De kans blijft bestaan dat de Saoedische Grand Prix dit jaar tóch doorgaat. Het lijkt er namelijk op dat de lokale autoriteiten er alles aan doen om de race erdoor te drukken, maar de Formule 1-teams zouden dat plannetje tegenhouden. De voorgestelde plannen zouden te zwaar zijn.

Door de onrust in het Midden-Oosten was de Formule 1 genoodzaakt om de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië van de kalender te schrappen. Na de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran kwamen er tegenaanvallen op verschillende locaties in de regio. Veel evenementen in het gebied werden afgeblazen, en ook de Formule 1 volgde deze lijn.

De plannen in Jeddah

In de afgelopen weken werd duidelijk dat de organisatie van de Saoedische Grand Prix in Jeddah er alles aan doet om de race door te laten gaan. Volgens het Japanse medium AS-Web blijven de Saoedische autoriteiten aandringen op een plekje op de tweede helft van de F1-kalender. Ze zouden zelfs hebben voorgesteld om de race in te plannen tussen de Grands Prix van Las Vegas en Qatar, als die laatste race doorgaat.

Als de Formule 1 meegaat in dit plan, dan wordt het seizoen afgesloten met vier races die elkaar direct opvolgen. Volgens AS-Web hebben de teams dit plan al afgewezen. Het zou ongewenst zijn om zo veel races in een korte periode af te werken, en daarnaast zou de logistieke uitdaging ook veel te groot worden.

Wat is het alternatieve plan?

De kans bestaat overigens ook dat de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi later dit jaar niet doorgaan, omdat het nog niet zeker is dat de situatie is gekalmeerd aan het einde van het jaar. Volgens AS-Web hebben de Saoedische autoriteiten aangegeven dat de situatie in Jeddah veilig is, en dat ze dan de seizoensafsluiter kunnen organiseren. Of dat een realistische optie is, moet nog blijken. In 2022 kwam de race al letterlijk onder vuur te liggen toen er vanuit Jemen een raket werd afgevuurd op een olie-installatie vlakbij het circuit.