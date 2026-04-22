Verstappen zorgt voor gekte op Nürburgring: "Was zelfs beveiliging!"

Max Verstappen zorgde afgelopen weekend voor een soort volksverhuizing op de Nürburgring Nordschleife. Niet alleen de fans genoten van het spektakel, ook zijn rivalen vinden het geweldig als Verstappen aanwezig is. David Schumacher grapt dat Verstappens aanwezigheid er wel voor zorgde dat er extra beveiliging aanwezig was.

Verstappen vocht afgelopen weekend weer meerdere duels uit met de grote GT3-coureurs. In de tweede kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring startte Verstappen als vijfde, en werkte hij zich binnen een mum van tijd op naar de tweede plaats. Op de Nordschleife passeerde hij zijn nieuwe rivaal Christopher Haase voor de koppositie, waarna ze een prachtig duel uitvochten. Uiteindelijk viel Verstappen en zijn teamgenoot Lucas Auer ver terug door problemen met de frontsplitter.

Hoe zorgt Verstappen voor chaos?

David Schumacher, de zoon van Ralf Schumacher, deelde afgelopen weekend de baan met Verstappen. In de podcast Backstage Boxengasse kijkt de Ford Mustang-coureur terug op de race: "Er is veel veranderd, vooral wat de fans betreft. We zien een enorme toename van fans, maar op één plek! Ze stonden allemaal rond de pitbox van Max! Zo erg zelfs dat alles is afgezet en het vol met beveiliging staat wanneer Max daar rondloopt!"

Schumacher geniet ervan dat hij samen met een viervoudig wereldkampioen de baan mocht delen: "Het is natuurlijk geweldig om te zien. We hebben hier een viervoudig wereldkampioen Formule 1 die meerijdt en heel veel plezier heeft. De laatste twee races zagen we Haas, een echte veteraan, veel lol hebben en geweldige gevechten uitvechten met Max."

Geweldige reclame

De jonge Duitse coureur vindt het in ieder geval mooi om te zien dat er veel aandacht is voor deze tak van autosport: "Ik denk dat het een fantastische promotie is voor onze sport en het laat zien dat de GT3 van een hoog niveau is, zeker omdat Max er soms zijn handen aan vol heeft."

Verstappen verschijnt volgende maand aan de start van de 24 uur van de Nürburgring. Hij zal daar de auto delen met Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Brummbär

    Posts: 708

    Niet genoeg beveiliging, ik heb nog wat overbodige schroefjes uit zijn voorbumper gehaald als souvenir.

    • + 1
    • 22 apr 2026 - 11:46
    • f(1)orum

      Posts: 10.015

      Dus jij hebt de splitter gesplit?

      • + 0
      • 22 apr 2026 - 11:50
    • Larry Perkins

      Posts: 64.467

      Waar zit Max zijn voorbumper?

      • + 0
      • 22 apr 2026 - 12:06
    • snailer

      Posts: 32.492

      De voorbumper was onbeschadigd, Brummbär.

      Heb je wel effe de spliter perongeluk losgeschroefd. Je hebt Verstappen gered voor extra gewicht ivm Ba-Of-Pe. (Doe het effe zo, anders komt er weer een filter aan te pas.

      En @Larry. Verstappen heeft 3 stootbumpers. Die zitten vast aan je Ouw-Kel.

      • + 0
      • 22 apr 2026 - 12:19
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.161

    Niet zo verbazingwekkend. Zelf werk ik bij WRT en hebben we Rossi. Ook hij heeft eigenlijk altijd extra beveiliging nodig. Is ook anders niet te doen door de grote aantallen fans die hem overal achtervolgen.

    Geen wonder dat Max tijdens GT3 races dezelfde zorg nodig heeft.

    • + 0
    • 22 apr 2026 - 13:54

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

