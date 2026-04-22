GT3-coureur Christopher Haase vocht afgelopen weekend een prachtig duel uit met Max Verstappen op de Nürburgring. Tijdens de tweede kwalificatierace vochten ze om de zege, en Haase lacht dat hij Verstappen hoorde aankomen.

Haase vertelt dat hij de viervoudig wereldkampioen letterlijk hoorde aankomen, nadat hij een foutje maakte op een bekende plek op de Nordschleife. Haase heeft al veel ervaring op de Nordschleife en de Nederlander had dan ook zijn handen vol aan Haase.

Het gevecht met Verstappen ging eigenlijk best goed

Haase kon aan het begin nog wel standhouden in het duel met publiekstrekker Verstappen. "Precies. Ik kon me een beetje losrijden, dat ging eigenlijk best goed. Ik probeerde steeds een zo groot mogelijk gat te houden, want je weet nooit wanneer je in verkeer terechtkomt en iemand weer aansluit", vertelt hij op het YouTube-kanaal Mennem.

"Toen reed ik richting Flugplatz. Al bij het aanremmen, toen ik uit die linkerbocht kwam, zag ik boven op de heuvel al een auto rijden. Bij Flugplatz heb ik toen een beetje gelift. Ik dacht: liever nu iets snelheid eruit halen, zodat ik later niet hoef te remmen of nog meer moet liften", was Haase duidelijk. Dat was echter niet de verstandige keuze. "Maar hij had mij gewoon niet gezien. Hij zat een beetje in het midden van de baan en ik dacht: oké, ik ga rechts voorbij. Maar op dat moment stuurt hij naar rechts. Dus moest ik remmen."

Een fout...

"Terugschakelen… en ja, dan verlies je zo 30 à 40 km/u", aldus de ervaren coureur. Toen kwam Verstappen eraan en dan valt er niets meer te doen voor de 38-jarige coureur. "En toen kwam Max eraan, en die kwam hier gewoon met 50 km/u meer aan. Tu Tu du du. Het viel niet meer te verdedigen!" Binnenkort mag Verstappen zich opnieuw laten zien in de Formule 1. Op 3 mei start de Grand Prix van Miami.