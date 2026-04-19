Waanzinnige Verstappen vecht voor de zege op de Nürburgring

Max Verstappen vecht om de zege in de tweede kwalificatierace op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlander heeft een geweldig eerste uur achter de rug, en duelleert met zijn rivaal Christopher Haase om de koppositie in de 4-uursrace. Verstappen heeft zijn eerste pitstop achter de rug, en zijn zegekansen zijn springlevend.

Verstappen vocht zich bij de start van de race op de Nürburgring Nordschleife naar de vierde plaats. In de eerste ronde wist hij direct twee andere auto's in te halen, en meldde hij zich op de achterbumper van de blauwe Audi van Haase. De twee coureurs kenden vorige maand een geweldig duel in de NLS2-race, en dat deden ze nog eens dunnetjes over.

Verstappen wist de Audi te passeren, en moest daarna alles op alles zetten om de Duitser achter zich te houden. Het duel leverde adembenemende beelden op, en ze haalden elkaar meerdere keren kort in. Verstappen moest één keer vol op de remmen toen hij een slow zone in was gereden. Dennis Marschall, die de race vanaf de pole position was gestart, was gecrasht en kon zijn weg niet vervolgen.

Alternatieve strategie

Verstappen reed als een ervaren rot door het verkeer heen, en koos opvallend genoeg voor een alternatieve strategie. Veel eerder dan Haase dook hij naar binnen, maar hij bleef wel achter het stuur zitten. Veel later dan Verstappen kwamen de andere auto's naar binnen, wat ervoor zorgde dat Verstappen de koppositie weer in handen kreeg geworpen.

Op wie moet Verstappen letten?

Verstappen zal nu rekening moeten houden met Alexander Sims, die het stuur van Haase heeft overgenomen bij de Audi. Het is de verwachting dat Verstappen het eerste gedeelte van de race voor zijn rekening zal nemen, en dat hij daarna het stuur over zal geven aan zijn teamgenoot Lucas Auer. De Oostenrijker werkte vanochtend de kwalificatie af, en deelt dit weekend voor het eerst de auto met Verstappen.

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (8)

  • Flexwing

    Posts: 343

    Dit is pas echt racen beter dan F1

    • + 1
    • 19 apr 2026 - 14:29
  • F1 bekijker

    Posts: 233

    Hij heeft schade gereden.

    • + 0
    • 19 apr 2026 - 14:32
    • NicoS

      Posts: 20.616

      Technische problemen….

      • + 0
      • 19 apr 2026 - 14:36
    • F1 bekijker

      Posts: 233

      Ook schade voorkant.

      • + 2
      • 19 apr 2026 - 14:37
    • HoekieWoutstra

      Posts: 2.193

      schade wordt gerepareerd en ze komen de baan op om te testen verder. Racen doen ze niet meer.

      • + 1
      • 19 apr 2026 - 14:47
  • MacGyver

    Posts: 3.977

    En niemand die vol verwachting zit te wachten tot de batterij leeg is van de een zodat de ander haasje over kan….

    F1 abonnement opgezegd trouwens, woke scalectrix gedoe

    • + 4
    • 19 apr 2026 - 14:34
    • Smock

      Posts: 322

      Ciao! Of blijf je hier plakken en ga je dat nu bij iedere post vermelden?

      • + 5
      • 19 apr 2026 - 15:03
    • snailer

      Posts: 32.442

      Bij jou favo wagen verplaatsen komt er in ieder geval niet veel smock uit de uitlaat.

      • + 0
      • 19 apr 2026 - 15:50

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

