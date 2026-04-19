Grote problemen: Verstappen kan zege op Nürburgring vergeten

De zegekansen voor Max Verstappen in de tweede kwalificatierace op de Nürburgring Nordschleife zijn flink geslonken. Verstappen kwam voor de tweede keer naar binnen, maar daar werd hij de pitbox ingeduwd. Er lijkt schade te zijn aan de voorkant van de Mercedes.

Verstappen was bezig met een geweldige race en had de koppositie gepakt na een prachtig duel met Christopher Haase in de Audi. Verstappen kwam daarna naar binnen voor zijn tweede pitstop, waar hij het stuur overgaf aan Lucas Auer. De Oostenrijker kon echter niet de baan op, omdat er schade was ontdekt aan de voorkant van de Mercedes.

Meer over Max Verstappen Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

16 apr
 Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

10 apr

Pijnlijke situatie

Verstappen kende een zeer sterke tweede stint, waarin hij een enorme voorsprong wist op te bouwen ten opzichte van de eerste achtervolger Alexander Sims in de Audi. Toen Verstappen voor zijn tweede pitstop naar binnenkwam, stapte hij uit en gaf hij het stuur over aan zijn teamgenoot Lucas Auer.

De Oostenrijker werd echter niet de baan opgestuurd, maar de pitbox ingeduwd. Verstappen keek vanuit de garage teleurgesteld toe, en boog zich samen met de monteurs naar de voorkant van de auto. Het leek er namelijk op dat er een gat aan de voorkant van de auto zat, en de monteurs moesten dit repareren.

Wat was er aan de hand?

Volgens het team van Winward, dat de auto van Verstappen Racing runt, was de frontsplitter beschadigd geraakt. Dit onderdeel wordt uit voorzorg gewisseld, en dat zal veel tijd in beslag nemen. Het is de verwachting dat ze daarna wel weer verder kunnen gaan met de race. De kans op de zege is echter zo goed als nul, en Verstappens voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring is dan ook niet volledig vlekkeloos verlopen.

Volgens meerdere geruchten zou Verstappen tijdens zijn laatste run tegen problemen zijn aangelopen op het Grand Prix-circuit. Daarnaast waren er vibraties te zien op de onboardbeelden en was er een vreemd geluid te horen.

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Lucas Auer Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (2)

Login om te reageren
  • F1 bekijker

    Posts: 233

    Vermoedelijk (wat ze zeggen) een Ferrari geraakt.

    • + 2
    • 19 apr 2026 - 14:40
    • Klus

      Posts: 2.451

      Ik lees elders dat dit eerder al een issue was en er helemaal niemand geraakt is.

      • + 4
      • 19 apr 2026 - 15:10

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
