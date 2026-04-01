user icon
icon

Britse F1-legende geniet van 'cool' Nürburgring-avontuur van Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Britse F1-legende geniet van 'cool' Nürburgring-avontuur van Verstappen

Waar Max Verstappen het zwaar heeft in de Formule 1, geniet hij wel van zijn avontuur in de GT3-racerij. Hij is dit jaar veelvuldig te vinden op de Nürburgring Nordschleife, en daarmee oogst hij louter lof. Jenson Button vindt het geweldig om Verstappen buiten de koningsklasse te zien racen.

Verstappen is allesbehalve een fan van de nieuwe Formule 1-regels. Hij haalde in de afgelopen weken meermaals keihard uit naar de regels, en twijfelde zelfs hardop over zijn toekomst in de koningsklasse. Verstappen zit echter niet stil, en hij geniet van zijn avontuur in de GT3-racerij. Met zijn eigen raceteam neemt hij dit jaar deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en kwam hij al in actie tijdens de NLS2-race.

Maakt Verstappen indruk?

Enkelvoudig Formule 1-wereldkampioen Jenson Button geniet van dit avontuur van Verstappen. Button, die na zijn F1-loopbaan ook in de enduranceracerij reed, geeft zijn mening bij Sky Sports: "Ik vind het mooi dat er zoveel verschillende vormen van autosport bestaan. Het is niet zoals bij tennis; daar heb je niet zoveel varianten. In de autosport heb je veel verschillende categorieën, zoals de langeafstandsracerij. Ik denk dat dat precies is waar Max blij van wordt."

Button volgt Verstappens avonturen op de voet, en zag hem schitteren op de Nordschleife: "Hij is daar de hele tijd bezig geweest met het inhalen van auto's. Vorige week reed hij ook nog in de stromende regen op het circuit van Fuji in een Super GT-auto. Dat zijn GT500-bolides. Die heb ik zelf in 2018 en 2019 mogen uitproberen, ontzettend leuk! Hij wil gewoon overal rijden, echt supercool!"

Kan Verstappen zich nog wel focussen op de Formule 1?

Button maakt zich echter weinig zorgen over Verstappens F1-toekomst. Als hij hiernaar wordt gevraagd, is hij er heel duidelijk over: "Nee, ik denk niet dat het zijn kijk op het leven zal veranderen. Dat gebeurt wanneer hij weer races begint te winnen. Maar dit is wel een uitlaatklep voor hem: hij kan andere auto's besturen en hij heeft nog steeds de kans om te winnen."

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Jenson Button Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.039

    Altijd spannend wie er nu weer een F1-legende is geworden...

    • + 2
    • 1 apr 2026 - 15:46
    • The Wolf

      Posts: 528

      ja ik zie die titel staan en dan hou ik het niet meer van de spanning, rap aanklikken, en dan moet je altijd nog 3 a 4 regels in het artikel duiken om te zien wie die legende dan is, niet te doen, anyway het was Jenson, hehe, even bijkomen van al die consternatie!

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 15:54
    • Larry Perkins

      Posts: 64.039

      Het enige wat nog niet duidelijk is of je zelf een STRAATFEEST moet organiseren als je een F1-legende bent geworden of dat de FIA het STRAATFEEST voor je regelt...

      Als je pas na je overlijden een F1-legende wordt, zal je het STRAATFEEST niet zelf hoeven te organiseren, althans dat lijkt mij logisch, maar bij de FIA weet je het nooit...

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 16:04
    • The Wolf

      Posts: 528

      je hebt legendes, en échte legendes, die uit de laatste categorie die zijn meestal kassie-zes, gestorven in het harnas, en die lui geven zelden feestjes, en al zouden ze dat wel doen, zou jij komen? Dooie boel lijkt me dat

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 16:13
    • Larry Perkins

      Posts: 64.039

      Om middennacht komen ze als zombies naar boven en is het dolle pret, dan organiseren ze onderling levensgevaarlijke STRAATRAACES waarbij ze de dood in de ogen kijken, maar daar lachen ze alleen maar op hun 'zombies' om.

      Maar na een paar uur is het inderdaad weer een dooie bull...

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 16:32
    • Larry Perkins

      Posts: 64.039

      Wel opmerkelijk, Damon Hill is nu al een dooie l*l, maar nog geen legende...

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 16:33
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.894

    Er is maar één Britse F1 legende....en dat is Jenson.
    Nee, eigenlijk zijn er twee Britse F1 legendes....en daarmee zet ik James Hunt vooraan.

    • + 0
    • 1 apr 2026 - 15:47
    • f(1)orum

      Posts: 9.903

      Jim Clark was ook niet echt verkeerd, lijkt me.

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 15:55
    • Larry Perkins

      Posts: 64.039

      Klopt @f(1)orum, Clark hield ook van de vrouwtjes...

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 16:07
  • Bertrand Gachot

    Posts: 430

    Gaan we weer, wat is toch die fascinatie voor het verkeerd (en onnodig) gebruik van het woord "enkelvoudig". Het is helemaal niet relevant om te benoemen dat er ook kampioenen zijn die meerdere kampioenschappen hebben gewonnen (meervoudige wereldkampioenen) Bovendien door het gebruik van het woord enkelvoudig (een afgeleide van eenvoudig) zeg je eigenlijk, dit is een kampioen met minder betekenis.

    Zeg gewoon voormalig, of nog beter Jenson de wereldkampioen van 2009.

    • + 0
    • 1 apr 2026 - 23:26
    • snailer

      Posts: 32.266

      Elke oud-wk is een voormalig kampioen. Dus dat werkt niet.

      Ik vind vooral dat het woord legende te vaak misbruikt wordt. En zeker ook hier.
      Geldt ook voor quest. Of saga.

      Maar dat ben ik.

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 07:59
    • Bertrand Gachot

      Posts: 430

      @snailer mee eens, het komt alleen zo gekunsteld over, je bent wereldkampioen voor altijd, en hoeveel kampioenschappen daar aan vast zitten doet niet ter zake. In de podcast race reporter erger ik me ook groen en geel (vooral geel), aan het foutieve gebruik van het bijvoeglijke naamwoord enkelvoudig, het slaat nergens op en is helemaal niet relevant, zeker niet bij iemand die 1 keer wereldkampioen is geworden

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 15:53
    • snailer

      Posts: 32.266

      Ik vind het woord 'immers' verschrikkelijk. Dat voegt echt 9 van de 10 keer niets toe.

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 03:00

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar