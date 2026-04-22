Ferrari test bijzonder onderdeel uit tijdens belangrijke filmdag op Monza

Ferrari test bijzonder onderdeel uit tijdens belangrijke filmdag op Monza

Het team van Ferrari voert vandaag een filmdag uit op het circuit van Monza. Ze maken er geen geheim van dat ze aanwezig zijn op het Italiaanse circuit, maar ze houden de auto buiten beeld. De reden daarvoor is duidelijk: ze rijden met nieuwe onderdelen. Ook de veelbesproken macarena-vleugel is weer op de auto geschroefd.

Het team van Ferrari is sterk uit de startblokken gekomen, en is momenteel de grootste uitdager van Mercedes. Ze willen de Duitse renstal echt kunnen aanvallen, en ze zetten dan ook alles op alles om het gat dicht te rijden. De filmdag van vandaag op Monza is dan ook cruciaal, want hierdoor kunnen ze al wat meters maken met de updates en de veelbesproken macarena-vleugel.

Hoe ziet het nieuwe onderdeel eruit?

De volledig roterende vleugel zag het levenslicht tijdens de testweken in Bahrein, en Ferrari reed er daarna slechts één training mee. Het feit dat ze vandaag weer rijden met de macarana-vleugel doet vermoeden dat ze er tijdens de komende Grands Prix in Miami en Canada weer gebruik van willen maken. Ferrari deelde zelf wel beelden van de filmdag, maar de auto bleef buiten beeld. Op video's die zijn gemaakt door de toegestroomde Tifosi is echter te zien dat de vleugel volledig roteert.

Wie rijden er vandaag?

Ferrari wil dus de aanval gaan openen, en dat zorgt voor goede hoop bij de Italiaanse fans. De fans staan vandaag rondom de hekken van het circuit om beelden te schieten, terwijl Ferrari zelf werknemers en hun families heeft uitgenodigd. Coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc zijn allebei aanwezig op Monza en ze zullen allebei ook meters gaan maken.

Drukke dagen

Bij Ferrari zitten ze zeker niet stil tijdens de aprilbreak, want ze hebben al zeer veel meters gemaakt. Zo kwamen ze in actie tijdens een bandentest op het circuit van Fiorano, en ze werkten ook een TPC-test af op het circuit van Mugello. Vandaag is er nog meer baanactie, want Red Bull en Haas rijden op Silverstone, terwijl Alpine op het circuit van Zandvoort te vinden is.

Reacties (1)

  • Larry Perkins

    Posts: 64.474

    Ondertussen is Kim haar volgende scharrel aan het testen...

    • 22 apr 2026 - 14:53

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
