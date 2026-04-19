user icon
icon

Enorme opluchting voor Verstappen: Nürburging-avontuur nog niet voorbij

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De tweede kwalificatierace op de Nürburgring Nordschleife is uitgedraaid op een teleurstelling voor Max Verstappen en zijn team. Ze liepen tegen grote problemen aan, maar inmiddels is er wel een beetje goed nieuws voor het team. Verstappens teamgenoot Lucas Auer is namelijk weer de baan opgekomen.

Verstappen had een voorsprong van dertig seconden opgebouwd toen hij naar binnenkwam voor zijn tweede pitstop van de dag. Toen hij het stuur overgaf aan Auer, kwam hij niet de baan op, maar werd hij achterwaarts de pitbox ingeduwd. Daar werd er een probleem ontdekt aan de frontsplitter, die als voorzorgsmaatregel werd gewisseld.

Meer over Max Verstappen Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

16 apr
 Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

10 apr

Wat was er aan de hand?

Wat er precies was gebeurd, was een groot raadsel. Winward-teambaas Steve Buschmann kwam met tekst en uitleg voor de camera van de NLS: "We weten niet precies waarom, maar je hebt het gezien. We hebben schade aan de splitter. Daarom hebben we de auto uit veiligheidsoverwegingen naar binnen gehaald, zodat er verder niets ernstigs kon gebeuren. We repareren het nu, en gebruiken de rest van de race als een soort testmoment."

Auer is inmiddels weer de baan opgekomen, en hij zal zoveel mogelijk meters gaan maken. De Oostenrijker heeft immers nog een flinke achterstand qua gemaakte meters: "Het is natuurlijk belangrijk voor Lucas om nog wat rondjes te rijden en het verkeer nog eens mee te maken met het oog op de 24-uursrace."

Nieuwe teleurstelling voor Verstappen

Auer en Verstappen kunnen een goede klassering uit het hoofd zetten. Ze hebben meerdere rondjes achterstand op de raceleiders en de andere auto's in hun klasse. Het feit dat ze nu weer meters kunnen maken, is een kleine opluchting voor het team. Ze leken mee te doen om de zege, maar die kunnen ze uit het hoofd zetten.

Voor Verstappen is dit een flinke teleurstelling, want hij werd vorige maand ook al gediskwalificeerd na afloop van de NLS2-race, die hij eigenlijk had gewonnen. Winward had toen een foutje gemaakt met de bandensets.

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (3)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 20.616

    Jammer, maar het is en blijft een mechanische sport waar pech altijd op de loer ligt.
    Wel genoten van het eerste uur waar Max en Haase ronden lang in gevecht waren. Na de eerste pitsstop was er een flink gat ontstaan, en lagen ze ruim aan kop. De snelheid is in ieder geval aanwezig, dat zal voor team Verstappen het belangrijkste zijn met oog op de 24 uursrace.

    • + 0
    • 19 apr 2026 - 15:32
    • Pietje Bell

      Posts: 34.373

      Heb ook genoten van het eerste uur. Waanzinnig om die onboard beelden te zien. Vooral die van Haase naar de achterkant, Max die hem praktisch op de bumper reed.
      Dit is dus echt racen zoals het bedoeld is!

      • + 0
      • 19 apr 2026 - 15:59
  • Larry Perkins

    Posts: 64.429

    Große, fette Scheiße!

    Und weiter...

    • + 0
    • 19 apr 2026 - 15:56

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar