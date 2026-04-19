George Russell heeft zich opvallend positief uitgelaten over de toekomst van Mercedes in de Formule 1. De Brit en zijn team zijn helemaal opgeleefd onder het bewind van de nieuwe auto's en had dan ook een veelzeggende boodschap voor zijn concurrenten.

Russell schoot uit de startblokken met een klinkende zege in Australië, maar verloor vervolgens de leiding in het wereldkampioenschap aan teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Ondanks dat laat de Brit optekenen dat hij messcherp is voor de komende races.

Russell ziet Mercedes groeien richting 2026

De Brit benadrukt dat zowel het team als hijzelf sterk uit de startblokken is gekomen, ondanks een lastige race in Japan. “Als team zijn we echt goed aan het seizoen begonnen en ook persoonlijk zit ik er lekker in. Alleen Japan was voor mij een lastig weekend”, geeft hij aan.

Toch maakt Russell zich geen zorgen over het verdere verloop van het seizoen. Hij wijst op de lange kalender en het belang van consistentie. “Het seizoen is nog enorm lang. Het belangrijkste is dat we een sterk pakket hebben en dat gevoel heb ik absoluut. Dat geeft vertrouwen voor wat nog komt.”

Nieuwe regels spelen Mercedes in de kaart

Russell ziet vooral in de reglementswijzigingen een groot voordeel voor Mercedes. Waar het team in het verleden nog worstelde met eerdere regels, lijkt de nieuwe generatie auto’s beter aan te sluiten bij de sterktes van de renstal. “Die korte break heeft ons goed gedaan. We zijn klaar om weer door te pakken en we hebben een ijzersterk team van engineers”, stelt hij.

De Brit is dan ook duidelijk over de richting die Mercedes is ingeslagen. “Met de vorige regels hadden we het moeilijk om echt vooraan mee te doen, maar deze nieuwe auto en motor passen veel beter bij ons DNA. Dat sluit perfect aan op waar wij goed in zijn.” Daarmee onderstreept Russell het groeiende geloof binnen het team dat een terugkeer naar de absolute top slechts een kwestie van tijd was.