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Rode vlag in Monaco: Race stilgelegd na enorme chaos

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Rode vlag in Monaco: Race stilgelegd na enorme chaos

De Grand Prix van Monaco is stilgelegd na een chaotische slotfase en twee Safety Cars voor crashes in de laatste bocht. Waarom de wedstrijd is stilgelegd, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met de staat van het asfalt in de laatste bocht.

De Grand Prix van Monaco leek een soort optocht te worden, maar in de laatste fase van de race ging het meerdere keren fout in de laatste bocht. Lance Stroll en Charles Leclerc vlogen op hetzelfde punt van de baan, en mogelijk had dit te maken met de staat van het asfalt. Of de race nog van start kan gaan, is onduidelijk.

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Meerdere crashes

Stroll vloog in de slotfase van de race de muur in bij het ingaan van de laatste bocht in de straten van Monaco. Hij leek een foutje te hebben gemaakt waardoor hij op de marbles terecht was gekomen, en hij veroorzaakte een Safety Car. Na deze Safety Car-fase ging het wéér mis, dit keer met thuisheld Charles Leclerc.

De Ferrari-coureur schoof op precies dezelfde plek als Stroll de muur in. Zijn uitvalbeurt was vergelijkbaar met wat er met Stroll was gebeurd, en er werd voor een tweede keer in korte tijd voor een Safety Car gekozen. Al snel werd er met de rode vlag gezwaaid, en het werd duidelijk dat er veel meer aan de hand was in de straten van Monaco.

Problemen met het asfalt

In de laatste bocht was namelijk te zien dat er delen van het asfalt los kwamen te liggen. Het gaat om een gedeelte van de baan dat opnieuw is geasfalteerd voorafgaand aan het raceweekend. Wedstrijdleider Rui Marques ging zelf kijken wat er aan de hand is, en de race kan zomaar definitief worden gestopt. Op het moment van de rode vlag waren er nog tien rondjes te gaan, maar de kans is aanwezig dat deze niet worden voltooid.

DeGladdeViking

Posts: 941

Wanneer gaan we nu eens afscheid nemen van deze onzin? Hartstikke gaaf dat Antonelli wint, mooi om te zien dat Hamilton het goed doet, maar dit is toch geen racen? Hoe kunnen we wel klagen over de nieuwe auto's, maar staat deze troep nog steeds op de kalender...

  • 11
  • 7 jun 2026 - 16:43
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws GP Monaco 2026

Reacties (54)

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  • rwinn2893

    Posts: 200

    Amateur hour in Monaco. Wat zou Leclerc ook een partij ziek zijn van de voorkeuren van Ferrari.

    • + 3
    • 7 jun 2026 - 16:41
    • Bertrand Gachot

      Posts: 739

      Ondanks bijna niet in te halen (met ook deze veel te grote vrachtwagens" zie ik toch een leuke race, benieuwd of ze dat lappie asfalt nog kunnen fixen voor een mooie standing start!

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 16:42
    • Mrduplex

      Posts: 1.772

      LeClerc wordt toch weer ff een oor aan genaaid bij Ferrari. Zo jammer

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 16:49
    • Lulham

      Posts: 763

      Leclerc naait vooral zichzelf veel oren aan. Gisteren en vandaag ook weer.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 17:05
    • Mrduplex

      Posts: 1.772

      LeClerc lag gewoon op de 2e plek,kan je niet kwalijk nemen dat ie fouten maakt als ie het vertrouwen van het team niet krijgt.die weet ook heus wel dat er spelletjes worden gespeeld

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 17:24
  • DeGladdeViking

    Posts: 941

    Wanneer gaan we nu eens afscheid nemen van deze onzin? Hartstikke gaaf dat Antonelli wint, mooi om te zien dat Hamilton het goed doet, maar dit is toch geen racen? Hoe kunnen we wel klagen over de nieuwe auto's, maar staat deze troep nog steeds op de kalender...

    • + 11
    • 7 jun 2026 - 16:43
    • koppie toe

      Posts: 5.363

      Ben het met je eens.

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 16:44
    • Smock

      Posts: 331

      Sluit ik mij ook bij aan.

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 16:47
    • Kubica

      Posts: 5.730

      Als ze de auto’s weer kleiner maken

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 16:47
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.567

      Idd al rijd je met 3 wielen kun je er nog niet voorbij

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 16:50
    • TylaHunter

      Posts: 10.733

      Ben het totaal niet met je eens. Niet elke race hoeft hetzelfde te zijn en dit is een zaterdag race.

