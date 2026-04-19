De toekomst van Max Verstappen ligt opnieuw onder het vergrootglas. De Nederlander liet in Japan doorschemeren dat hij weinig plezier beleeft aan de nieuwe generatie Formule 1-auto’s en zelfs nadenkt over zijn toekomst. Toch verwacht voormalig teambaas Guenther Steiner niet dat een exit uit de sport daadwerkelijk op tafel ligt.

Volgens Steiner is de kans veel groter dat Verstappen binnen de Formule 1 op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging, dan dat hij de sport volledig de rug toekeert.

Steiner gelooft niet in vertrek Verstappen

Steiner is duidelijk: een afscheid van Verstappen ziet hij niet gebeuren. De Italiaan wijst op het zelfvertrouwen en de kwaliteiten van de drievoudig wereldkampioen. “Ik zie hem niet zomaar stoppen. Misschien denkt hij erover na, maar als het moment daar is om echt te beslissen, blijft hij gewoon. Hij weet hoe goed hij is en op dit moment is hij nog altijd de beste van het veld”, klinkt het in de podcast Drive to Wynn.

Dat Verstappen momenteel niet elke race wint, verandert daar volgens Steiner weinig aan. “Voor zijn gevoel gaat het misschien wat stroever, maar hij rijdt nog altijd vooraan mee. Er zijn genoeg coureurs die maar wat graag in zijn positie zouden zitten, in die auto.”

Transfer lonkt eerder dan afscheid

In plaats van een exit denkt Steiner eerder aan een mogelijke transfer. Daarbij verwijst hij onder meer naar Carlos Sainz, die volgens hem direct zou ruilen van zitje. “Er zijn genoeg rijders die liever in een Red Bull zitten dan elders. Daarom geloof ik niet dat Max vertrekt, maar eerder dat hij rondkijkt naar een volgende stap binnen de sport.”

Volgens Steiner speelt ook het imago van Verstappen een rol. “Sommigen zeggen dat hij alleen won dankzij een dominante auto, maar dat klopt niet. Zelfs toen hij niet altijd het beste materiaal had, bleef hij races winnen. Als hij ergens over nadenkt, is het: waar kan ik opnieuw kampioen worden?”

Welke teams zijn realistisch?

De opties liggen echter niet voor het oprapen. Teams als Mercedes en McLaren beschikken al over sterke line-ups, waardoor een overstap niet vanzelfsprekend is. Ook Ferrari wordt genoemd, zeker met het oog op de toekomst van Lewis Hamilton.

Toch ziet Steiner één scenario als bijzonder interessant. “Aston Martin kan een hele sterke optie worden. Met Honda als motorleverancier weten we dat er potentie is. Bovendien heeft hij daar opnieuw de kans om met Adrian Newey te werken.”

Daarmee lijkt de conclusie helder: Verstappen denkt na over zijn toekomst, maar een afscheid van de Formule 1 is volgens Steiner voorlopig niet aan de orde. Een nieuwe uitdaging? Dat zou zomaar eens wél kunnen.