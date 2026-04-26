'Formule 1 overweegt nóg een regelwijzing voor komend seizoen'

'Formule 1 overweegt nóg een regelwijzing voor komend seizoen'

De Formule 1 lijkt opnieuw voor een koerswijziging te staan. Achter de schermen wordt al voorzichtig gesproken over ingrijpende aanpassingen aan de motorreglementen, nog vóór de nieuwe generatie power units volledig is ingeburgerd.

Volgens informatie van The Race groeit de twijfel over de huidige 50/50-verdeling tussen verbrandingsmotor en batterij. Die balans, ooit geprezen als dé toekomst van de sport, zou in de praktijk te veel beperkingen opleveren voor pure raceactie.

Twijfels over 50/50-regel nemen toe in paddock

Insiders binnen de sport geven aan dat de recente aanpassingen richting de Grand Prix van Miami slechts een deel van het probleem oplossen. 'De wijzigingen die nu zijn doorgevoerd, pakken misschien een fractie van het geheel aan', zo schrijft het autosportmedium. 'Het is een stap, maar zeker geen eindoplossing.'

De kern van het probleem ligt volgens betrokkenen bij de huidige energieverdeling. 'Binnen deze regels ga je nooit een situatie krijgen waarin coureurs continu vol kunnen aanvallen. Daarvoor zitten er simpelweg te veel beperkingen in het systeem', wordt gesteld.

F1 overweegt ingrepen al vanaf 2027

Daarom wordt er nu al vooruitgekeken naar grotere veranderingen, mogelijk al in 2027 of 2028. Daarbij zou niet alleen gesleuteld worden aan de software en afstelling, maar ook aan de hardware van de power units zelf.

'Er wordt serieus gekeken naar bredere aanpassingen, zowel aan de verbrandingsmotor als aan de batterij”, zo klink het. “De sport beseft dat er meer nodig is om het racen te verbeteren en weer dichter bij een echte aanvalssituatie te komen', zo luidt de conclusie.

Nadat de langverwachte reglementen haar entree maakten in de Formule 1, konden de FIA en de FOM rekenen op bakken kritiek. Ook Max Verstappen was niet te spreken over de nieuwe auto's en stelde dat er fundamenteel, iets niet klopte.

snailer

Posts: 32.544

O? Echt? Er is toch niets aan de hand met de huidige auto's?

  • 9
  • 26 apr 2026 - 08:37
F1 Nieuws Formule 1 F1

Reacties (14)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 32.544

    O? Echt? Er is toch niets aan de hand met de huidige auto's?

    • + 9
    • 26 apr 2026 - 08:37
    • koppie toe

      Posts: 5.262

      Nee inderdaad het is geweldig nu.
      De fans vinden het ook veel leuker zo. ( Met aandachtsspanne van een goudvis).

      • + 5
      • 26 apr 2026 - 10:02
    • snailer

      Posts: 32.544

      Ik vind jou beschrijving van een spanningsboog beter dan die van mij!

      • + 0
      • 26 apr 2026 - 10:08
    • koppie toe

      Posts: 5.262

      Toen ik het schreef dacht ik nog heel even dat een goudvis veel meer geduld moet hebben.
      Die zien in een kom nooit het einde.

      • + 0
      • 26 apr 2026 - 10:16
    • 919

      Posts: 4.303

      Jongens, jullie snappen het gewoon niet. Domenicali heeft het al uitgelegd. De Formule 1 van vandaag de dag gaat niet meer om racen op een circuit of de beste rijder, maar om andere dingen.
      Sommige mensen houden tegenwoordig van de Formule 1 om andere redenen.

      En dat klopt natuurlijk, die mensen (niet fans hè, dat zegt hij niet, hij heeft het over mensen) zijn allemaal gek op geld. De Formule 1 is inderdaad veranderd, van het kost geld, naar het binnenhalen van geld, en die belangen zijn de belangen van de Formule 1 van vandaag de dag. Morgen? Dat zien ze dan wel weer.

      • + 1
      • 26 apr 2026 - 10:22
    • koppie toe

      Posts: 5.262

      Dus snappen wij (spreek nu ook namens @Snailer) het prima goed. ;)

      • + 2
      • 26 apr 2026 - 10:47
    • snailer

      Posts: 32.544

      Er zijn voor mij 2 mogelijkheden, koppie toe. Meer zie ik er niet dan deze.

      Ik ben geen F1 fan meer.
      De F1 draagt de verkeerde naam.

      De eerste voel ik een enorm dillema bij. Als voorbeeld. Als ik terugdenk aan nagenoeg alle gevechten die Verstappen en Hamilton hebben gehouden op circuits als Cota en Brazilie dan ben ik echt wel een fan. Maar ja. Die zijn over en zijn er ook niet tussen andere rijders.

      Maar om een alternatief te vinden voor de naam F1 valt dan ook weer niet mee.

      FE-solex. FE-modelvliegtuighulpmotor. Fe-afremmen. F1-naaimachine

      • + 2
      • 26 apr 2026 - 11:08
    • 919

      Posts: 4.303

      Je hoeft niet te twijfelen snailer, het is optie 2, jij bent niet gek, dat zijn zij.

      Formule €lektra passend?

      • + 3
      • 26 apr 2026 - 11:21
    • koppie toe

      Posts: 5.262

      Ik bleef het leuk vinden sws omdat McLaren weer meedoet en ik fan in de breedte ben.
      Maar dit seizoen jaagt me weg van de tv welke naam we ook aan de huidige F1 geven.
      Japan heb ik niets van gezien en ga wel Miami kijken wat de (minimale) veranderingen brengen.
      Volg genoeg andere klasses om aan mijn trekken te komen.

      • + 0
      • 26 apr 2026 - 11:58
  • Skoda F1

    Posts: 716

    "Shitshow"

    • + 3
    • 26 apr 2026 - 08:57
  • Skoda F1

    Posts: 716

    De spanningsboog van een goudvis is 9sec! Net als Kyle Larson overigens daarom rijdt het op Oval's Elke bocht is nieuw..

    • + 1
    • 26 apr 2026 - 10:30
  • Pietje Bell

    Posts: 34.472

    Jon Nobel heeft vandaag een artikel op The Race geplaatst dat de moeite waard is
    om even te lezen. Te veel tekst om hier te plaatsen.

    Artikel: Why F1's boss is so sure most fans actually like F1 2026

    Waarom de baas van de F1 zo zeker is dat de meeste fans eigenlijk F1 2026 leuk vinden

    • + 1
    • 26 apr 2026 - 11:19
    • Larry Perkins

      Posts: 64.563

      Zo te zien is dit de uitgeschreven tekst van een interview met Domenicali waarvan ik eerder onderstaande link plaatste, of niet @Pietje?
      Interessant is dat ze in ‘jouw’ geschreven artikel uitslagen van een enquête hebben toegevoegd. Of die erg steekhoudend is vraag ik mij wel af.
      __________________________

      De podcast met Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1 (herhaalde plaatsing).

      F1's big boss interviewed - why he rejects 2026 criticisms
      (THE RACE, 45,06 minuten)

      https://youtu.be/Hkf9Gf7kviY

      “We put the biggest criticisms of the 2026 rules from drivers, teams and the fans to F1's CEO Stefano Domenicali, in this special episode of The Race F1 Podcast.
      Edd Straw and Jon Noble, from F1's HQ in Biggin Hill, quiz Domenicali on whether the rule changes will fix 2026's problems, the impact of fans, as well as F1's future engine direction.”

      00:00 Intro
      01:13 Rules meeting
      04:03 Have the problems been solved?
      08:52 Are the fans happy?
      17:31 The next engine
      24:24 Would he criticise F1?
      27:03 How does F1 know fans like 2026?
      31:53 Overtaking
      33:09 F1 structure
      35:06 US growth
      36:52 Calendar uncertainty
      38:27 How does F1 grow from here?

      (you’re welcome!)

      • + 0
      • 26 apr 2026 - 12:24
  • Pietje Bell

    Posts: 34.472

    De laatste vrijgezelle F1 coureur Colapinto schijnt ook al een half jaar een relatie te
    hebben met een Argentijnse zangeres/actrice, Maia Reficco.
    Hij heeft haar gisteren voor het eerst aan de wereld getoond.
    Hij schijnt daar vandaag een demo voor Alpine te doen.

    x.com/NaiVecchio/status/2048187275037601837

    • + 0
    • 26 apr 2026 - 11:35

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender
