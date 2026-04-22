De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 blijft een heet hangijzer. Volgens Jenson Button is het echter onwaarschijnlijk dat de Nederlander ooit voor een tussenpauze kiest. Als Verstappen zijn plezier in de sport verliest, verwacht de wereldkampioen van 2009 dat hij definitief de stekker eruit trekt.

Verstappen heeft de voorbije jaren herhaaldelijk benadrukt dat hij niet in de Formule 1 rijdt om records te breken, maar puur uit liefde voor het racen. Met de recente ontwikkelingen binnen de sport – waaronder de steeds grotere rol van elektrische energie – lijkt dat plezier onder druk te staan. De Red Bull-coureur spaarde zijn kritiek niet en vergeleek de huidige races zelfs met “Formule E op steroïden” en “Mario Kart met boosts”.

Button ziet geen sabbatical voor Verstappen

Volgens Button past een sabbatical, zoals eerder bij Fernando Alonso en Michael Schumacher, totaal niet bij het karakter van Verstappen. “Voor mijn gevoel is hij niet het type dat er even tussenuit stapt”, klinkt het tegenover Sky Sports. “Hij racet, of hij doet het niet. Als hij ermee stopt, dan is het om iets anders te gaan doen – en daar zal hij dan volledig voor gaan.”

De Brit denkt zelfs dat een tijdelijke pauze geen optie is in het hoofd van Verstappen. “Ik zie hem niet een jaar overslaan om daarna terug te keren. Dat is gewoon niet hoe hij in elkaar zit. Als hij beslist dat het genoeg is, dan is het ook echt gedaan.”

Signalen richting exit stapelen zich op

Button wijst ook op recente ontwikkelingen binnen Red Bull als mogelijke aanwijzing. Zo zou het nakende vertrek van race-engineer GianPiero Lambiase richting McLaren een belangrijk signaal zijn. “Kort voor dat nieuws naar buiten kwam, gaf Max zelf nog aan dat hij zich niet kon voorstellen zonder hem te racen. Dat zegt genoeg.”

Intussen kijkt Verstappen ook nadrukkelijk buiten de Formule 1. De Nederlander is steeds actiever in de GT3-wereld en werkte recent nog kwalificatieraces af voor de 24 uur van de Nürburgring. In mei keert hij terug naar de iconische ‘Groene Hel’, wat de speculaties over een toekomst buiten de F1 alleen maar verder aanwakkert.