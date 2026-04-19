user icon
icon

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell omarmt rivaliteit met Antonelli: "Kimi is geweldig"

George Russell heeft zich lovend uitgelaten over zijn jonge teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, die de Formule 1 in 2026 stormenderhand heeft veroverd. De Italiaan voert na drie races het kampioenschap aan en zet daarmee meteen de toon binnen Mercedes.

Hoewel Russell zelf de openingsrace in Australië en de sprintrace in China won en de verwachting werd geschetst dat hij lachend zijn eerste wereldtitel ging winnen, waren het de zeges van Antonelli in China en Japan die de meeste indruk maakten. De jongeling lijkt zich moeiteloos te meten met de gevestigde orde.

Russell onder de indruk van opmars Antonelli

“Het is fantastisch om Kimi naast me te hebben”, vertelt Russell. “Hij is ontzettend snel en laat dat vanaf dag één zien. Dat maakt het voor het team alleen maar sterker.” De Brit erkent dat zijn teamgenoot een vliegende start heeft gemaakt dit seizoen.

“Hij is eigenlijk perfect aan het seizoen begonnen”, vervolgt Russell. “Dat dwingt respect af. Ik kijk ernaar uit om het gevecht met hem de komende races verder aan te gaan, want dit is precies waar je als coureur beter van wordt.”

Titelstrijd lijkt intern duel bij Mercedes

Russell ziet bovendien parallellen met zijn eigen beginjaren. “Ik herken mezelf wel een beetje in hem. Toen ik negentien was, jaagde ik ook vol op mijn droom om wereldkampioen te worden – en dat doe ik nog steeds”, legt hij uit.

Na drie races leidt Antonelli het kampioenschap als jongste leider ooit, met een voorsprong van negen punten op Russell. Daarmee lijkt de titelstrijd voorlopig een interne Mercedes-aangelegenheid te worden, terwijl Ferrari met Charles Leclerc en Lewis Hamilton op afstand volgt.

Op 3 mei wordt het F1-seizoen, dat een tijd stil lag door de onrust in het Midden-Oosten, weer hervat in de Verenigde Staten. Daar vindt dan de Grand Prix van Miami plaats. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.095
  • Podiums 26
  • Grand Prix 155
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar