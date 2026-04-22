Nürburgring-rivaal zingt Verstappen toe na waanzinnig duel

GT3-coureur Christopher Haase vocht afgelopen weekend een prachtig duel uit met Max Verstappen op de Nürburgring. Tijdens de tweede kwalificatierace vochten ze om de zege, en Haase lacht dat hij Verstappen hoorde aankomen.

Haase vertelt dat hij de viervoudig wereldkampioen letterlijk hoorde aankomen, nadat hij een foutje maakte op een bekende plek op de Nordschleife. Haase heeft al veel ervaring op de Nordschleife en de Nederlander had dan ook zijn handen vol aan Haase.

Het gevecht met Verstappen ging eigenlijk best goed

Haase kon aan het begin nog wel standhouden in het duel met publiekstrekker Verstappen. "Precies. Ik kon me een beetje losrijden, dat ging eigenlijk best goed. Ik probeerde steeds een zo groot mogelijk gat te houden, want je weet nooit wanneer je in verkeer terechtkomt en iemand weer aansluit", vertelt hij op het YouTube-kanaal Mennem.

"Toen reed ik richting Flugplatz. Al bij het aanremmen, toen ik uit die linkerbocht kwam, zag ik boven op de heuvel al een auto rijden. Bij Flugplatz heb ik toen een beetje gelift. Ik dacht: liever nu iets snelheid eruit halen, zodat ik later niet hoef te remmen of nog meer moet liften", was Haase duidelijk. Dat was echter niet de verstandige keuze. "Maar hij had mij gewoon niet gezien. Hij zat een beetje in het midden van de baan en ik dacht: oké, ik ga rechts voorbij. Maar op dat moment stuurt hij naar rechts. Dus moest ik remmen."

Een fout...

"Terugschakelen… en ja, dan verlies je zo 30 à 40 km/u", aldus de ervaren coureur. Toen kwam Verstappen eraan en dan valt er niets meer te doen voor de 38-jarige coureur. "En toen kwam Max eraan, en die kwam hier gewoon met 50 km/u meer aan. Tu Tu du du. Het viel niet meer te verdedigen!" Binnenkort mag Verstappen zich opnieuw laten zien in de Formule 1. Op 3 mei start de Grand Prix van Miami. 

Remco_F1

Posts: 3.304

Dan hebben we Pietje Bell nog die alles over Kelly plaatst, meer hebben we ook niet nodig.

  • 5
  • 22 apr 2026 - 19:07
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.068

    Wat zou er van dit forum overblijven als Max besluit om overal mee te stoppen...dus geen F1, GT of lange afstands racen.

    Het is Max wat de klok slaat en slaat en slaat..
    Ohja, Lewis is vandaag ook nog ff langs geweest om te kussen.

    • + 3
    • 22 apr 2026 - 17:42
    • Patrace

      Posts: 6.669

      Dan wordt het hier lekker rustig.
      Misschien gaan ze dan ook terug naar normale teksten en titels. Je weet wel, met informatie erin.

      • + 3
      • 22 apr 2026 - 18:57
    • Remco_F1

      Posts: 3.304

      Dan hebben we Pietje Bell nog die alles over Kelly plaatst, meer hebben we ook niet nodig.

      • + 5
      • 22 apr 2026 - 19:07
    • Larry Perkins

      Posts: 64.485

      Dan hebben we altijd jou nog @Ouw, die de godganse dag bezig is met de knuppel van Jos. Totdat je vaseline op is natuurlijk...

      • + 4
      • 22 apr 2026 - 19:16
    • Joeppp

      Posts: 8.520

      Nou dan kan je weer lepeltje lepeltje liggen en val je in het zwarte gat.

      • + 2
      • 22 apr 2026 - 19:19
    • snailer

      Posts: 32.495

      Geloof je het zelf, Patrace?

      • + 0
      • 22 apr 2026 - 22:34
  • Larry Perkins

    Posts: 64.485

    @Snailer heeft van bovenstaande elders een video-link geplaatst...

    youtube(.)com/shorts/CMVe2Sh7Eqs?feature=share

    * haakjes verwijderen

    • + 1
    • 22 apr 2026 - 19:13
  • Pietje Bell

    Posts: 34.420

    Een stukje uit het Formue 1 Magazine:

    In een uitgebreid interview met FORMULE 1 Magazine vertelt Raymond Vermeulen,
    de manager van Max Verstappen, over zijn ambitie om Verstappen iets na te laten
    waar hij ook na zijn carrière in de Formule 1 mee verder kan. “En dan denk ik in eerste
    instantie aan Verstappen Racing.”

    Raymond Vermeulen: “Het belangrijkste is dat je altijd je zeggenschap houdt.
    Dat zeg ik ook altijd tegen Max. Er komt ook voor hem ooit iemand na Raymond
    Vermeulen en dan geldt hetzelfde: zorg dat je weet wat je tekent, dat je weet wat
    je doet en met wie je in zee gaat. Want mensen komen vaak dingen halen en weinig
    brengen. Het blijft altijd opletten geblazen.”

    – Wat is de grootste les die jij hebt geleerd?

    “Als ik iets niet begrijp, doe ik het niet. En wat we doen tegenwoordig moet echt passen.
    Max is geen clown, rare dingen doen we niet. Hij doet alleen nog dingen waar hij energie
    van krijgt. En als je daar hetzelfde inzit met een partij dan werkt dat makkelijker dan met
    een partij die zijn eigen DNA door wil drukken voor zijn merk.”

    – Wat wil je nalaten? Waar liggen jouw ambities nog?

    “Ik zit in de laatste fase van mijn carrière en wil voor Max een ecosysteem bouwen dat
    na Formule 1 sustainable is. Als ik met pensioen ga, moet er iets staan waarmee hij verder
    kan en wil. En dan denk ik in eerste instantie aan Verstappen Racing.
    En of dat nou het opleiden is van nieuw talent, GT-racen of het runnen van een eigen team, we hebben dan een platform staan waarmee dat kan.”

    • + 1
    • 22 apr 2026 - 19:39

USGrand Prix van Miami

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

