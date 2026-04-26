De Formule 1 lijkt opnieuw voor een koerswijziging te staan. Achter de schermen wordt al voorzichtig gesproken over ingrijpende aanpassingen aan de motorreglementen, nog vóór de nieuwe generatie power units volledig is ingeburgerd.

Volgens informatie van The Race groeit de twijfel over de huidige 50/50-verdeling tussen verbrandingsmotor en batterij. Die balans, ooit geprezen als dé toekomst van de sport, zou in de praktijk te veel beperkingen opleveren voor pure raceactie.

Twijfels over 50/50-regel nemen toe in paddock

Insiders binnen de sport geven aan dat de recente aanpassingen richting de Grand Prix van Miami slechts een deel van het probleem oplossen. 'De wijzigingen die nu zijn doorgevoerd, pakken misschien een fractie van het geheel aan', zo schrijft het autosportmedium. 'Het is een stap, maar zeker geen eindoplossing.'

De kern van het probleem ligt volgens betrokkenen bij de huidige energieverdeling. 'Binnen deze regels ga je nooit een situatie krijgen waarin coureurs continu vol kunnen aanvallen. Daarvoor zitten er simpelweg te veel beperkingen in het systeem', wordt gesteld.

F1 overweegt ingrepen al vanaf 2027

Daarom wordt er nu al vooruitgekeken naar grotere veranderingen, mogelijk al in 2027 of 2028. Daarbij zou niet alleen gesleuteld worden aan de software en afstelling, maar ook aan de hardware van de power units zelf.

'Er wordt serieus gekeken naar bredere aanpassingen, zowel aan de verbrandingsmotor als aan de batterij”, zo klink het. “De sport beseft dat er meer nodig is om het racen te verbeteren en weer dichter bij een echte aanvalssituatie te komen', zo luidt de conclusie.

Nadat de langverwachte reglementen haar entree maakten in de Formule 1, konden de FIA en de FOM rekenen op bakken kritiek. Ook Max Verstappen was niet te spreken over de nieuwe auto's en stelde dat er fundamenteel, iets niet klopte.