolen

Het blijft een gerucht rondom Stella en nog niets is bevestigd. "Daarom is dit gerucht dat hij naar Ferrari gaat op dit moment slechts een gerucht." Oud-Ferrari-coureur Carlos Sainz zei dat hij Andrea Stella wel wilde meenemen naar Ferrari. De Spanjaard heeft voor zowel McLaren als Ferrari gereden. "Ik weet hoe goed Andrea Stella is, ik weet hoe goed Pete Prodromou is en ik herinner me dat ik bij mijn vertrek uit dat team twee, drie of vier namen had die ik, als ik ze mee had kunnen nemen naar Ferrari, zeker had meegenomen."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Stella Ferrari McLaren

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Stella -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 22 feb 1971 (55)
  • Geb. plaats Orvieto, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar