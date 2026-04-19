George Russell heeft zich lovend uitgelaten over zijn jonge teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, die de Formule 1 in 2026 stormenderhand heeft veroverd. De Italiaan voert na drie races het kampioenschap aan en zet daarmee meteen de toon binnen Mercedes.

Hoewel Russell zelf de openingsrace in Australië en de sprintrace in China won en de verwachting werd geschetst dat hij lachend zijn eerste wereldtitel ging winnen, waren het de zeges van Antonelli in China en Japan die de meeste indruk maakten. De jongeling lijkt zich moeiteloos te meten met de gevestigde orde.

Russell onder de indruk van opmars Antonelli

“Het is fantastisch om Kimi naast me te hebben”, vertelt Russell. “Hij is ontzettend snel en laat dat vanaf dag één zien. Dat maakt het voor het team alleen maar sterker.” De Brit erkent dat zijn teamgenoot een vliegende start heeft gemaakt dit seizoen.

“Hij is eigenlijk perfect aan het seizoen begonnen”, vervolgt Russell. “Dat dwingt respect af. Ik kijk ernaar uit om het gevecht met hem de komende races verder aan te gaan, want dit is precies waar je als coureur beter van wordt.”

Titelstrijd lijkt intern duel bij Mercedes

Russell ziet bovendien parallellen met zijn eigen beginjaren. “Ik herken mezelf wel een beetje in hem. Toen ik negentien was, jaagde ik ook vol op mijn droom om wereldkampioen te worden – en dat doe ik nog steeds”, legt hij uit.

Na drie races leidt Antonelli het kampioenschap als jongste leider ooit, met een voorsprong van negen punten op Russell. Daarmee lijkt de titelstrijd voorlopig een interne Mercedes-aangelegenheid te worden, terwijl Ferrari met Charles Leclerc en Lewis Hamilton op afstand volgt.

Op 3 mei wordt het F1-seizoen, dat een tijd stil lag door de onrust in het Midden-Oosten, weer hervat in de Verenigde Staten. Daar vindt dan de Grand Prix van Miami plaats.