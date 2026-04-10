De overstap van Gianpiero Lambiase naar McLaren is officieel bevestigd en zorgt meteen voor de nodige opschudding in de Formule 1. De vaste race-engineer van Max Verstappen verruilt Red Bull Racing voor een nieuwe uitdaging en krijgt daarbij een sleutelrol binnen het Britse team.

McLaren maakte donderdag bekend dat Lambiase zich uiterlijk in 2028 bij de renstal voegt. De Italiaan, die sinds 2016 de rechterhand is van Verstappen, gaat aan de slag als chief race officer en zal rapporteren aan teambaas Andrea Stella.

Brown enthousiast over komst Lambiase

CEO Zak Brown reageerde vrijwel direct op het nieuws en stak zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. Volgens de Amerikaan is de komst van Lambiase een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van McLaren.

“Wij zijn verheugd dat GianPiero Lambiase zich bij McLaren zal aansluiten als chief race officer, waarbij hij onder leiding van Andrea Stella zal werken zodra zijn contract afloopt,” aldus Brown. “Hij komt terecht in een sterk team en we kijken ernaar uit om samen grote stappen te zetten in de toekomst.”

De komst van Lambiase past binnen een bredere strategie van McLaren, dat de afgelopen jaren vaker succesvol heeft aangeklopt bij Red Bull Racing. Eerder werden ook hoofdontwerper Rob Marshall en sportief directeur Will Courtenay weggeplukt bij de concurrent.

Geen rolwijziging voor Stella na geruchten

Rond de aanstelling van Lambiase ontstonden vooraf nog de nodige geruchten. Zo werd gesuggereerd dat hij op termijn Andrea Stella zou kunnen opvolgen als teambaas, mede omdat de Italiaan gelinkt werd aan een mogelijke terugkeer naar Ferrari.

Die speculaties lijken echter ongegrond. Meerdere bronnen melden dat Stella gewoon op zijn post blijft en niet van plan is om McLaren te verlaten voor een avontuur in Maranello.

McLaren moest bovendien stevig concurreren om Lambiase binnen te halen. De ervaren engineer zou ook in beeld zijn geweest bij Aston Martin, maar koos uiteindelijk voor het project van Brown en Stella, waar hij een centrale rol krijgt in de sportieve leiding.