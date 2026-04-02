Jenson Button denkt niet dat de uitstapjes van Max Verstappen buiten de Formule 1 zijn kijk op de sport zullen veranderen. Volgens de Brit is er maar één echte remedie voor de onvrede van de Nederlander: opnieuw winnen.

Verstappen liet na de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan opnieuw zijn frustratie blijken over de huidige reglementen. De Red Bull-coureur gaf zelfs aan dat hij nadenkt over zijn toekomst, nu het plezier onder druk staat. Meteen daarna is Verstappen afgereisd naar Duitsland, om daar te gaan testen in GT3-wagen - geleverd door Mercedes - op de Nürburgring Nordschleife.

‘Andere raceklassen zijn leuk, maar lossen niets op’

Button ziet hoe Verstappen zijn toevlucht zoekt in andere disciplines, maar plaatst daar meteen een kanttekening bij. “Het mooie aan autosport is dat je alle kanten op kunt,” legt hij uit tegenover Sky Sports. “Endurance, multiclass-racen… dat soort dingen zorgen ervoor dat hij het plezier terugvindt.”

De voormalig wereldkampioen wijst op de recente uitstapjes van Verstappen, onder meer in de Nürburgring Langstrecken-Serie. “Hij was daar constant aan het inhalen en zichtbaar aan het genieten. Ook in die GT500-auto’s – die zijn fantastisch om te rijden. Hij wil gewoon alles proberen, en dat maakt hem zo bijzonder.”

‘Alleen winnen verandert zijn gevoel over Formule 1’

Toch is Button duidelijk: die uitstapjes veranderen niets aan de kern van het probleem. “Hoe leuk het ook is buiten de Formule 1, het verandert zijn mening over de sport niet,” stelt hij. “De enige manier waarop dat gebeurt, is als hij weer races gaat winnen.”

Volgens Button zijn de andere klassen vooral een tijdelijke uitlaatklep. “Hij kan daar zijn energie kwijt en succes ervaren, maar het blijft een ontsnapping. Als het in de Formule 1 niet loopt zoals hij wil, dan blijft dat knagen – ongeacht wat hij daarnaast doet.”