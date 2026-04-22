Sabbatical Verstappen in twijfel getrokken: "Hij komt dan niet meer terug"

De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 blijft een heet hangijzer. Volgens Jenson Button is het echter onwaarschijnlijk dat de Nederlander ooit voor een tussenpauze kiest. Als Verstappen zijn plezier in de sport verliest, verwacht de wereldkampioen van 2009 dat hij definitief de stekker eruit trekt.

Verstappen heeft de voorbije jaren herhaaldelijk benadrukt dat hij niet in de Formule 1 rijdt om records te breken, maar puur uit liefde voor het racen. Met de recente ontwikkelingen binnen de sport – waaronder de steeds grotere rol van elektrische energie – lijkt dat plezier onder druk te staan. De Red Bull-coureur spaarde zijn kritiek niet en vergeleek de huidige races zelfs met “Formule E op steroïden” en “Mario Kart met boosts”.

Button ziet geen sabbatical voor Verstappen

Volgens Button past een sabbatical, zoals eerder bij Fernando Alonso en Michael Schumacher, totaal niet bij het karakter van Verstappen. “Voor mijn gevoel is hij niet het type dat er even tussenuit stapt”, klinkt het tegenover Sky Sports. “Hij racet, of hij doet het niet. Als hij ermee stopt, dan is het om iets anders te gaan doen – en daar zal hij dan volledig voor gaan.”

De Brit denkt zelfs dat een tijdelijke pauze geen optie is in het hoofd van Verstappen. “Ik zie hem niet een jaar overslaan om daarna terug te keren. Dat is gewoon niet hoe hij in elkaar zit. Als hij beslist dat het genoeg is, dan is het ook echt gedaan.”

Signalen richting exit stapelen zich op

Button wijst ook op recente ontwikkelingen binnen Red Bull als mogelijke aanwijzing. Zo zou het nakende vertrek van race-engineer GianPiero Lambiase richting McLaren een belangrijk signaal zijn. “Kort voor dat nieuws naar buiten kwam, gaf Max zelf nog aan dat hij zich niet kon voorstellen zonder hem te racen. Dat zegt genoeg.”

Intussen kijkt Verstappen ook nadrukkelijk buiten de Formule 1. De Nederlander is steeds actiever in de GT3-wereld en werkte recent nog kwalificatieraces af voor de 24 uur van de Nürburgring. In mei keert hij terug naar de iconische ‘Groene Hel’, wat de speculaties over een toekomst buiten de F1 alleen maar verder aanwakkert.

  • Bertrand Gachot

    Posts: 490

    Misschien niet echt het type mening voor een reactie op een plaats waar continue met alle winden wordt mee gewaaid, maar: "zullen we het anders gewoon even afwachten?, De tijd zal het leren!"

    • 22 apr 2026 - 13:29
  • Larry Perkins

    Posts: 64.468

    Max stapt voor een paar jaar uit de F1 om dan zijn comeback te maken met de mededeling dat hij toch geen sabbatical neemt...

    • 22 apr 2026 - 14:05

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

