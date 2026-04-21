Manager Norris roept Guardian-journalist tot de orde na vragen over Verstappen

Lando Norris heeft zich in een zeldzaam openhartig interview uitgesproken over zijn mentale strijd en weg naar de wereldtitel. De Brit toont zich kwetsbaar, maar tegelijk wordt pijnlijk duidelijk hoe strak hij wordt afgeschermd zodra gevoelige onderwerpen – zoals Max Verstappen of de Formule 1-regels – ter sprake komen.

In een afgesloten ruimte tijdens een Laureus-moment in Surrey praat Norris eerlijk over zijn onzekerheden, maar botst het gesprek regelmatig op grenzen die door zijn management worden opgelegd.

Norris open over onzekerheden en mentale strijd

De wereldkampioen klinkt trots wanneer hij zijn recente prijs bespreekt, maar benadrukt vooral wat het voor hem persoonlijk betekent. “Elke kans waarbij ik tussen kampioenen uit andere sporten sta, is ongelooflijk. Dat had ik als kind nooit verwacht”, legt Norris uit. “Sommige mensen weten van jongs af aan dat ze kampioen worden, maar bij mij was dat nooit zo. Ik dacht eerder: kan ik dit wel?”

Die onzekerheid speelde ook een grote rol in zijn beginjaren in de Formule 1. “Ik had vaak het gevoel: hoor ik hier wel thuis? Waarom ben ik niet zo goed als de rest?”, geeft hij toe. “Ik heb daar echt mee geworsteld.” Juist daarom zocht Norris steun bij andere topsporters. “Ik heb met een aantal van de besten ter wereld gesproken over hoe zij omgaan met moeilijke periodes. Dat heeft me enorm geholpen.”

Moeizame seizoensstart en frustratie buiten de baan

Sportief verloopt het seizoen voor Norris voorlopig stroef. De McLaren-coureur kijkt tegen een forse achterstand aan op revelatie Andrea Kimi Antonelli en erkent dat de start van het jaar allesbehalve soepel verliep. “Het was een moeilijke start”, stelt hij eerlijk. “Dat is de prijs die je betaalt als je alles op één seizoen zet.”

Toch blijft Norris optimistisch over een ommekeer. “We hebben er vertrouwen in dat we binnen één à twee maanden een veel competitievere auto hebben”, aldus de Brit. “Je weet nooit wat andere teams doen, maar wij geloven in onze progressie.”

Management houdt Norris opvallend kort aan de lijn

Opvallender dan zijn sportieve situatie is de manier waarop Norris tijdens het interview wordt gestuurd. Vragen over Verstappen en de nieuwe regelgeving worden resoluut geblokkeerd, zelfs wanneer de Brit aangeeft daar wél op te willen reageren.

Wanneer hij ruimte probeert te nemen, klinkt hij zichtbaar ongemakkelijk. “Ik ben niet degene die daarover beslist”, zegt Norris met een glimlach die meer verbergt dan hij wil. Even later probeert hij opnieuw: “Ik wil die vraag best beantwoorden”, maar wordt direct teruggefloten.

Zelfs bij een onschuldige vraag over de concurrentie laat Norris nog iets van zich horen. “Ja, Mercedes is te kloppen en we gaan er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen”, klinkt het uiteindelijk toch. Het zegt veel over de situatie: een open kampioen die wil praten, maar niet altijd mag.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.406

    In dit artikel is het hele interview te lezen.

    ‘I’m not the boss’: Lando Norris is articulate, open and intelligent – when he’s allowed to be

    Donald McRae

    • + 0
    • 21 apr 2026 - 15:10
  • f(1)orum

    Posts: 10.010

    Norris had net als Max deze Richards gewoon moeten wegsturen, dan had ie dit gezeik niet gehad ;-)

    • + 0
    • 21 apr 2026 - 15:55
    • Larry Perkins

      Posts: 64.456

      Of hij moet zijn manager wegsturen...

      • + 0
      • 21 apr 2026 - 15:57
    • Snelrondje

      Posts: 9.016

      Of de manager stuurt Lando weg. En beantwoordt zelf de vragen

      • + 0
      • 21 apr 2026 - 15:59
    • f(1)orum

      Posts: 10.010

      Dat is allemaal waar, maar Richards die weer wordt weggestuurd veroorzaakt wel weer een lekkere rel en dat kunnen we wel gebruiken na een flinke periode waarin het in de F1 alleen maar lijkt te gaan over suffige batterijregels ;-)

      • + 1
      • 21 apr 2026 - 16:02
    • Larry Perkins

      Posts: 64.456

      Ze kunnen ook allemaal (pers, coureur en manager) in de persruimte gaan zitten en zodra de persconferentie begint allemaal weglopen...

      • + 0
      • 21 apr 2026 - 16:07
  • schwantz34

    Posts: 41.927

    Lando is een kampioen zonder ballen!

    • + 1
    • 21 apr 2026 - 18:07
    • DBGates

      Posts: 3.922

      Lando is juist een kampioen met ballen. Door zijn zwaktes uit te spreken weet hij ook waar het beter kan.
      Het is een andere stijl dan hork zijn maar dat maakt hem niet minder

      • + 1
      • 21 apr 2026 - 18:16
    • NicoS

      Posts: 20.630

      Als je een interview geeft, en Lando krijgt vragen die hij wel wil beantwoorden maar z’n vertegenwoordiger verbiedt dat, tja dan laat je wel een beetje over je heen lopen, en sta je eigenlijk een beetje voor l.l……
      Dus in die zin heeft hij inderdaad geen ballen om die vertegenwoordiger even tot de orde te roepen.
      Lijkt Noord-Korea wel……;)

      • + 0
      • 21 apr 2026 - 18:39

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar