Verstappen, Russell én FIA om de tafel: 'Gesprek verliep positief'

Verstappen, Russell én FIA om de tafel: 'Gesprek verliep positief'

Max Verstappen heeft samen met zijn collega-coureurs een duidelijke stem laten horen richting de FIA en Formula One Management. Tijdens een virtuele bijeenkomst werd gesproken over mogelijke aanpassingen aan de technische reglementen, waarbij de eerste signalen wijzen op een constructieve en vooral ‘productieve’ sessie.

Vanaf dag één is al duidelijk dat de FIA volgens Verstappen de plank heeft misgeslagen met de nieuwe auto's. Vanaf de wintertests in Bahrein tot aan de laatst verreden Grand Prix in Japan, uitte de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing zijn onvrede. Mede hierom besloot de FIA om de tafel te gaan en volgens verschillende bronnen verliepen de gesprekken in positieve sfeer, met als doel om op korte termijn knopen door te hakken. De deadline lijkt daarbij al snel te naderen, want richting 20 april zouden er beslissingen genomen moeten worden.

Coureurs laten zich horen over regels

Verstappen schoof aan samen met onder anderen GPDA-voorzitter George Russell, waarbij de coureurs hun zorgen opnieuw op tafel legden. Met name de impact van de huidige en toekomstige reglementen op de rijstijl en carrière van de rijders kwam uitgebreid aan bod.

De bijeenkomst volgde op eerdere gesprekken tussen de FIA en de technische teams, waarin al werd gekeken naar mogelijke aanpassingen op korte termijn. De input van de coureurs wordt daarbij steeds belangrijker, zeker nu de sport zich richting een nieuw technisch tijdperk beweegt.

Snelle aanpassingen al in zicht

De uitkomst van de gesprekken kan al snel zichtbaar worden op de baan. Er wordt namelijk niet uitgesloten dat er richting de Grand Prix van Miami begin mei al wijzigingen worden doorgevoerd om de race-ervaring te verbeteren.

Opvallend is dat de sfeer tijdens het overleg als positief werd omschreven. Waar er eerder nog stevige kritiek klonk op de reglementen, lijkt er nu meer sprake van samenwerking. Het gezamenlijke doel is duidelijk: structurele problemen aanpakken en de Formule 1 competitiever en aantrekkelijker maken voor zowel coureurs als fans.

Pietje Bell

Posts: 34.307

@Beri, uiteraard heb ik nooit met Russell bij een overleg gezeten
en dat weet jij ook wel.
Ik heb echter al zijn uitspraken sinds het begin van de eerste race
in de media EN voor de camera uit zijn mond gehoord.

Hij is niet bepaald negatief over de nieuwe reglementen dit itt het gros van de co... [Lees verder]

  • 8
  • 15 apr 2026 - 11:44
Reacties (13)

  • Skoda F1

    Posts: 686

    Met de Voorzitter van de Gpda George Russell erbij verloopt alles gladjes!.

    • + 2
    • 15 apr 2026 - 10:57
    • f(1)orum

      Posts: 9.981

      Kweenie, want die club heet niet voor niets: Glibberende Piloten Dwarsbomen Alles.

      • + 3
      • 15 apr 2026 - 11:50
    • F1jos

      Posts: 5.141

      De Engelse gladjanus himself.

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 14:05
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.025

    Mooie oplossing, voorlopig, is de verbrandingsmotor meer op de voorgrond te zetten en die elektrische zooi minder.
    Zoals Nico 'n paar maanden geleden al voorstelde zou 60-40 'n goede start kunnen zijn in Miami.

    Ook moet men gaan kijken naar die situatie met Ollie de Beer.

    • + 2
    • 15 apr 2026 - 11:20
    • Pietje Bell

      Posts: 34.307

      Ollie is het enige argument waar de FIA heel misschien gevoelig voor is,
      omdat ze veiligheid zo hoog in hun vaandel hebben staan.
      Voor de rest vinden ze het wel goed. Er zijn toch lekker veel inhaal acties?!

      • + 3
      • 15 apr 2026 - 11:23
  • Pietje Bell

    Posts: 34.307

    Had graag willen weten wie er deel hebben genomen aan die vergadering.
    Aan Sainz en Max heb je 100 keer meer dan aan Russell.
    En vlak Alonso niet uit.

    • + 7
    • 15 apr 2026 - 11:20
    • NicoS

      Posts: 20.597

      Maakt niet uit, als ze samen met de teams en de FIA tot een goed resultaat kunnen komen, is het niet van belang wie er wel of niet waren. Sainz zit ook bij de GPDA, dus die zal ongetwijfeld z’n zegje hebben gedaan.

      • + 1
      • 15 apr 2026 - 11:26
    • Beri

      Posts: 6.865

      Heb je wel eens in overleg gezeten met Russell @Pietje? Weet je hoe hij is in een dergelijke setting? Denk je dat zijn rol binnen de GPDA niet voordelig kan zijn in een dergelijk gesprek? Een rol die hij deelt met Sainz?

      • + 6
      • 15 apr 2026 - 11:36
    • Pietje Bell

      Posts: 34.307

      @Beri, uiteraard heb ik nooit met Russell bij een overleg gezeten
      en dat weet jij ook wel.
      Ik heb echter al zijn uitspraken sinds het begin van de eerste race
      in de media EN voor de camera uit zijn mond gehoord.

      Hij is niet bepaald negatief over de nieuwe reglementen dit itt het gros van de coureurs. Hij heeft ook weinig te klagen in de beste wagen van het veld.
      Hij ziet een kans om WK te worden en heeft daarom weinig behoefte aan veranderingen. Heel begrijpelijk, maar dit is geen racen meer dat battery management en dat weet hij ook wel, maar houdt zijn mond daar over dicht en dat is momenteel juist niet de bedoeling.
      Max en Sainz nemen geen blad voor de mond, het tegenovergestelde
      en nodig in de huidige slechte staat van de F1.

      • + 8
      • 15 apr 2026 - 11:44
    • Beri

      Posts: 6.865

      Je verward de coureur Russell met zijn mening met een bestuurslid die in zijn functie het gesprek aan gaat en de mening van alle rijders moet onderschrijven

      • + 1
      • 15 apr 2026 - 13:28
  • shakedown

    Posts: 1.770

    "Virtuele bijeenkomst" ... Teams meeting bedoelen ze neem ik aan...

    Nouja ik denk dat het inmiddels wel door de FIA onderkent wordt dat ze de plank mis geslagen hebben. Iets wat kan gebeuren.

    Dat het compleet verkeerd uitgepakt heeft, heeft simpelweg te maken met het gemis van de juiste technologische ontwikkeling. Ze zijn simpelweg een jaar op 10 te vroeg. De techniek die voor ogen was, is er simpelweg niet. Was dat te voorzien? Ja en nee. Ja, met de kennis van nu wel, nee met de kennis van 5 jaar geleden niet. De hoop en verwachting was dat de doorontwikkeling op technologisch gebied dit haalbaar zou zijn, maar helaas.

    Nu is het de taak om het recht te brijen. Ze moeten hun grootste broek aantrekken. En bepalen wat ze nu willen.

    In mijn ogen is de eerste stap: marketing.

    Hoe gaan ze de aankomende tijd de F1 neerzetten. In samenspel met de Formule E en de LM Hypercar. Daar kunnen ze heel goed 3 echte duidelijk te differentiëren pilaren van maken, elk met de juiste marketing enorm groot laten worden. Die differentiatie moet in grote lijnen binnen een paar maand wel neer te zetten zijn.

    Als je dat weet, kun je voor de F1 een plan uitwerken. Zodat je weet wat er nodig is voor 2026, 2027, tot en met 2030. Om een nieuw duidelijk reglement in 2030 in te laten gaan. Als je namelijk duidelijk hebt waar je heen wil, kun je nu aanpassingen doen voor 2026 die hout snijden en langzaam aan richting die toekomst gaan werken. Dan zou je nu namelijk veel beter kunnen aangeven wat ze met de elektrificatie willen.

    Hypothetisch:

    Formule E is volledig elektrisch, LM hypercar is hybride, Formule 1 is verbrandingsmotor. 3 duidelijk pilaren.

    Dan zou je nu direct de aanpassingen kunnen doen: geen 50/50 maar 40/60 en motor ontwikkeling een stukje ruimte geven. per augustus 30/70 en wat ruimte geven voor de stap naar 2027. namelijk 20/80. En dat zo te laten tot 2030. Zorg er wel voor dat er zo rond die 950-1000 PK beschikbaar blijft en terug naar 800 kilo.

    En dan voor 2030 alleen een ICE (met of zonder turbo). hoogtoerig rond de 900-1000 pk, maar omdat het accu pakket eruit is neemt het gewicht met 300 kilo af. En kunnen ze terug naar 600-650 kilo.

    Het is een balanceer act. en ik denk dat de FIA inmiddels wel door heeft dat ze snel iets moeten doen om te voorkomen dat de F1 afglijd en de kijk cijfers nog verder terug gaan lopen.

    Deel met directe actie, deels met een goed (marketing) plan richting 2030.

    • + 3
    • 15 apr 2026 - 11:23
    • gridiron

      Posts: 3.351

      Het kan ook een Zoom meeting zijn geweest, teams is maar 1 van de softwaretools

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 12:05
    • The Wolf

      Posts: 621

      "ik denk dat het inmiddels wel door de FIA onderkent wordt dat ze de plank mis geslagen hebben. Iets wat kan gebeuren"

      Eigen schuld, hadden ze Jos maar moeten inschakelen, als die slaat dan is het er altijd vol op!

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 13:49

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

