Formule 1-CEO Stefano Domenicali is erg trots op Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. De jonge coureur is een voorbeeld voor heel Italië, zo stelt Domenicali. De CEO van de Formule 1 komt zelf ook uit Italië, en is een regiogenoot van Antoenlli.

Antonelli heeft dit seizoen grote stappen gezet. De jonge Mercedes-coureur wist twee races te winnen en voert het wereldkampioenschap aan. Antonelli heeft een voorsprong van negen punten op zijn Mercedes-teamgenoot George Russell, die één race wist te winnen.

Het is fantastisch

Domenicali is heel erg trots op Antonelli, zo stelt hij in een interview met Motorsport.com: "Ik zou zeggen dat het fantastisch is, zowel vanuit het oogpunt van inspiratie voor de racewereld zelf, als voor de jongere generatie", zo begint Domenicali. "Ik bedoel, hij heeft maar twee races gewonnen. Om te zien hoe groot de impact is van zijn ongelooflijke start van het seizoen, dat is een inspiratie voor veel jonge coureurs en veel jongeren in het algemeen."

Voor Domenicali is Antonelli een nieuwe wind binnen de Formule 1 en daardoor erg goed voor de sport. "Hij is een frisse wind, een goede kerel, een goede basis. Hij is nog steeds een puur persoon, en dat is precies de waarde die we in onze sport zoeken. Gewone mensen die zich ontwikkelen tot iets unieks, zowel qua prestaties als qua rolmodel, dat is echt geweldig."

Antonelli is een rolmodel voor Italië

Hoewel Antonelli nog jong is, is hij al een held voor het Italiaanse volk. "Voor Italië is het fantastisch. Er is enorm veel aandacht en het zal de eerste keer zijn, zoals ik echt hoop voor Kimi, dat hij nog maar net begonnen is, dat hij twee races wint. Zelfs maar twee races, dat lukt niet veel mensen."

Antonelli rijdt in een fantastische Mercedes, maar ook zonder die goede auto kan Antonelli presteren, aldus Domenicali. "Natuurlijk heeft hij een fantastische auto, maar ik vind dat zijn rijstijl buitengewoon sterk was, qua prestaties, qua tempo, qua inzicht in hoe hij moest pushen en hoe hij dat moest beheersen."