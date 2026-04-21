user icon
icon

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Domenicali geniet van Antonelli: "Voor Italië is het fantastisch"

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is erg trots op Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. De jonge coureur is een voorbeeld voor heel Italië, zo stelt Domenicali. De CEO van de Formule 1 komt zelf ook uit Italië, en is een regiogenoot van Antoenlli.

Antonelli heeft dit seizoen grote stappen gezet. De jonge Mercedes-coureur wist twee races te winnen en voert het wereldkampioenschap aan. Antonelli heeft een voorsprong van negen punten op zijn Mercedes-teamgenoot George Russell, die één race wist te winnen.

Het is fantastisch

Domenicali is heel erg trots op Antonelli, zo stelt hij in een interview met Motorsport.com: "Ik zou zeggen dat het fantastisch is, zowel vanuit het oogpunt van inspiratie voor de racewereld zelf, als voor de jongere generatie", zo begint Domenicali. "Ik bedoel, hij heeft maar twee races gewonnen. Om te zien hoe groot de impact is van zijn ongelooflijke start van het seizoen, dat is een inspiratie voor veel jonge coureurs en veel jongeren in het algemeen."

Voor Domenicali is Antonelli een nieuwe wind binnen de Formule 1 en daardoor erg goed voor de sport. "Hij is een frisse wind, een goede kerel, een goede basis. Hij is nog steeds een puur persoon, en dat is precies de waarde die we in onze sport zoeken. Gewone mensen die zich ontwikkelen tot iets unieks, zowel qua prestaties als qua rolmodel, dat is echt geweldig."

Antonelli is een rolmodel voor Italië

Hoewel Antonelli nog jong is, is hij al een held voor het Italiaanse volk. "Voor Italië is het fantastisch. Er is enorm veel aandacht en het zal de eerste keer zijn, zoals ik echt hoop voor Kimi, dat hij nog maar net begonnen is, dat hij twee races wint. Zelfs maar twee races, dat lukt niet veel mensen."

Antonelli rijdt in een fantastische Mercedes, maar ook zonder die goede auto kan Antonelli presteren, aldus Domenicali. "Natuurlijk heeft hij een fantastische auto, maar ik vind dat zijn rijstijl buitengewoon sterk was, qua prestaties, qua tempo, qua inzicht in hoe hij moest pushen en hoe hij dat moest beheersen."

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Stefano Domenicali Mercedes

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 222
  • Podiums 6
  • Grand Prix 27
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar