Max Verstappen vecht om de zege in de tweede kwalificatierace op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlander heeft een geweldig eerste uur achter de rug, en duelleert met zijn rivaal Christopher Haase om de koppositie in de 4-uursrace. Verstappen heeft zijn eerste pitstop achter de rug, en zijn zegekansen zijn springlevend.

Verstappen vocht zich bij de start van de race op de Nürburgring Nordschleife naar de vierde plaats. In de eerste ronde wist hij direct twee andere auto's in te halen, en meldde hij zich op de achterbumper van de blauwe Audi van Haase. De twee coureurs kenden vorige maand een geweldig duel in de NLS2-race, en dat deden ze nog eens dunnetjes over.

Verstappen wist de Audi te passeren, en moest daarna alles op alles zetten om de Duitser achter zich te houden. Het duel leverde adembenemende beelden op, en ze haalden elkaar meerdere keren kort in. Verstappen moest één keer vol op de remmen toen hij een slow zone in was gereden. Dennis Marschall, die de race vanaf de pole position was gestart, was gecrasht en kon zijn weg niet vervolgen.

Alternatieve strategie

Verstappen reed als een ervaren rot door het verkeer heen, en koos opvallend genoeg voor een alternatieve strategie. Veel eerder dan Haase dook hij naar binnen, maar hij bleef wel achter het stuur zitten. Veel later dan Verstappen kwamen de andere auto's naar binnen, wat ervoor zorgde dat Verstappen de koppositie weer in handen kreeg geworpen.

Op wie moet Verstappen letten?

Verstappen zal nu rekening moeten houden met Alexander Sims, die het stuur van Haase heeft overgenomen bij de Audi. Het is de verwachting dat Verstappen het eerste gedeelte van de race voor zijn rekening zal nemen, en dat hij daarna het stuur over zal geven aan zijn teamgenoot Lucas Auer. De Oostenrijker werkte vanochtend de kwalificatie af, en deelt dit weekend voor het eerst de auto met Verstappen.