"Verstappen denkt eerder na over een ander team dan over F1-exit"

"Verstappen denkt eerder na over een ander team dan over F1-exit"

De toekomst van Max Verstappen ligt opnieuw onder het vergrootglas. De Nederlander liet in Japan doorschemeren dat hij weinig plezier beleeft aan de nieuwe generatie Formule 1-auto’s en zelfs nadenkt over zijn toekomst. Toch verwacht voormalig teambaas Guenther Steiner niet dat een exit uit de sport daadwerkelijk op tafel ligt.

Volgens Steiner is de kans veel groter dat Verstappen binnen de Formule 1 op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging, dan dat hij de sport volledig de rug toekeert.

Meer over F1 'Max Verstappen verlaat de Formule 1: wordt een sabbaticaljaar'

'Max Verstappen verlaat de Formule 1: wordt een sabbaticaljaar'

13 apr
 Verstappen komt met cynische post op Instagram na nieuws omtrent Lambiase

Verstappen komt met cynische post op Instagram na nieuws omtrent Lambiase

9 apr

Steiner gelooft niet in vertrek Verstappen

Steiner is duidelijk: een afscheid van Verstappen ziet hij niet gebeuren. De Italiaan wijst op het zelfvertrouwen en de kwaliteiten van de drievoudig wereldkampioen. “Ik zie hem niet zomaar stoppen. Misschien denkt hij erover na, maar als het moment daar is om echt te beslissen, blijft hij gewoon. Hij weet hoe goed hij is en op dit moment is hij nog altijd de beste van het veld”, klinkt het in de podcast Drive to Wynn.

Dat Verstappen momenteel niet elke race wint, verandert daar volgens Steiner weinig aan. “Voor zijn gevoel gaat het misschien wat stroever, maar hij rijdt nog altijd vooraan mee. Er zijn genoeg coureurs die maar wat graag in zijn positie zouden zitten, in die auto.”

Transfer lonkt eerder dan afscheid

In plaats van een exit denkt Steiner eerder aan een mogelijke transfer. Daarbij verwijst hij onder meer naar Carlos Sainz, die volgens hem direct zou ruilen van zitje. “Er zijn genoeg rijders die liever in een Red Bull zitten dan elders. Daarom geloof ik niet dat Max vertrekt, maar eerder dat hij rondkijkt naar een volgende stap binnen de sport.”

Volgens Steiner speelt ook het imago van Verstappen een rol. “Sommigen zeggen dat hij alleen won dankzij een dominante auto, maar dat klopt niet. Zelfs toen hij niet altijd het beste materiaal had, bleef hij races winnen. Als hij ergens over nadenkt, is het: waar kan ik opnieuw kampioen worden?”

Welke teams zijn realistisch?

De opties liggen echter niet voor het oprapen. Teams als Mercedes en McLaren beschikken al over sterke line-ups, waardoor een overstap niet vanzelfsprekend is. Ook Ferrari wordt genoemd, zeker met het oog op de toekomst van Lewis Hamilton.

Toch ziet Steiner één scenario als bijzonder interessant. “Aston Martin kan een hele sterke optie worden. Met Honda als motorleverancier weten we dat er potentie is. Bovendien heeft hij daar opnieuw de kans om met Adrian Newey te werken.”

Daarmee lijkt de conclusie helder: Verstappen denkt na over zijn toekomst, maar een afscheid van de Formule 1 is volgens Steiner voorlopig niet aan de orde. Een nieuwe uitdaging? Dat zou zomaar eens wél kunnen.

Henery

Posts: 470

"De Italiaan wijst op het zelfvertrouwen en de kwaliteiten van de drievoudig wereldkampioen."

Echt, heb ik iets gemist? Heeft Hamilton dan toch 2021 alsnog op zijn naam gekregen en heeft er nu acht?

Dit is journalistiek van een bedroevend niveau 🥲

  • 7
  • 19 apr 2026 - 09:10
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Guenther Steiner Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Henery

    Posts: 470

    "De Italiaan wijst op het zelfvertrouwen en de kwaliteiten van de drievoudig wereldkampioen."

    Echt, heb ik iets gemist? Heeft Hamilton dan toch 2021 alsnog op zijn naam gekregen en heeft er nu acht?

    Dit is journalistiek van een bedroevend niveau 🥲

    • + 7
    • 19 apr 2026 - 09:10
    • Babs

      Posts: 257

      Immink moet zich de ogen uit zijn kop schamen!

      • + 6
      • 19 apr 2026 - 10:03
  • HarryLam

    Posts: 5.392

    Steiner heeft wel gelijk, sinds die niksnut Mintzlaf het hele team gesloopt heeft, begonnen met het totaal overbodige ontslag van Horner zijn er weinig redenen voor Max meer over om te blijven.
    Snel wegwezen is het beste, met die franse uitvinder Wache wordt het voorlopig helemaal niks meer.

    • + 0
    • 19 apr 2026 - 11:21
  • GetInThereLewis

    Posts: 1.031

    Dus zo kut vindt Max de nieuwe regels helemaal niet.

    • + 1
    • 19 apr 2026 - 11:24
    • NicoS

      Posts: 20.613

      Dit is een mening van Steiner……
      Net zo nietszeggend als alle andere meningen van “kenners” over wat Max wel en niet moet doen, en denken te weten hoe Max erover denkt en wat hij gaat doen.
      Kortom, next!!!!

      • + 0
      • 19 apr 2026 - 12:08

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

