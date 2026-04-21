McLaren-coureur Lando Norris heeft een prestigieuze prijs in ontvangst mogen nemen. De regerend wereldkampioen Formule 1 won gisteravond tijdens de uitreikingen van de Laureus Awards de prijs voor de doorbraak van het jaar. Hij was zelf niet aanwezig bij het gala in de Spaanse hoofdstad Madrid.

Norris won zijn prijs voor de prestaties over 2025. De Britse coureur vocht vorig jaar met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen om de wereldtitel, en besliste de strijd tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi in zijn voordeel. Enkele maanden geleden werd bekend dat Norris was genomineerd voor de 'Oscars van de sport', maar hij was zelf niet aanwezig in de zaal in Madrid.

Hij sprak de zaal wel toe via een vooraf opgenomen videoboodschap: "Vanavond was een heel bijzondere avond. Dit is één van de meest prestigieuze prijzen die een atleet kan winnen. Ik ben zeer vereerd om erkend te worden naast de vele geweldige mensen tegen wie ik het opnam. Het winnen van het wereldkampioenschap is iets waar ik als kind al van droomde. Om in 2025 mijn eerste titel te bepalen, is heel erg speciaal."

McLaren grijpt naast de prijzen

Naast Norris waren ook voetballer Désiré Doue, tennisser Joao Fonseca, basketballer Shai Gilgeous-Alexander, darter Luke Littler en zwemmer Zidi Yu genomineerd in de categorie doorbraak van het jaar. Norris' team McLaren maakte kans op de prijs voor het beste sportteam van het jaar, maar ze verloren in deze categorie van de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain.

Wie gingen Norris voor?

Norris is niet de enige Formule 1-coureur die deze erkenning op zijn naam mocht schrijven. Eerder werden Juan Pablo Montoya, Lewis Hamilton, Jenson Button, Daniel Ricciardo en Nico Rosberg verkozen tot de doorbraak van het jaar. Max Verstappen wist deze prijs nooit te winnen, al was hij wel genomineerd in 2016. Verstappen werd in 2022 wel uitgeroepen tot sportman van het jaar, maar gaf eerder al aan dat hij weinig heeft met dit soort sportprijzen.