Lando Norris heeft zich in een zeldzaam openhartig interview uitgesproken over zijn mentale strijd en weg naar de wereldtitel. De Brit toont zich kwetsbaar, maar tegelijk wordt pijnlijk duidelijk hoe strak hij wordt afgeschermd zodra gevoelige onderwerpen – zoals Max Verstappen of de Formule 1-regels – ter sprake komen.

In een afgesloten ruimte tijdens een Laureus-moment in Surrey praat Norris eerlijk over zijn onzekerheden, maar botst het gesprek regelmatig op grenzen die door zijn management worden opgelegd.

Norris open over onzekerheden en mentale strijd

De wereldkampioen klinkt trots wanneer hij zijn recente prijs bespreekt, maar benadrukt vooral wat het voor hem persoonlijk betekent. “Elke kans waarbij ik tussen kampioenen uit andere sporten sta, is ongelooflijk. Dat had ik als kind nooit verwacht”, legt Norris uit. “Sommige mensen weten van jongs af aan dat ze kampioen worden, maar bij mij was dat nooit zo. Ik dacht eerder: kan ik dit wel?”

Die onzekerheid speelde ook een grote rol in zijn beginjaren in de Formule 1. “Ik had vaak het gevoel: hoor ik hier wel thuis? Waarom ben ik niet zo goed als de rest?”, geeft hij toe. “Ik heb daar echt mee geworsteld.” Juist daarom zocht Norris steun bij andere topsporters. “Ik heb met een aantal van de besten ter wereld gesproken over hoe zij omgaan met moeilijke periodes. Dat heeft me enorm geholpen.”

Moeizame seizoensstart en frustratie buiten de baan

Sportief verloopt het seizoen voor Norris voorlopig stroef. De McLaren-coureur kijkt tegen een forse achterstand aan op revelatie Andrea Kimi Antonelli en erkent dat de start van het jaar allesbehalve soepel verliep. “Het was een moeilijke start”, stelt hij eerlijk. “Dat is de prijs die je betaalt als je alles op één seizoen zet.”

Toch blijft Norris optimistisch over een ommekeer. “We hebben er vertrouwen in dat we binnen één à twee maanden een veel competitievere auto hebben”, aldus de Brit. “Je weet nooit wat andere teams doen, maar wij geloven in onze progressie.”

Management houdt Norris opvallend kort aan de lijn

Opvallender dan zijn sportieve situatie is de manier waarop Norris tijdens het interview wordt gestuurd. Vragen over Verstappen en de nieuwe regelgeving worden resoluut geblokkeerd, zelfs wanneer de Brit aangeeft daar wél op te willen reageren.

Wanneer hij ruimte probeert te nemen, klinkt hij zichtbaar ongemakkelijk. “Ik ben niet degene die daarover beslist”, zegt Norris met een glimlach die meer verbergt dan hij wil. Even later probeert hij opnieuw: “Ik wil die vraag best beantwoorden”, maar wordt direct teruggefloten.

Zelfs bij een onschuldige vraag over de concurrentie laat Norris nog iets van zich horen. “Ja, Mercedes is te kloppen en we gaan er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen”, klinkt het uiteindelijk toch. Het zegt veel over de situatie: een open kampioen die wil praten, maar niet altijd mag.