      En ondanks dat dit een zaterdag race is... zie ik niet dezelfde top 10 als de startgrid.

      Je hoeft t niet te kijken. Evenals in niet naar een k*t circuit kijk als Jeddah (alles volgas met te veel slingers waardoor inhalen praktisch gevaarlijk is vind ik dus geen racen)

      Voor Zandvoort kan je bijna hetzelfde argument gebruiken. Met droog weer is de baan eigenlijk ook te smal om zonder een 1.4 seconden voordeel iemand in te halen.

      • + 4
      • 7 jun 2026 - 16:51
    • snailer

      Posts: 33.297

      Geen idee wat de chaos heeft veroorzaakt. Maar gelijk hebben jullie.

      Laat het weekend van Monaco klaar zijn na de kwalificatie. punten voor de eerste 5.
      1, 2, 3, 4 en 5 punten

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 16:54
    • Hourpower

      Posts: 794

      Monaco voortaan in Karts rijden. Dan kan je wel inhalen

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 16:55
    • snailer

      Posts: 33.297

      De laatste keer dat ik me kan herinneren dat er ingehaald werd in ongeveer gelijkwaardige auto's was Monaco 2015.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 16:59
    • Beri

      Posts: 6.923

      De mensen die Monaco niks vinden, die hebben normaliter 23 andere races om zich aan te verlekkeren. Laat Monaco lekker Monaco, laat de optocht de optocht, want de zaterdag is echt de mooiste kwalificatie van het jaar. Dat en de hele atmosfeer rondom Monaco doet mij als fan elk jaar uitkijken naar dit weekend. Sterker nog; dit jaar heb ik nog geen enkele race live gekeken (voor het eerst sinds ik 36 jaar geleden begon te kijken), maar deze Grand Prix heb ik elke sessie live gekeken. Voor mij, en mijn mede lotgenoten die wel genieten van Monaco, hoeft er niks te veranderen. Het enige dat van mij mag veranderen, is dat eeuwige gezeur van mensen die het niet kunnen waarderen. Want voor hen, zoals gezegd; zijn er (normaalgesproken) 23 andere races.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 17:37
    • nr 76

      Posts: 7.485

      Eens met Beri. Best saturday of the season!

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 17:40
  • koppie toe

    Posts: 5.363

    Leek een optocht te worden?
    Het is een optocht en zal het altijd blijven.

    Maar wat een straffen voor speeding zeg, en dan niet pakken ook nog bij de stop.

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 16:43
    • Snelrondje

      Posts: 9.091

      Die straffen maken de lange driversparade juist weer leuk. Kunnen er toch posities gewonnen worden.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 16:47
    • koppie toe

      Posts: 5.363

      Geen last van pitlaneclipping iig.
      ;)

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 16:48
    • Kubica

      Posts: 5.730

      Van die speeding had Max toch geen last ..

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 16:52
  • El Maximo

    Posts: 321

    Rubber kruimeltjes in de laatste bocht... ja, dan is racen natuurlijk onmogelijk... wat is F1 toch een farce geworden... staan ze daar met zes man een streepje in het asfalt te bekijken... zucht

    • + 4
    • 7 jun 2026 - 16:45
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.448

    Blamage voor de hoeveelheid penalty’s bij de pitstops. Wel echt een rollercoaster deze race. En wat maakt Russell/Mercedes er een potje van.

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 16:45
    • Mrduplex

      Posts: 1.772

      Ferrari maakt er een potje van voor LeClerc.

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 16:50
    • NicoS

      Posts: 20.783

      Nog een straf voor Russell, die gaat buiten de punten vallen 😂

      • + 4
      • 7 jun 2026 - 16:53
  • hupholland

    Posts: 9.959

    als ze niet meer herstarten dan valt Russell met zn niet ingeloste straf wellicht nog een heel eind terug. En als er wel herstart wordt dan heeft Hamilton nog een mooie kans, waar hij eigenlijk afkoerste op een P3. En Hadjar op het podium? op een ronde gezet, maar toch op het podium?

