Max Verstappen zorgde afgelopen weekend voor een soort volksverhuizing op de Nürburgring Nordschleife. Niet alleen de fans genoten van het spektakel, ook zijn rivalen vinden het geweldig als Verstappen aanwezig is. David Schumacher grapt dat Verstappens aanwezigheid er wel voor zorgde dat er extra beveiliging aanwezig was.

Verstappen vocht afgelopen weekend weer meerdere duels uit met de grote GT3-coureurs. In de tweede kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring startte Verstappen als vijfde, en werkte hij zich binnen een mum van tijd op naar de tweede plaats. Op de Nordschleife passeerde hij zijn nieuwe rivaal Christopher Haase voor de koppositie, waarna ze een prachtig duel uitvochten. Uiteindelijk viel Verstappen en zijn teamgenoot Lucas Auer ver terug door problemen met de frontsplitter.

Hoe zorgt Verstappen voor chaos?

David Schumacher, de zoon van Ralf Schumacher, deelde afgelopen weekend de baan met Verstappen. In de podcast Backstage Boxengasse kijkt de Ford Mustang-coureur terug op de race: "Er is veel veranderd, vooral wat de fans betreft. We zien een enorme toename van fans, maar op één plek! Ze stonden allemaal rond de pitbox van Max! Zo erg zelfs dat alles is afgezet en het vol met beveiliging staat wanneer Max daar rondloopt!"

Schumacher geniet ervan dat hij samen met een viervoudig wereldkampioen de baan mocht delen: "Het is natuurlijk geweldig om te zien. We hebben hier een viervoudig wereldkampioen Formule 1 die meerijdt en heel veel plezier heeft. De laatste twee races zagen we Haas, een echte veteraan, veel lol hebben en geweldige gevechten uitvechten met Max."

Geweldige reclame

De jonge Duitse coureur vindt het in ieder geval mooi om te zien dat er veel aandacht is voor deze tak van autosport: "Ik denk dat het een fantastische promotie is voor onze sport en het laat zien dat de GT3 van een hoog niveau is, zeker omdat Max er soms zijn handen aan vol heeft."

Verstappen verschijnt volgende maand aan de start van de 24 uur van de Nürburgring. Hij zal daar de auto delen met Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella.