Waar Max Verstappen het zwaar heeft in de Formule 1, geniet hij wel van zijn avontuur in de GT3-racerij. Hij is dit jaar veelvuldig te vinden op de Nürburgring Nordschleife, en daarmee oogst hij louter lof. Jenson Button vindt het geweldig om Verstappen buiten de koningsklasse te zien racen.

Verstappen is allesbehalve een fan van de nieuwe Formule 1-regels. Hij haalde in de afgelopen weken meermaals keihard uit naar de regels, en twijfelde zelfs hardop over zijn toekomst in de koningsklasse. Verstappen zit echter niet stil, en hij geniet van zijn avontuur in de GT3-racerij. Met zijn eigen raceteam neemt hij dit jaar deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en kwam hij al in actie tijdens de NLS2-race.

Maakt Verstappen indruk?

Enkelvoudig Formule 1-wereldkampioen Jenson Button geniet van dit avontuur van Verstappen. Button, die na zijn F1-loopbaan ook in de enduranceracerij reed, geeft zijn mening bij Sky Sports: "Ik vind het mooi dat er zoveel verschillende vormen van autosport bestaan. Het is niet zoals bij tennis; daar heb je niet zoveel varianten. In de autosport heb je veel verschillende categorieën, zoals de langeafstandsracerij. Ik denk dat dat precies is waar Max blij van wordt."

Button volgt Verstappens avonturen op de voet, en zag hem schitteren op de Nordschleife: "Hij is daar de hele tijd bezig geweest met het inhalen van auto's. Vorige week reed hij ook nog in de stromende regen op het circuit van Fuji in een Super GT-auto. Dat zijn GT500-bolides. Die heb ik zelf in 2018 en 2019 mogen uitproberen, ontzettend leuk! Hij wil gewoon overal rijden, echt supercool!"

Kan Verstappen zich nog wel focussen op de Formule 1?

Button maakt zich echter weinig zorgen over Verstappens F1-toekomst. Als hij hiernaar wordt gevraagd, is hij er heel duidelijk over: "Nee, ik denk niet dat het zijn kijk op het leven zal veranderen. Dat gebeurt wanneer hij weer races begint te winnen. Maar dit is wel een uitlaatklep voor hem: hij kan andere auto's besturen en hij heeft nog steeds de kans om te winnen."