Max Verstappen heeft samen met zijn collega-coureurs een duidelijke stem laten horen richting de FIA en Formula One Management. Tijdens een virtuele bijeenkomst werd gesproken over mogelijke aanpassingen aan de technische reglementen, waarbij de eerste signalen wijzen op een constructieve en vooral ‘productieve’ sessie.

Vanaf dag één is al duidelijk dat de FIA volgens Verstappen de plank heeft misgeslagen met de nieuwe auto's. Vanaf de wintertests in Bahrein tot aan de laatst verreden Grand Prix in Japan, uitte de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing zijn onvrede. Mede hierom besloot de FIA om de tafel te gaan en volgens verschillende bronnen verliepen de gesprekken in positieve sfeer, met als doel om op korte termijn knopen door te hakken. De deadline lijkt daarbij al snel te naderen, want richting 20 april zouden er beslissingen genomen moeten worden.

Coureurs laten zich horen over regels

Verstappen schoof aan samen met onder anderen GPDA-voorzitter George Russell, waarbij de coureurs hun zorgen opnieuw op tafel legden. Met name de impact van de huidige en toekomstige reglementen op de rijstijl en carrière van de rijders kwam uitgebreid aan bod.

De bijeenkomst volgde op eerdere gesprekken tussen de FIA en de technische teams, waarin al werd gekeken naar mogelijke aanpassingen op korte termijn. De input van de coureurs wordt daarbij steeds belangrijker, zeker nu de sport zich richting een nieuw technisch tijdperk beweegt.

Snelle aanpassingen al in zicht

De uitkomst van de gesprekken kan al snel zichtbaar worden op de baan. Er wordt namelijk niet uitgesloten dat er richting de Grand Prix van Miami begin mei al wijzigingen worden doorgevoerd om de race-ervaring te verbeteren.

Opvallend is dat de sfeer tijdens het overleg als positief werd omschreven. Waar er eerder nog stevige kritiek klonk op de reglementen, lijkt er nu meer sprake van samenwerking. Het gezamenlijke doel is duidelijk: structurele problemen aanpakken en de Formule 1 competitiever en aantrekkelijker maken voor zowel coureurs als fans.