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 16:45
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.448

      Hamilton heeft zeker een kans. Zeker nu het ‘lico’ gebeuren geen rol meer gaat spelen.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 16:47
    • Lulham

      Posts: 763

      Hadjar krijgt straf, Piastri op het podium.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 17:00
    • Mrduplex

      Posts: 1.772

      Dan krijgen er meer straf,zijn er meer met meer dan 10 wagenlengtes afstand

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 17:05
    • Lulham

      Posts: 763

      In ieder geval Hamilton, maar omdat Hamilton het ook deed zal er wel geen straf komen want dan kan hij niet winnen.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 17:08
    • Lulham

      Posts: 763

      Dat zeg ik...

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 17:15
  • Williams_F1

    Posts: 1.460

    Enorme chaos? Waar?
    Heremetiet er liggen een paar korreltjes asfalt op de baan.
    Slappe hap!
    Ga gvd racen.

    • + 2
    • 7 jun 2026 - 16:46
  • Hagueian

    Posts: 8.741

    Auto's gaan kapot, onmogelijk om in te halen. Asfalt dat kapot gaat. F1 heeft echt een jasje uitgedaan. En de FIA moet even een vergrootglas erbij pakken om te zien dat er gaten jn de weg zitten en je hier niet meer kan racen.

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 16:48
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.448

      De hoeveelheid penalty’s zijn ook absurd. Nog nooit zoiets gezien.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 16:50
    • snailer

      Posts: 33.297

      Je vergeet die race waar iedereen straffen kreeg voor 4 strikes. Staat me bij dat na de race er ook nog een hele berg extra zijn gestraft.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 16:55
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.448

      @snailer

      Owja dat was Oostenrijk idd. 2022 volgens mij. Dat was ook een ramp.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 17:00
    • snailer

      Posts: 33.297

      Owwwwja. Oostenrijk was het.

      Begint weer te dagen. Dacht dat alleen Leclerc en Verstappen toen geen straf er voor kregen. Sommigen kregen er meerdere straffen voor.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 17:03
  • Clay Regazzoni

    Posts: 1.247

    Tijd om afscheid te nemen van Monaco, en terug naar de auto's uit de jaren 80 die rond de 550 kg wogen, coureur en brandstof inbegrepen !

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 16:50
    • The Apex

      Posts: 458

      Laten we ook terug gaan naar oude hooibalen langs de kant en het verwijderen van alle chicanes

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 18:09
  • TylaHunter

    Posts: 10.733

    Oef drive through voor Russell.

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 16:54
    • snailer

      Posts: 33.297

      Waar heeft hij dat dan aan te danken?

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 17:04
    • TylaHunter

      Posts: 10.733

      Geen 5 sec inlossen bij de eerste mogelijke pitstop

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 17:07
    • Clay Regazzoni

      Posts: 1.247

      Vannacht om 03.00 uur nog INDYCAR kijken, Tyla ?

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 17:38
    • TylaHunter

      Posts: 10.733

      Ik kijk de highlights morgen ochtend in de trein @Clay. Is mij iets te laat haha

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 18:09
  • Mrduplex

    Posts: 1.772

    Toto is weer een mail aan het sturen,kan toch allemaal niet.

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 16:54
    • koppie toe

      Posts: 5.363

      Tiz izz not so right.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 16:58
    • Lulham

      Posts: 763

      Nee Russell is zelf naar de stewards gestapt, wat een kwal.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 16:58
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.567

    drive-through voor Russell dat worden ook geen punten dan. De wereldkampioen is ook al bekend voor dit jaar.

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 16:56
    • Lulham

      Posts: 763

      Laten we het hopen.

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 16:59
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.359

    Terecht hamilton ook under investigation en bij sky waren ze aan het roepen om een straf van Hadjar maar nu gebeurt het hamilton en waren ze stil. Ik snap ook niet waarom angela nog steeds achter hamilton aan rent. Dat dal Kim
    Kardashion nooit doen.

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 17:05
  • Mrduplex

    Posts: 1.772

    Antonelli rijdt iedereen op een hoop en krijgt dan nu een staande start aan z’n broek

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 17:11
  • Mrduplex

    Posts: 1.772

    Gelukkig krijgen we gewoon de terechte winnaar

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 17:27
  • StevenQ

    Posts: 10.504

    Ik weet niet of jullie het ook zagen maar bij de crash van Stroll zag je stukken asfalt op zijn linker voorwiel, zou dat de reden zijn dat Stroll en Leclerc daar op bijna gelijke wijze crashten?

    Want dat loslatende asfalt was bij Rascasse

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 17:59

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Bahrein
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Spanje Circuit de Catalunya
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Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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