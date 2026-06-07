De Grand Prix van Monaco is stilgelegd na een chaotische slotfase en twee Safety Cars voor crashes in de laatste bocht. Waarom de wedstrijd is stilgelegd, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met de staat van het asfalt in de laatste bocht.

De Grand Prix van Monaco leek een soort optocht te worden, maar in de laatste fase van de race ging het meerdere keren fout in de laatste bocht. Lance Stroll en Charles Leclerc vlogen op hetzelfde punt van de baan, en mogelijk had dit te maken met de staat van het asfalt. Of de race nog van start kan gaan, is onduidelijk.

Meerdere crashes

Stroll vloog in de slotfase van de race de muur in bij het ingaan van de laatste bocht in de straten van Monaco. Hij leek een foutje te hebben gemaakt waardoor hij op de marbles terecht was gekomen, en hij veroorzaakte een Safety Car. Na deze Safety Car-fase ging het wéér mis, dit keer met thuisheld Charles Leclerc.

De Ferrari-coureur schoof op precies dezelfde plek als Stroll de muur in. Zijn uitvalbeurt was vergelijkbaar met wat er met Stroll was gebeurd, en er werd voor een tweede keer in korte tijd voor een Safety Car gekozen. Al snel werd er met de rode vlag gezwaaid, en het werd duidelijk dat er veel meer aan de hand was in de straten van Monaco.

Problemen met het asfalt

In de laatste bocht was namelijk te zien dat er delen van het asfalt los kwamen te liggen. Het gaat om een gedeelte van de baan dat opnieuw is geasfalteerd voorafgaand aan het raceweekend. Wedstrijdleider Rui Marques ging zelf kijken wat er aan de hand is, en de race kan zomaar definitief worden gestopt. Op het moment van de rode vlag waren er nog tien rondjes te gaan, maar de kans is aanwezig dat deze niet worden voltooid.