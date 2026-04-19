De zegekansen voor Max Verstappen in de tweede kwalificatierace op de Nürburgring Nordschleife zijn flink geslonken. Verstappen kwam voor de tweede keer naar binnen, maar daar werd hij de pitbox ingeduwd. Er lijkt schade te zijn aan de voorkant van de Mercedes.

Verstappen was bezig met een geweldige race en had de koppositie gepakt na een prachtig duel met Christopher Haase in de Audi. Verstappen kwam daarna naar binnen voor zijn tweede pitstop, waar hij het stuur overgaf aan Lucas Auer. De Oostenrijker kon echter niet de baan op, omdat er schade was ontdekt aan de voorkant van de Mercedes.

Pijnlijke situatie

Verstappen kende een zeer sterke tweede stint, waarin hij een enorme voorsprong wist op te bouwen ten opzichte van de eerste achtervolger Alexander Sims in de Audi. Toen Verstappen voor zijn tweede pitstop naar binnenkwam, stapte hij uit en gaf hij het stuur over aan zijn teamgenoot Lucas Auer.

De Oostenrijker werd echter niet de baan opgestuurd, maar de pitbox ingeduwd. Verstappen keek vanuit de garage teleurgesteld toe, en boog zich samen met de monteurs naar de voorkant van de auto. Het leek er namelijk op dat er een gat aan de voorkant van de auto zat, en de monteurs moesten dit repareren.

Wat was er aan de hand?

Volgens het team van Winward, dat de auto van Verstappen Racing runt, was de frontsplitter beschadigd geraakt. Dit onderdeel wordt uit voorzorg gewisseld, en dat zal veel tijd in beslag nemen. Het is de verwachting dat ze daarna wel weer verder kunnen gaan met de race. De kans op de zege is echter zo goed als nul, en Verstappens voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring is dan ook niet volledig vlekkeloos verlopen.

Volgens meerdere geruchten zou Verstappen tijdens zijn laatste run tegen problemen zijn aangelopen op het Grand Prix-circuit. Daarnaast waren er vibraties te zien op de onboardbeelden en was er een vreemd geluid te horen.