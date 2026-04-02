Jenson Button denkt niet dat de uitstapjes van Max Verstappen buiten de Formule 1 zijn kijk op de sport zullen veranderen. Volgens de Brit is er maar één echte remedie voor de onvrede van de Nederlander: opnieuw winnen.

Verstappen liet na de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan opnieuw zijn frustratie blijken over de huidige reglementen. De Red Bull-coureur gaf zelfs aan dat hij nadenkt over zijn toekomst, nu het plezier onder druk staat. Meteen daarna is Verstappen afgereisd naar Duitsland, om daar te gaan testen in GT3-wagen - geleverd door Mercedes - op de Nürburgring Nordschleife. 

‘Andere raceklassen zijn leuk, maar lossen niets op’

Button ziet hoe Verstappen zijn toevlucht zoekt in andere disciplines, maar plaatst daar meteen een kanttekening bij. “Het mooie aan autosport is dat je alle kanten op kunt,” legt hij uit tegenover Sky Sports. “Endurance, multiclass-racen… dat soort dingen zorgen ervoor dat hij het plezier terugvindt.”

De voormalig wereldkampioen wijst op de recente uitstapjes van Verstappen, onder meer in de Nürburgring Langstrecken-Serie. “Hij was daar constant aan het inhalen en zichtbaar aan het genieten. Ook in die GT500-auto’s – die zijn fantastisch om te rijden. Hij wil gewoon alles proberen, en dat maakt hem zo bijzonder.”

‘Alleen winnen verandert zijn gevoel over Formule 1’

Toch is Button duidelijk: die uitstapjes veranderen niets aan de kern van het probleem. “Hoe leuk het ook is buiten de Formule 1, het verandert zijn mening over de sport niet,” stelt hij. “De enige manier waarop dat gebeurt, is als hij weer races gaat winnen.”

Volgens Button zijn de andere klassen vooral een tijdelijke uitlaatklep. “Hij kan daar zijn energie kwijt en succes ervaren, maar het blijft een ontsnapping. Als het in de Formule 1 niet loopt zoals hij wil, dan blijft dat knagen – ongeacht wat hij daarnaast doet.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Jenson Button Red Bull Racing

Reacties (22)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.766

    zelfs als hij nu de volgende 10 races achter elkaar wint, zal hij niet bijdraaien. dan zal hij nog steeds blijven roepen dat de DNA van deze generatie F1 niet klopt.

    • + 20
    • 2 apr 2026 - 10:09
    • Pietje Bell

      Posts: 34.088

      En kennelijk snapt Button dat totaal niet.

      • + 9
      • 2 apr 2026 - 10:27
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.258

      We moeten niet doen alsof succes óók meetelt in een mening en de beleving van de sport welke je bedrijft. Zal hij 100% draaien? Vermoedelijk niet, zal hij iets genuanceerder en tenminste wat vrolijker ogen? Vermoedelijk wel.

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 12:37
    • Patrace

      Posts: 6.622

      Precies wat @Pietje zegt.
      Al die analisten bagatelliseren wat Verstappen zegt en linken het allemaal aan de prestaties op de baan. Maar zelfs als je wint, is deze formule en het racen nog waardeloos.
      Natuurlijk is het voor het team en de sfeer binnen het team beter als ze winnen, maar het verandert de kijk van Verstappen op deze regels niet.

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 13:41
  • Flexwing

    Posts: 318

    Button snapt er ook niks van de pannekoek.

    • + 4
    • 2 apr 2026 - 10:11
    • JM_K

      Posts: 1.240

      Nee inderdaad.. hij is maar een analist, pas als je een coureur snap je het.

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 10:16
    • Larry Perkins

      Posts: 64.021

      Zo wordt Jenson nooit een F1-legende...

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 10:25
    • f(1)orum

      Posts: 9.902

      En haalt ie ook geen Brawn armpje bij de Verstappens

      • + 5
      • 2 apr 2026 - 10:28
  • Need5Speed

    Posts: 3.640

    Tot en met 2020 liep Red Bull achter de feiten aan en kon Max alleen winnen als Mercedes een mindere dag had. Toch gaf hij niet op, omdat met het racen zelf niks mis was, zoals dat nu wel het geval is.

    • + 11
    • 2 apr 2026 - 10:17
    • f(1)orum

      Posts: 9.902

      Ook toen hij vorig jaar 8 (..) races achter elkaar niet wist te winnen, heb ik hem althans nooit horen zeggen dat hij aan het overwegen was om de F1 te verlaten.

      • + 17
      • 2 apr 2026 - 10:23
    • Erik FW34

      Posts: 3.876

      In 2020 had hij zijn doel ook nog niet bereikt. Dat is echt een andere insteek lijkt mij.

      • + 5
      • 2 apr 2026 - 10:39
    • hupholland

      Posts: 9.801

      nee, toen reed ie uit frustratie tegen Russell aan en liep hij ook vaak te mokken. Zat hij op de boot bij Toto. Hij gaat zeker een stuk vrolijker door het leven als het van een leien dakje gaat. Of hij daarmee de kritiek voor zich houdt kun je idd betwijfelen. Hij is natuurlijk wel zo eigenwijs en ongepolijst als het maar zijn kan.

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 11:34
    • Need5Speed

      Posts: 3.640

      Dat het vorig jaar slecht liep lag aan de auto of het team, en dat weet Max ook. Geen reden om te stoppen met de F1, meer om uiteindelijk een ander team te zoeken.

      Dat het nu slecht loopt ligt nog steeds aan het team.
      Het verschil met vorig jaar is dat door de nieuwe regels het ook nog eens niet leuk is om te racen. Het gaat niet meer over op de limiet door de bocht gaan, het gaat nu om het managen van de energie - zo economisch mogelijk door de bocht dus.
      Het is een compleet ander spelletje geworden waar Max niets mee heeft.

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 12:25
    • Larry Perkins

      Posts: 64.021

      Hier vertelt Max precies hoe het zit!
      https://x(.)com/SCUDERIAFEMBOY/status/2038704722899607574
      (BBC, 3,17 minuten)

      * haakjes verwijderen (herhaalde plaatsing)

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 12:30
    • Pietje Bell

      Posts: 34.088

      @Larry, waarom mag jij (en anderen) wel haakjes plaatsen in linken en ik niet?
      Ik mag ook geen spaties en punten in linken plaatsen om het filter te omzeilen, want anders worden er drastische maatregelen genomen en daar heb ik uiteraard geen zin in.

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 12:57
    • F1 bekijker

      Posts: 197

      Pietje dat je die vraag alleen al stelt?

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 13:47
  • Astfgl

    Posts: 995

    Al die zogenaamde experts, en geen eentje snapt wat Max z'n probleem is met de nieuwe reglementen. Ook als hij alles zou winnen, dit is niet de manier waarop hij wil winnen. Want F1 draait nu niet meer om de limieten opzoeken, maar om behoudend en efficiënt rijden. En dat is geen F1. Max zag dat jaren geleden al aankomen, maar zijn zorgen werden weggewuifd en nu blijkt dat hij 100% gelijk had.

    • + 10
    • 2 apr 2026 - 10:18
  • Need5Speed

    Posts: 3.640

    De nieuwe regels beginnen effect te krijgen. Ik heb zin om op een Button te drukken.

    • + 1
    • 2 apr 2026 - 10:22
    • Pietje Bell

      Posts: 34.088

      Op The Golden Buzzer?

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 10:55
    • Need5Speed

      Posts: 3.640

      Eerder de Golden Throne. Hij mag blij zijn dat ik niet aan de race ben.

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 11:39
  • schwantz34

    Posts: 41.866

    Als je die onzin die Button hier uitkraamt leest zou je bijna denken dat hij een avondje flink heeft doorgezakt met SennaS.


    bijna....

    • + 2
    • 2 apr 2026 - 13:37
  • Polleke2

    Posts: 1.979

    Het lijkt wel of dat die lui daar nog steeds niet doorhebben waar het probleem ligt bij Max.

    • + 1
    • 2 apr 2026 - 17:22

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
