Magische Verstappen kent geweldige start op de Nürburgring

Max Verstappen is goed begonnen aan de tweede kwalificatierace op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlander nam de start voor zijn rekening, en wist bij het ingaan van de eerste bocht direct een positie te winnen. Hij bevindt zich in de kopgroep, en mag nog dromen van de zege.

In natte omstandigheden noteerde Verstappens teamgenoot Lucas Auer vanochtend de vijfde tijd in de topkwalificatie. Verstappen had hier geen rondje gereden, en hij was dus nog fris toen hij zojuist plaatsnam achter het stuur van de Mercedes-AMG GT3 van zijn team. Bij de start verschalkte hij de andere Mercedes die naast hem op de derde startrij stond, en ging hij op jacht naar zijn voorgangers.

Jagen op de leiders

Verstappen meldde zich direct in de kopgroep, en opende de jacht op de Ferrari die werd bestuurd door Dennis Marschall, de Audi van Christopher Haase en de Porsche 'Grello' van Thomas Preining. Verstappen deed rustig aan, en probeerde vooral uit de problemen te blijven in de eerste sectie van de baan.

Verstappen zag daarna hoe Haase op de Nordschleife de Grello inhaalde, waarna de ervaren Duitser op jacht ging naar de blauwe Ferrari van Marschall. Haase greep daarna de koppositie, en zag hoe Verstappen zich meldde aan zijn staart. Verstappen had de Grello op de Nordschleife ingehaald, en deed er alles aan om de Ferrari ook te pakken.

Geweldige inhaalactie

De druk bleef er wel vol op staan, want ook de Lamborghini in Red Bull-kleuren had zich gemeld bij de kopgroep. Aan het einde van het rondje kwamen ze voor het eerst verkeer tegen, maar dat hield Verstappen niet tegen. Op waanzinnige wijze stak hij de Ferrari voorbij, en ging hij jagen op zijn oude sparringpartner Haase. De twee coureurs zorgden vorige maand al voor spektakel tijdens de NLS2-race.

Voor Verstappen was het dus een geweldige start, en in de eerste ronde wist hij drie posities goed te maken. Het is de verwachting dat hij de eerste stint op zich zal nemen, en dat hij daarna het stuur over zal geven aan Auer.

Reacties (2)

  • N8tur3

    Posts: 23

    Geweldige race tussen 2 grootheden.

    • + 0
    • 19 apr 2026 - 13:47
  • Di Stefano

    Posts: 360

    Ja hoor, het is weer magisch.....

    • + 0
    • 19 apr 2026 - 14:08

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
