Andrea Stella zou zich ervan bewust zijn dat het voor hem moeilijker is om iets te bereiken met Ferrari, dan met McLaren. De teambaas van het papaya-oranje team wordt enorm gelinkt aan een overstap naar Ferrari, nu McLaren Gianpiero Lambiase heeft overgenomen van Red Bull Racing.

Stella heeft al een hele geschiedenis bij Ferrari. Van 2000 tot en met 2014 was hij werkzaam in het team en werkte hij samen met onder anderen Michael Schumacher en Kimi Räikkönen Hij won meerdere titels met de twee coureurs. Sinds 2023 is hij de teambaas van McLaren en heeft hij sindsdien twee wereldtitels behaald met het team.

Stella weet dat hij niets kan bereiken

Journalist Bianca Garloff vertelt in de F1 Insider-podcast dat Stella helemaal niets gaat kunnen bereiken bij Ferrari. "Andrea Stella heeft een lange tijd bij Ferrari doorgebracht; je zou denken dat hij op een gegeven moment graag zou terugkeren als teambaas. Maar dat is niet wat we horen van mensen uit de Formule 1."

Dat komt mede door het gemis van grote Ferrari-namen als Sergio Marchionne en Luca di Montezemolo. Ferrari heeft sinds 2008 geen titel meer behaald. "Sinds het overlijden van Sergio Marchionne en zelfs sinds het vertrek van Luca di Montezemolo mist Ferrari een beetje leiderschap aan de top. En blijkbaar is Stella zich ervan bewust dat hij bij Ferrari niets kan bereiken en dat de omgeving bij McLaren veel stabieler is voor toekomstig succes."

Stella in de geruchtenmolen

Het blijft een gerucht rondom Stella en nog niets is bevestigd. "Daarom is dit gerucht dat hij naar Ferrari gaat op dit moment slechts een gerucht." Oud-Ferrari-coureur Carlos Sainz zei dat hij Andrea Stella wel wilde meenemen naar Ferrari. De Spanjaard heeft voor zowel McLaren als Ferrari gereden. "Ik weet hoe goed Andrea Stella is, ik weet hoe goed Pete Prodromou is en ik herinner me dat ik bij mijn vertrek uit dat team twee, drie of vier namen had die ik, als ik ze mee had kunnen nemen naar Ferrari, zeker had meegenomen."