Trotse Lando Norris wint prestigieuze sportprijs

McLaren-coureur Lando Norris heeft een prestigieuze prijs in ontvangst mogen nemen. De regerend wereldkampioen Formule 1 won gisteravond tijdens de uitreikingen van de Laureus Awards de prijs voor de doorbraak van het jaar. Hij was zelf niet aanwezig bij het gala in de Spaanse hoofdstad Madrid.

Norris won zijn prijs voor de prestaties over 2025. De Britse coureur vocht vorig jaar met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen om de wereldtitel, en besliste de strijd tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi in zijn voordeel. Enkele maanden geleden werd bekend dat Norris was genomineerd voor de 'Oscars van de sport', maar hij was zelf niet aanwezig in de zaal in Madrid.

Hij sprak de zaal wel toe via een vooraf opgenomen videoboodschap: "Vanavond was een heel bijzondere avond. Dit is één van de meest prestigieuze prijzen die een atleet kan winnen. Ik ben zeer vereerd om erkend te worden naast de vele geweldige mensen tegen wie ik het opnam. Het winnen van het wereldkampioenschap is iets waar ik als kind al van droomde. Om in 2025 mijn eerste titel te bepalen, is heel erg speciaal."

McLaren grijpt naast de prijzen

Naast Norris waren ook voetballer Désiré Doue, tennisser Joao Fonseca, basketballer Shai Gilgeous-Alexander, darter Luke Littler en zwemmer Zidi Yu genomineerd in de categorie doorbraak van het jaar. Norris' team McLaren maakte kans op de prijs voor het beste sportteam van het jaar, maar ze verloren in deze categorie van de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain.

Wie gingen Norris voor?

Norris is niet de enige Formule 1-coureur die deze erkenning op zijn naam mocht schrijven. Eerder werden Juan Pablo Montoya, Lewis Hamilton, Jenson Button, Daniel Ricciardo en Nico Rosberg verkozen tot de doorbraak van het jaar. Max Verstappen wist deze prijs nooit te winnen, al was hij wel genomineerd in 2016. Verstappen werd in 2022 wel uitgeroepen tot sportman van het jaar, maar gaf eerder al aan dat hij weinig heeft met dit soort sportprijzen.

F1 Nieuws Lando Norris McLaren

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.399

    Lando was niet aanwezig. Hier is hij aan het woord:

    x.com/McLarenF1/status/2046313078858645864

    Bianca Bustamante (F1 Academy, F4 coureur) is global ambassadrice van Laureus Sport.
    Ze had de eer om met Carlos Alcaraz, die de sportman van het jaar Award kreeg,
    te mogen ontmoeten. Nu al zo goed en nog maar 22 jaar!

    ibb.co/fgtpXNm

    • + 1
    • 21 apr 2026 - 10:45
    • Pietje Bell

      Posts: 34.399

      De video vergeten.

      www.instagram.com/p/DXYU63cDLxM/

      • + 1
      • 21 apr 2026 - 10:55
    • Larry Perkins

      Posts: 64.447

      En zo kom je nog eens wat tegen. Bianca heeft er wel verstand van…
      Woman F1 Academy Pilot "Max Verstappen Song" @racerbia #formula1 #f1

      Youtube(.)com/shorts/KqPzRKUroqQ?feature=share

      * haakjes verwijderen

      • + 0
      • 21 apr 2026 - 12:04
    • Pietje Bell

      Posts: 34.399

      LOL ! Ze heeft een goede smaak wat mannen betreft.
      Ik was vorig jaar voor Sinner (24), beiden waanzinnige spelers, maar ik heb de laatste tijd gezien dat Alcaraz (22) heel sympathiek en empathisch reageert als hij bij zijn fans is. Neemt alle tijd, is altijd heel geduldig. Heel lief voor de zeer jonge (6 - 10 jaar) tennisspelers die idolaat van hem zijn.
      Dit itt tot Sinner, die erg hooghartig doet, kan geen lachje af en loopt zo snel mogelijk door naar zijn afgelikte boterham Laila Hasanovic, de ex van Mick Schumacher en "Danish international footballer Jonas Wind".

      • + 0
      • 21 apr 2026 - 12:25
  • Kubica

    Posts: 5.694

    Vreemde prijs,je zou zeggen dat hij er jaar eerder meer recht op had. Vorig jaar was al niet echt een doorbraak meer.

    • + 1
    • 21 apr 2026 - 11:20

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

