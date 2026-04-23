'F1-teams verzetten zich tegen door laten gaan Saoedische Grand Prix'

'F1-teams verzetten zich tegen door laten gaan Saoedische Grand Prix'

De kans blijft bestaan dat de Saoedische Grand Prix dit jaar tóch doorgaat. Het lijkt er namelijk op dat de lokale autoriteiten er alles aan doen om de race erdoor te drukken, maar de Formule 1-teams zouden dat plannetje tegenhouden. De voorgestelde plannen zouden te zwaar zijn.

Door de onrust in het Midden-Oosten was de Formule 1 genoodzaakt om de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië van de kalender te schrappen. Na de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran kwamen er tegenaanvallen op verschillende locaties in de regio. Veel evenementen in het gebied werden afgeblazen, en ook de Formule 1 volgde deze lijn.

De plannen in Jeddah

In de afgelopen weken werd duidelijk dat de organisatie van de Saoedische Grand Prix in Jeddah er alles aan doet om de race door te laten gaan. Volgens het Japanse medium AS-Web blijven de Saoedische autoriteiten aandringen op een plekje op de tweede helft van de F1-kalender. Ze zouden zelfs hebben voorgesteld om de race in te plannen tussen de Grands Prix van Las Vegas en Qatar, als die laatste race doorgaat.

Als de Formule 1 meegaat in dit plan, dan wordt het seizoen afgesloten met vier races die elkaar direct opvolgen. Volgens AS-Web hebben de teams dit plan al afgewezen. Het zou ongewenst zijn om zo veel races in een korte periode af te werken, en daarnaast zou de logistieke uitdaging ook veel te groot worden.

Wat is het alternatieve plan?

De kans bestaat overigens ook dat de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi later dit jaar niet doorgaan, omdat het nog niet zeker is dat de situatie is gekalmeerd aan het einde van het jaar. Volgens AS-Web hebben de Saoedische autoriteiten aangegeven dat de situatie in Jeddah veilig is, en dat ze dan de seizoensafsluiter kunnen organiseren. Of dat een realistische optie is, moet nog blijken. In 2022 kwam de race al letterlijk onder vuur te liggen toen er vanuit Jemen een raket werd afgevuurd op een olie-installatie vlakbij het circuit.

  • shakedown

    Posts: 1.772

    Alsjeblieft: schrap deze races. kort het seizoen in. en beschouw het hele seizoen verder als verloren. De races zijn niet om aan te gluren.

    Pak dit jaar om orde op zaken te stellen. Probeer een korte termijn oplossing te vinden voor seizoen 2027 en kijk direct naar een goede lagere termijn oplossing voor 2028 en verder.

    Het wordt ze praktisch de schoot geworpen!

    • + 6
    • 23 apr 2026 - 11:02
  • John6

    Posts: 11.578

    Geen hond gaat meer naar Kamelenland, die lui zetten de F1 wel even onder druk, extra geld links en rechts, is kijken hoe dat af gaat lopen.

    Dat gedoe met Iran houd nooit op kan ik je vertellen, nadeel is zei hebben de tijd al duurt het 10 jaar.

    • + 2
    • 23 apr 2026 - 12:30
  • Distortion

    Posts: 1.548

    Nou ik denk dat de kalender eigenlijk wel lang genoeg is nu. Voor mij hoeft het niet zo. Die races in de zandbak mogen ze wat mij betreft wel helemaal afschaffen.

    • + 1
    • 23 apr 2026 - 13:25

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

