user icon
icon

Russell drukt Verstappen-geruchten de kop in: "Ik blijf bij Mercedes"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De toekomst van George Russell bij Mercedes lijkt voorlopig geen enkel vraagteken meer te kennen. De Brit, die in 2025 zijn contract wist te verlengen, heeft zelf alle twijfel weggenomen en geeft aan dat hij ook in 2027 gewoon voor het team rijdt. 

Daarmee lijkt er een einde te komen aan de speculaties rond zijn positie, zeker na een periode waarin Toto Wolff nadrukkelijk flirtte met Max Verstappen. Zowel in 2024 als 2025, waagde de teambaas van Mercedes een poging om de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing binnen te halen.

Russell duidelijk over toekomst bij Mercedes

In 2025 hing de toekomst van Russell nog even aan een zijden draadje. Terwijl Mercedes het lastig had, hield Wolff de situatie van Verstappen scherp in de gaten en vonden er gesprekken plaats tussen beide kampen. Een overstap bleef uiteindelijk uit, waarna Mercedes besloot om door te pakken met Russell.

Russell zelf maakt zich echter totaal geen zorgen over zijn situatie en schetst hoe simpel de realiteit volgens hem is. “Het komt er eigenlijk op neer dat je je doelen haalt en dan gewoon doorgaat”, legt hij uit. “Daarom zit ik er volgend jaar ook gewoon nog. Zo simpel is het, er valt niet veel meer over te zeggen. Het is gewoon een meerjarige deal.”

‘Zelfs zonder targets ga je vaak gewoon door’

De Mercedes-coureur benadrukt bovendien dat contracten in de Formule 1 lang niet altijd zo zwart-wit zijn als ze lijken. Volgens Russell draait het niet alleen om prestaties, maar ook om het onderlinge vertrouwen binnen een team.

“Zoals we vorig jaar ook al aangaven: zelfs als je bepaalde doelstellingen niet haalt, maar iedereen is tevreden, dan ga je meestal alsnog samen verder”, stelt hij. “Maar eerlijk gezegd verwacht ik gewoon dat die targets gehaald worden.”

Momenteel zit Russell volop in het titelgevecht met teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Die strijd wordt op 3 mei hervat als het F1-circus verder gaat met het seizoen in Miami. 

The Wolf

Posts: 630

Duidelijk, Glibbervriend glibbert eruit bij Mercedes

  • 1
  • 18 apr 2026 - 12:54
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Mercedes

Reacties (6)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 630

    Duidelijk, Glibbervriend glibbert eruit bij Mercedes

    • + 1
    • 18 apr 2026 - 12:54
  • AUDI_F1

    Posts: 3.689

    Dat maakt Toto Wolff wel uit, wie er volgend jaar in de auto zit.

    • + 0
    • 18 apr 2026 - 13:25
  • William-E

    Posts: 499

    Die moet dus wieberen ….

    • + 0
    • 18 apr 2026 - 13:31
  • Larry Perkins

    Posts: 64.426

    Toffe Toto: "Van wie heb je dat gehoord George?"

    • + 0
    • 18 apr 2026 - 13:59
  • John6

    Posts: 11.571

    Hij heeft een 1+1 jaar contract, dus eind dit jaar kan het zomaar exit zijn voor Russell, ik moet eerst nog maar zien dat Max weggaat bij Red Bull.

    • + 0
    • 18 apr 2026 - 14:11
    • Tifoso-01

      Posts: 3.845

      Max gaat zeker niet meer weg temeer zijn hele familie zich aan het merk Red Bull verbonden heeft en dus niet aan Monster.
      Een win win situatie dus (van de kant van Red Bull dan)

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 14:51

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar