De toekomst van George Russell bij Mercedes lijkt voorlopig geen enkel vraagteken meer te kennen. De Brit, die in 2025 zijn contract wist te verlengen, heeft zelf alle twijfel weggenomen en geeft aan dat hij ook in 2027 gewoon voor het team rijdt.

Daarmee lijkt er een einde te komen aan de speculaties rond zijn positie, zeker na een periode waarin Toto Wolff nadrukkelijk flirtte met Max Verstappen. Zowel in 2024 als 2025, waagde de teambaas van Mercedes een poging om de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing binnen te halen.

Russell duidelijk over toekomst bij Mercedes

In 2025 hing de toekomst van Russell nog even aan een zijden draadje. Terwijl Mercedes het lastig had, hield Wolff de situatie van Verstappen scherp in de gaten en vonden er gesprekken plaats tussen beide kampen. Een overstap bleef uiteindelijk uit, waarna Mercedes besloot om door te pakken met Russell.

Russell zelf maakt zich echter totaal geen zorgen over zijn situatie en schetst hoe simpel de realiteit volgens hem is. “Het komt er eigenlijk op neer dat je je doelen haalt en dan gewoon doorgaat”, legt hij uit. “Daarom zit ik er volgend jaar ook gewoon nog. Zo simpel is het, er valt niet veel meer over te zeggen. Het is gewoon een meerjarige deal.”

‘Zelfs zonder targets ga je vaak gewoon door’

De Mercedes-coureur benadrukt bovendien dat contracten in de Formule 1 lang niet altijd zo zwart-wit zijn als ze lijken. Volgens Russell draait het niet alleen om prestaties, maar ook om het onderlinge vertrouwen binnen een team.

“Zoals we vorig jaar ook al aangaven: zelfs als je bepaalde doelstellingen niet haalt, maar iedereen is tevreden, dan ga je meestal alsnog samen verder”, stelt hij. “Maar eerlijk gezegd verwacht ik gewoon dat die targets gehaald worden.”

Momenteel zit Russell volop in het titelgevecht met teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Die strijd wordt op 3 mei hervat als het F1-circus verder gaat met het seizoen in Miami.