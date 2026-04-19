Russell maakt zich geen zorgen om Antonelli: "Alleen Japan was lastig"

Russell maakt zich geen zorgen om Antonelli: "Alleen Japan was lastig"

George Russell heeft zich opvallend positief uitgelaten over de toekomst van Mercedes in de Formule 1. De Brit en zijn team zijn helemaal opgeleefd onder het bewind van de nieuwe auto's en had dan ook een veelzeggende boodschap voor zijn concurrenten. 

Russell schoot uit de startblokken met een klinkende zege in Australië, maar verloor vervolgens de leiding in het wereldkampioenschap aan teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Ondanks dat laat de Brit optekenen dat hij messcherp is voor de komende races. 

Russell ziet Mercedes groeien richting 2026

De Brit benadrukt dat zowel het team als hijzelf sterk uit de startblokken is gekomen, ondanks een lastige race in Japan. “Als team zijn we echt goed aan het seizoen begonnen en ook persoonlijk zit ik er lekker in. Alleen Japan was voor mij een lastig weekend”, geeft hij aan.

Toch maakt Russell zich geen zorgen over het verdere verloop van het seizoen. Hij wijst op de lange kalender en het belang van consistentie. “Het seizoen is nog enorm lang. Het belangrijkste is dat we een sterk pakket hebben en dat gevoel heb ik absoluut. Dat geeft vertrouwen voor wat nog komt.”

Nieuwe regels spelen Mercedes in de kaart

Russell ziet vooral in de reglementswijzigingen een groot voordeel voor Mercedes. Waar het team in het verleden nog worstelde met eerdere regels, lijkt de nieuwe generatie auto’s beter aan te sluiten bij de sterktes van de renstal. “Die korte break heeft ons goed gedaan. We zijn klaar om weer door te pakken en we hebben een ijzersterk team van engineers”, stelt hij.

De Brit is dan ook duidelijk over de richting die Mercedes is ingeslagen. “Met de vorige regels hadden we het moeilijk om echt vooraan mee te doen, maar deze nieuwe auto en motor passen veel beter bij ons DNA. Dat sluit perfect aan op waar wij goed in zijn.” Daarmee onderstreept Russell het groeiende geloof binnen het team dat een terugkeer naar de absolute top slechts een kwestie van tijd was.

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.095
  • Podiums 26
  • Grand Prix 155
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

