De tweede kwalificatierace op de Nürburgring Nordschleife is uitgedraaid op een teleurstelling voor Max Verstappen en zijn team. Ze liepen tegen grote problemen aan, maar inmiddels is er wel een beetje goed nieuws voor het team. Verstappens teamgenoot Lucas Auer is namelijk weer de baan opgekomen.

Verstappen had een voorsprong van dertig seconden opgebouwd toen hij naar binnenkwam voor zijn tweede pitstop van de dag. Toen hij het stuur overgaf aan Auer, kwam hij niet de baan op, maar werd hij achterwaarts de pitbox ingeduwd. Daar werd er een probleem ontdekt aan de frontsplitter, die als voorzorgsmaatregel werd gewisseld.

Wat was er aan de hand?

Wat er precies was gebeurd, was een groot raadsel. Winward-teambaas Steve Buschmann kwam met tekst en uitleg voor de camera van de NLS: "We weten niet precies waarom, maar je hebt het gezien. We hebben schade aan de splitter. Daarom hebben we de auto uit veiligheidsoverwegingen naar binnen gehaald, zodat er verder niets ernstigs kon gebeuren. We repareren het nu, en gebruiken de rest van de race als een soort testmoment."

Auer is inmiddels weer de baan opgekomen, en hij zal zoveel mogelijk meters gaan maken. De Oostenrijker heeft immers nog een flinke achterstand qua gemaakte meters: "Het is natuurlijk belangrijk voor Lucas om nog wat rondjes te rijden en het verkeer nog eens mee te maken met het oog op de 24-uursrace."

Nieuwe teleurstelling voor Verstappen

Auer en Verstappen kunnen een goede klassering uit het hoofd zetten. Ze hebben meerdere rondjes achterstand op de raceleiders en de andere auto's in hun klasse. Het feit dat ze nu weer meters kunnen maken, is een kleine opluchting voor het team. Ze leken mee te doen om de zege, maar die kunnen ze uit het hoofd zetten.

Voor Verstappen is dit een flinke teleurstelling, want hij werd vorige maand ook al gediskwalificeerd na afloop van de NLS2-race, die hij eigenlijk had gewonnen. Winward had toen een foutje gemaakt met de bandensets.